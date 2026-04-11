วิเคราะห์ BTC/Gold: สัญญาณอะไรที่บ่งบอกโอกาสทองในการลงทุน Bitcoin?

เจาะลึกการวิเคราะห์กราฟ BTC/Gold เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และทองคำ พร้อมโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ
BTC / Gold คืออะไร และทำไมจึงมีความสำคัญ?\กราฟ BTC / Gold คือ กราฟที่ใช้ในการเปรียบเทียบมูลค่าของ Bitcoin กับ ทองคำ ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวัดผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งสองได้อย่างชัดเจน ว่าสินทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนสถาบันมักจะใช้กราฟนี้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดสิ่งที่เรียกว่า “ Hard Asset Rotation ” หรือการหมุนเวียนสินทรัพย์แข็งค่า หากค่า Ratio หรืออัตราส่วน BTC / Gold ลดลง หมายความว่า ทองคำ กำลังมีมูลค่าแข็งแกร่งกว่า Bitcoin ในขณะนั้น ในทางกลับกัน
หากค่า Ratio ปรับตัวสูงขึ้น นั่นบ่งบอกว่า Bitcoin กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากกว่าทองคำ ข้อมูลจาก Rony Szuster อดีตหัวหน้านักวิจัยของ Mercado Bitcoin ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า Bitcoin มักจะอยู่ในช่วงตลาดขาลงเมื่อเทียบกับทองคำ เป็นระยะเวลาประมาณ 12-13 เดือน หลังจากที่ Bitcoin ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ (All Time High) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2025 ปัจจุบัน Bitcoin ก็ได้เข้าสู่กรอบระยะเวลาดังกล่าวแล้วเช่นกัน ความน่าสนใจของแพทเทิร์นนี้อยู่ที่การมีข้อมูลทางการเงินจริงรองรับ โดย André Dragosch นักวิเคราะห์จาก Bitwise ได้ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Bitcoin เริ่มมีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แซงหน้าทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทองคำ ในช่วงเวลาที่ทองคำมีการปรับตัวลดลงจากระดับ $5,400 ลงมาใกล้ $5,000 ในขณะเดียวกัน Bitcoin กลับฟื้นตัวจากระดับ $65,000 ไปแตะ $75,000 นอกจากนี้ เขายังระบุอีกว่า ในช่วงที่ Bitcoin ทำ ATH หรือจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เงินทุนจากกองทุน Bitcoin ETF ได้ไหลออกไปยังทองคำ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการย้ายกลับมาลงทุนใน Bitcoin อีกครั้ง\แม้ว่ารูปแบบของกราฟ BTC/Gold จะดูน่าสนใจ และมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังมีปัจจัยบางประการที่ต้องพิจารณาและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาของ Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดไปอย่างมาก ทำให้การทำกำไรของนักลงทุนสถาบันในปัจจุบันอาจอยู่ในระดับที่ต่ำลงกว่าเดิม ส่งผลให้การปรับตัวลงของราคา Bitcoin อาจไม่ลึกเท่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ระยะเวลาของการปรับตัวลงอาจยาวนานขึ้นกว่าเดิม นักวิเคราะห์บางท่านมองว่า Bitcoin ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ และอาจจะต้องรอจนถึงช่วงต้นไตรมาส 4 ของปี 2026 ผู้เขียนบทความนี้มองว่า แพทเทิร์น 400 วันของกราฟ BTC/Gold เป็นหนึ่งในสัญญาณที่มีน้ำหนักมากในรอบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินทุนเริ่มกลับเข้าไปยังกองทุน Bitcoin ETF อีกครั้ง สิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในช่วง 30-60 วันข้างหน้านี้ก็คือ Bitcoin จะสามารถแสดงผลงานได้ดีกว่าทองคำได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น นี่อาจเป็นจังหวะที่ดีในการสะสม Bitcoin ก่อนที่ตลาดจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง\การวิเคราะห์กราฟ BTC/Gold นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุนใน Bitcoin และทองคำ เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถมองเห็นภาพรวมของตลาด และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ นอกจากนี้ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และทองคำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดได้อย่างทันท่วงที การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา Bitcoin และทองคำ รวมถึงการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว
BTC Bitcoin Gold ทองคำ การลงทุน ETF Hard Asset Rotation Crypto
จำนวนที่อยู่ฝาก BTC เข้ากระดานเทรดลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี สะท้อนแนวโน้ม 'Not Your Keys, Not Your Crypto'ข้อมูลจาก Crypto Rover ชี้ว่าจำนวนแอดเดรสที่ฝาก Bitcoin เข้ากระดานเทรดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ใกล้เคียงกับช่วงปลายปี 2017 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนที่หันมาถือครอง Bitcoin ในกระเป๋าส่วนตัวมากขึ้น ข้อมูลนี้มีนัยยะสำคัญต่อโครงสร้างตลาดในระยะยาว และอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin
Read more »
ตลาดคริปโตฯ พุ่งแรง! Bitcoin ทะลุ $69,400 หลังข่าวหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่านราคา Bitcoin และ Ethereum พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในรอบกว่าหนึ่งเดือน หลังมีข่าวสหรัฐฯ และอิหร่านประกาศหยุดยิงชั่วคราว ดันราคา BTC พุ่ง 4% และ ETH พุ่ง 6% ภายในวันเดียว ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สยืนยันเงินทุนใหม่ไหลเข้า รวมถึง Coinbase Premium เป็นบวก สะท้อนแรงซื้อจากสหรัฐฯ Bitcoin ทะลุ $69,400 และมีเป้าหมายถัดไปที่ $79,000
Read more »
รัฐบาลสหรัฐฯ โอน Bitcoin 2.4 BTC สู่ Coinbase Prime: การจัดการสินทรัพย์ปกติ หรือสัญญาณ FUD?รัฐบาลสหรัฐฯ โอน Bitcoin จำนวน 2.4 BTC มูลค่าประมาณ 177,000 ดอลลาร์ ไปยัง Coinbase Prime ซึ่งเป็นผลจากการยึดทรัพย์สินในคดี Glenn Olivio Bradford Olivio ที่ถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับสเตียรอยด์ผิดกฎหมาย ฟอกเงิน และโจรกรรมข้อมูล ส่วนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยจากคลังสำรอง Bitcoin ของรัฐบาลที่มีอยู่กว่า 328,371 BTC แต่ก็ยังคงสร้างความกังวลในตลาด
Read more »
ภูฏานเทขาย Bitcoin ต่อเนื่อง ยอดถือครองลดลงกว่า 70%ภูฏานยังคงลดการถือครอง Bitcoin อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้โอน Bitcoin มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลให้ยอดคงเหลือลดลงกว่า 70% จากจุดสูงสุดเมื่อปี 2567 การตัดสินใจนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ Gelephu Mindfulness City และสถานะการขุด Bitcoin ของประเทศ
Read more »
Strategy ซื้อ Bitcoin มากกว่าเหรียญที่ถูกขุดในปี 2025 ถึง 2.2 เท่าสรุปข่าว Strategy ประกาศผ่าน X เมื่อวันที่ 7 เมษายนว่าการช้อนซื้อ Bitcoin ในปี 2026 ของบริษัทมีสัดส่วนคิดเป็น 2.2 เท่าของอุปทาน Bitcoin
Read more »
Samson Mow มอง Bitcoin ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง พร้อมยืนยันเป้า 1 ล้านดอลลาร์Samson Mow CEO ของ Jan3 ยังคงเชื่อมั่นใน Bitcoin โดยชี้ว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าแนวโน้มระยะยาวและเป็นโอกาสในการสะสม พร้อมยืนยันเป้าหมายระยะยาวที่ 1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความเข้าใจใน Bitcoin ที่นำไปสู่ความต้องการที่มากขึ้น
Read more »