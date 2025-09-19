วิเคราะห์การแต่งตั้ง รมว.สาธารณสุข: กรณีศึกษา นายพัฒนา บุตรชาย สันติ พร้อมพัฒน์

เจาะลึกประเด็นการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาจากกรณีของนายพัฒนา บุตรชายของนายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายอาคารของสำนักงานประกันสังคม
การแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิจารณาถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรณีนี้เกี่ยวข้องกับ นายพัฒนา บุตรชายของนาย สันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง\เมื่อย้อนกลับไปในอดีต
นายพัฒนาเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง โดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความเกี่ยวข้องของเขากับแวดวงอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน นายพัฒนาจบการศึกษาปริญญาโทด้านอสังหาริมทรัพย์จากประเทศอังกฤษ และเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนสายการเมืองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลังจากเกิดประเด็นร้อนแรงในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 กรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เข้าซื้ออาคารแห่งหนึ่งในราคาประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาคารดังกล่าวเป็นของบริษัทที่นายพัฒนาเป็นผู้บริหารหรือไม่ และราคาซื้อขายดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่\จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น นายพัฒนาในฐานะผู้บริหารบริษัท วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน จำกัด ได้ออกมาชี้แจงด้วยตนเอง โดยยืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักและไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประกันสังคม และยืนยันว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตจากผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยระบุว่าสนใจนายพัฒนาในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมองว่าการดำรงตำแหน่งนี้อาจเป็นไปในลักษณะของการส่งต่อตำแหน่งจากบิดา นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเป็นเจ้าของบริษัท วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน จำกัด ซึ่งเคยเป็นเจ้าของตึก SKYY9 (เดิมชื่อ Cas Capital หรือ ตึก I.C.E.) ก่อนที่จะขายต่อไปยังบุคคลอื่น และมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายตึกดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงราคาที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปในการซื้ออาคารในเวลาต่อมา\รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องนี
การเมือง รัฐมนตรีสาธารณสุข นายพัฒนา สันติ พร้อมพัฒน์ ประกันสังคม อสังหาริมทรัพย์