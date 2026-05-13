วิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำโลกท่ามกลางมรสุมเงินเฟ้อสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ

รายงานเจาะลึกสถานการณ์ราคาทองคำฟิวเจอร์สที่ผันผวนอย่างรุนแรง หลังสหรัฐฯ เผยตัวเลข PPI พุ่งสูงขึ้น รวมถึงการติดตามการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ และมาตรการทางภาษีทองคำของอินเดียที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโลก
สถานการณ์ราคา ทองคำ ใน ตลาดฟิวเจอร์ส มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย ราคา ทองคำ ได้ปรับตัวร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ PPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาวะเงินเฟ้อจากมุมมองของผู้ผลิต โดยตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี ซึ่งส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงมีความรุนแรงและอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด จำเป็นต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ณ เวลา 21.44 น.
ตามเวลาประเทศไทย ราคาทองคำได้เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมา โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนมิถุนายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.90 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ส่งผลให้ราคาทะยานขึ้นสู่ระดับ 4,695.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กันระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ PPI ประจำเดือนเมษายนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย พบว่าดัชนี PPI ทั่วไป ซึ่งรวมเอาหมวดอาหารและพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2565 และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือตัวเลขนี้สูงกว่าที่เหล่านักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.6 อย่างมาก โดยสาเหตุหลักของการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในครั้งนี้มีปัจจัยมาจากราคาพลังงานที่ทะยานสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากความขัดแย้งและสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาในรายเดือนจะพบว่าดัชนี PPI ทั่วไปปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.4 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เช่นกัน ในขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่ได้เริ่มกระจายตัวไปยังสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ตลาดการเงินกำลังตื่นตระหนกกับตัวเลขเงินเฟ้อ นักลงทุนทั่วโลกยังคงจับตามองเหตุการณ์สำคัญทางด้านการเมืองระดับโลก นั่นคือการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่งในช่วงค่ำของวันที่ 13 พฤษภาคม เพื่อเตรียมเข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนในวันถัดไป การเดินทางครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนจีนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบเกือบ 9 ปี และเป็นครั้งที่ 2 ของประธานาธิบดีทรัมป์นับตั้งแต่ปี 2560 โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า การพบกันในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งในประเด็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองมหาอำนาจ รวมถึงการหารือเกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนาในระดับโลก ซึ่งผลลัพธ์จากการเจรจาในครั้งนี้อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทิศทางของราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในระยะยาว อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดทองคำคือมาตรการทางภาษีครั้งใหม่จากรัฐบาลอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยรัฐบาลอินเดียได้ประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรพื้นฐานในอัตรา 10% พร้อมกับภาษีโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและการพัฒนาอีก 5% สำหรับการนำเข้าทองคำและโลหะเงิน โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงเมื่อรวมกับภาษีสินค้าและบริการแบบบูรณาการ หรือ IGST พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 18.4% มาตรการนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ที่ได้ออกมารณรงค์ให้ชาวอินเดียหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อลดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลาง และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ค่าเงินรูปีมีความแข็งค่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม นายราเจช ปัลวิยา เชน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของแอกซิส ซีเคียวริตีส์ ได้ให้ความเห็นว่า แม้มาตรการนี้จะช่วยรักษาทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศไว้ได้ แต่ในทางกลับกันก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการลดลงของอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วปัจจัยทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อ การทูตระดับโลก หรือนโยบายภาษี ล้วนหลอมรวมกันทำให้ตลาดทองคำกลายเป็นสมรภูมิแห่งความผันผวนที่นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุ
ทองคำ เงินเฟ้อสหรัฐ การเมืองโลก ภาษีนำเข้าอินเดีย ตลาดฟิวเจอร์ส
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“ดอลลาร์” แข็งค่า หลังสหรัฐเผยดัชนี PPI ก.ค. เพิ่มเกินคาด หนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐ แข็งหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ค. อาจเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ย อ่านเพิ่มเติม :
Read more »
บอนด์ยีลด์พุ่งฉุด S&P500 และ Nasdaq ไหลลง 2 สัปดาห์ติดบอนด์ยีลด์ พุ่งฉุด S&P500, Nasdaq ปรับตัวลง 2 สัปดาห์ติด หลังดัชนีผู้ผลิต (PPI) สหรัฐสูงเกินคาดถ่วงหุ้นบิ๊กเทคฯ กังวลดอกเบี้ยสูงทำเศรษฐกิจชะลอ อ่านเพิ่มเติม :
Read more »
ราคา Bitcoin พุ่งแตะ $26,700 อย่างรุนแรง หลังอัตราจ้างงานและดัชนีราคาผู้ผลิตดีกว่าที่คาดวันนี้ (14 กันยายน) ได้มีการรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และอัตราการจ้างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
Read more »
SET คาดฟื้นตัว 1350-1380 จุด ถ้อยแถลงทักษิณ กระตุ้นความเชื่อมั่นคาด SET ฟื้นตัวในกรอบ 1350-1380 จุด หลังถ้อยแถลงอดีตนายกฯทักษิณ คาดกระตุ้นความเชื่อมั่นต่อการลงทุน แนะสะสมหุ้นแนวโน้มกำไรฟื้นตัว, ติดตาม US PPI, US Core PPI
Read more »
เงินเฟ้อ PPI สหรัฐเดือนกรกฎาคมพุ่งแรง กดดันเฟดอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ เดือนกรกฎาคม 2025 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.5% ขณะที่ Core PPI
Read more »
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ ออกต่ำกว่าคาด 2.6% ส่งสัญญาณบวกต่อตลาด–หนุนโอกาสเฟดลดดอกเบี้ยแรงสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูล ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index: PPI) เดือนสิงหาคม ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมาก โดยตัวเลข PPI รายปี (YoY) อยู่ที่
Read more »