วิเคราะห์เปรียบเทียบ แล็นด์บริดจ์ไทย กับ ECRL มาเลเซีย: โครงการไหนคุ้มค่ากว่ากัน

นักวิชาการชี้ ECRL มาเลเซียลงทุนน้อยกว่า แล็นด์บริดจ์ไทย แถมใกล้เปิดให้บริการ เชื่อมระบบราง ท่าเรือ และโซนอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ขณะที่โครงการไทยยังขาดความชัดเจนด้านความคุ้มค่า
นางสาวรุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ หรือ ดร.
โรส นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการแลนด์บริดจ์ของประเทศไทย กับโครงการ East Coast Rail Link หรือ ECRL ของมาเลเซียอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผลการวิเคราะห์พบว่าโครงการ ECRL ของมาเลเซีย ซึ่งมีความยาว 665 กิโลเมตรนั้น มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในต้นปีหน้า โดยโครงการนี้จะเชื่อมต่อระบบรางเข้ากับท่าเรือและโซนอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ดร.
โรสได้ขยายความเพิ่มเติมว่า โครงการ ECRL ของมาเลเซียให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรางเป็นหลัก โดยเริ่มต้นจากเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ทางตอนเหนือของมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นฝั่งทะเลจีนใต้ จากนั้นจะเชื่อมต่อไปยังอ่าวไทยผ่านเมืองกอมบัก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ และสุดท้ายจะสิ้นสุดที่ท่าเรือแคลง หรือ Port Klang ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เหนือช่องแคบมะละกา โครงการนี้ใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 6 แสนล้านบาท และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ BRI ของจีน ซึ่งมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อท่าเรือในรัฐตรังกานูและรัฐปาหัง (ฝั่งแปซิฟิก) ไปยังท่าเรือแคลงเหนือช่องแคบมะละกา และการยกระดับเมืองกอมบักให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของมาเลเซีย โครงการ ECRL ของมาเลเซียคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก นอกจากนี้ โครงการที่มาเลเซียผลักดันยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด System Thinking แบบองค์รวม ซึ่งเป็นการมองภาพรวมของโครงการและความเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ในขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์ของไทยยังขาดความชัดเจนในเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อระบบโดยรวม ดร.
รุ่งเรือง พิทยศิริ ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาชาติ และอดีตที่ปรึกษา รมว. คลัง ในรัฐบาลไทยรักไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รายงานการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ของ สนข.
หรือ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ถูกนำมาอ้างอิงในปัจจุบันนั้น เป็นงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับที่ 2 ดร.
รุ่งเรืองกล่าวว่า ผู้ที่ได้ศึกษาข้อมูลในรายงานอย่างละเอียดจะทราบทันทีว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และทาง สนข. เองก็ทราบดีถึงข้อเท็จจริงนี้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในส่วนของความต้องการในการใช้บริการของเรือและตู้สินค้า ได้มีการว่าจ้างบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาดำเนินการ ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นคู่สัญญากับ สนข.
โดยตรง แต่ สนข.
ได้ทำการกดดันให้บริษัทของไทยแห่งหนึ่งต้องทำสัญญาจ้างช่วงงานให้กับบริษัทต่างชาติรายนี้ และบริษัทต่างชาติรายนี้เป็นผู้ที่กำหนดตัวเลขและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความเปราะบางและไม่น่าเชื่อถือ การเปรียบเทียบระหว่างโครงการ ECRL ของมาเลเซียและโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านการวางแผน การบริหารจัดการ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โครงการ ECRL ของมาเลเซียมีการวางแผนอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบโดยรวม ในขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์ของไทยยังขาดความชัดเจนในหลายด้าน และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน การว่าจ้างบริษัทต่างชาติเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยไม่มีกระบวนการที่โปร่งใส และการใช้สมมติฐานที่ไม่สมเหตุสมผลในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เป็นประเด็นที่ควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการค้าและการลงทุนได้อย่างแท้จริง การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ จำเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไท
