วิเคราะห์เจาะลึกข้อแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งพลัส และไทยช่วยไทยพลัส มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เปรียบเทียบรายละเอียดเงื่อนไข วงเงิน และวิธีการใช้สิทธิระหว่างโครงการคนละครึ่งพลัสและไทยช่วยไทยพลัส เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความแตกต่างและเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐบาล
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนและต้องการแรงขับเคลื่อนในระดับฐานราก รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มีความพยายามในการพัฒนากลไกการช่วยเหลือประชาชนให้มีความครอบคลุมและตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจ จากการเป็นโครงการ คนละครึ่งพลัส พัฒนาไปสู่โครงการที่ชื่อว่า ไทยช่วยไทยพลัส โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงทิศทางและความชัดเจนของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ โดยโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส นี้มีเป้าหมายสำคัญในการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มเปราะบางและกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านสิทธิ ซึ่งจะเปิดให้มีการลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.
ศ. 2569 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง หากจะพิจารณาถึงความแตกต่างอย่างละเอียดระหว่างโครงการคนละครึ่งพลัส และโครงการไทยช่วยไทยพลัส จะพบว่ามีจุดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในหลายด้าน เริ่มต้นที่กลุ่มเป้าหมายและจำนวนสิทธิ โดยโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมนั้นมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 20 ล้านสิทธิ ในขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสได้ขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้กว้างขึ้นเป็น 30 ล้านสิทธิ เนื่องจากมีการผนวกกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เข้ามารวมอยู่ในโครงการด้วย ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ในส่วนของวงเงินสิทธิประโยชน์นั้น โครงการคนละครึ่งพลัสมีการแบ่งระดับตามการเสียภาษี โดยผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.
ง.
ด. 90, 91 หรือ 95) ในปีภาษี 2567 จะได้รับวงเงิน 2,400 บาทต่อคน ส่วนประชาชนทั่วไปได้รับไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน แต่สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนั้น รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการให้เงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งถือเป็นการช่วยพยุงค่าครองชีพในระยะยาวที่มั่นคงกว่า ในด้านกลไกการใช้สิทธิและการบริหารจัดการยอดเงิน ทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยโครงการคนละครึ่งพลัสใช้ระบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าและบริการ แต่จำกัดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน ในขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปรับสัดส่วนการช่วยเหลือให้สูงขึ้น โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ช่วยจ่ายในอัตราร้อยละ 60 และประชาชนจ่ายเองร้อยละ 40 โดยกำหนดเพดานการใช้จ่ายต่อวันอยู่ที่ 100 บาท ความน่าสนใจของไทยช่วยไทยพลัสคือ หากในวันนั้นๆ ประชาชนใช้สิทธิไม่ครบ 100 บาท ยอดเงินที่เหลือจะสามารถทบไปใช้ในวันถัดไปได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ หากสิ้นเดือนแล้วยังใช้เงิน 1,000 บาทของเดือนนั้นไม่หมด ยอดเงินดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปทบในเดือนถัดไป เพื่อเป็นการเร่งให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในทุกเดือน สำหรับการเข้าถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัสเน้นการทำงานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับร้านค้ารายย่อยและร้านอาหารหาบเร่แผงลอยทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ยกระดับการเชื่อมโยงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยนอกเหนือจากร้านค้ารายย่อยทั่วไปแล้ว ยังมีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายร้านธงฟ้าและร้านค้าชุมชนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำวงเงินพิเศษมาสแกนจ่ายได้อย่างสะดวก ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงร้านค้าบางกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ดียิ่งขึ้น การปรับโฉมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อโครงการ แต่เป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามผลและรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนการลงทะเบียนให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและทั่วถึงที่สุ
