วิเคราะห์บอล: ไบรท์ตัน ปะทะ สเปอร์ส - ศึกแห่งศักดิ์ศรี พรีเมียร์ลีก

เจาะลึกข้อมูล, ฟอร์มการเล่น, รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม และช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดมันส์ ระหว่าง ไบรท์ตัน และ สเปอร์ส พร้อมทั้งโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลสุดมันส์? วันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 21.00 น.
อย่าพลาดชม! ย้อนรอยการพบกัน ไบรท์ตัน ปะทะ สเปอร์ส 25/05/68 สเปอร์ส พ่ายแพ้ ไบร์ทตัน 1-4 (พรีเมียร์ลีก) 28/12/66 ไบร์ทตัน เอาชนะ สเปอร์ส 4-2 (พรีเมียร์ลีก) มาวิเคราะห์เจาะลึกผลงานล่าสุดของทั้งสองทีม ไบรท์ตัน : ผลงาน 6 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตู เสีย 8 ประตู ไบรท์ตัน โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเกมรุกที่เฉียบคมและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เกมรับยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อผิดพลาด สเปอร์ส : ผลงาน 6 นัดหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตู เสีย 5 ประตู สเปอร์สกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเกมรุกที่เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น แต่เกมรับยังคงมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในศึก 'ไบรท์ตัน พบ สเปอร์ส' ไบรท์ตัน : ผู้รักษาประตู: บาร์ท แฟร์บรูกเก้น กองหลัง: แจ็ค ฮินเชลวู้ด, ลูอิส ดังค์, ยาซิน อายารี, เปร์วิส เอสตูปิญาน กองกลาง: ดิเอโก้ โกเมซ, คาลอส บาเลบ้า, แมตต์ โอไรลีย์, คาโอรุ มิโตมะ กองหน้า: ชูเอา เปโดร, แดนนี่ เวลเบค สเปอร์ส (ระบบ 4-2-3-1) : ผู้รักษาประตู: กูเยลโม่ วิคาริโอ กองหลัง: เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น, เจด สเปนซ์ กองกลางตัวรับ: ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนตานกูร์ กองกลางตัวรุก: โมฮัมเหม็ด กูดุส, ป๊าป มาตาร์ ซาร์, ซาฟี ซิมอนส์ กองหน้า: ริชาร์ลิซอน ก่อนจะไปลุ้นระทึกกับคู่ระหว่าง ไบรท์ตัน และ สเปอร์ส เรามาติดตามโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจในวันนี้กัน เวลา 18.30 น. ลิเวอร์พูล พบ เอฟเวอร์ตัน และ เวลา 21.00 น. เวสต์แฮม พบ คริสตัล พาเลซ สำหรับแฟนบอลที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด 'ไบรท์ตัน พบ สเปอร์ส' สามารถติดตามได้ทางช่องทางต่างๆ ที่จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาลุ้นกันว่าทีมใดจะคว้าชัยชนะไปครอง
ไบรท์ตัน สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก วิเคราะห์บอล ถ่ายทอดสด