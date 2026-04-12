วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลอนุทิน: ศึกหนักในเงาของวิกฤติ

บทวิเคราะห์เจาะลึกนโยบายรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่รัฐบาลต้องเผชิญ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการ และผลกระทบต่อประชาชน
การแถลง นโยบายรัฐบาล ของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นั้น ไม่ได้แตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ฝ่ายค้านมักจะใช้เป็นเวทีในการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเท่าใดนัก ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งวิกฤติพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และยังต้องรับมือกับความท้าทายอื่นๆ ที่ซับซ้อนกว่าเดิม หากย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น
ได้สร้างวลีเด็ดทางการเมืองที่กลายเป็นที่จดจำอย่าง "วัคซีนเต็มแขน" ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีน ในขณะที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ การกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองของนายอนุทิน ก็อาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และประเทศชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมากมาย การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้มีความชัดเจนในแนวทางอนุรักษ์นิยมอย่างยิ่ง กรณีของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การบริหารของรัฐบาลอนุทิน โดยชี้ให้เห็นถึงการรวมอำนาจไว้ในกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกัน 5 กลุ่ม (คลัสเตอร์) โดยไม่มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการรับมือกับวิกฤติพลังงาน แม้ว่านายกรัฐมนตรีอนุทินจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ ยาเสพติด บ่อนพนัน และการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับพบปัญหาต่างๆ เช่น การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี การบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม และการเปิดช่องให้มีการทุจริตเชิงนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามต้องเผชิญกับกับดักของนิติสงครามอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กรณีของนายรังสิมันต์ โรม ที่ออกมาเปิดโปงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมัน หรือนางสาวรักชนก ศรีนอก ที่ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบในการส่งออกแรงงานไปเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์ นอกจากนี้ การแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ยังถือครองหุ้นในบริษัทเอกชนก็ทำให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อรัฐบาลชุดนี้มากขึ้น ความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งมีพื้นฐานค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว ยิ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและจากภายนอกประเทศที่กำลังรุมเร้าประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการพูดเพียงอย่างเดียว การที่นายกรัฐมนตรีใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนำเสนอผลงานในสภา แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญได้จริงจัง เช่น ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่สามารถแสดงผลงานที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน จนทำให้ประชาชนเริ่มไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นในฝีมือของทีมเศรษฐกิจชุดนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เสียด้วยซ้ำ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการที่ระบอบการเมืองการปกครองของไทยกำลังมุ่งไปสู่การที่รัฐบาลเข้ามากุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่จำเป็นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี้เป็นอันตรายกว่าการรัฐประหารซึ่งมีระยะเวลาและขอบเขตที่จำกัด เพราะการรัฐประหารเพียงแต่ฉีกรัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่การยึดอำนาจประชาธิปไตยจากประชาชนนั้น ทำให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นเพียงตัวอักษรที่ไม่มีความหมา
อนุทิน ชาญวีรกูล นโยบายรัฐบาล วิกฤติเศรษฐกิจ การเมืองไทย การทุจริต