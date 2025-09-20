วิเคราะห์บอล: ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค - โปรแกรม, ตารางคะแนน, สถิติ และช่องทางรับชม

อัพเดทข่าวสารและวิเคราะห์เจาะลึกศึกฟุตบอลบุนเดสลีกา! เจาะลึกคู่เดือด ฮอฟเฟ่นไฮม์ ปะทะ บาเยิร์น มิวนิค พร้อมตารางคะแนน, สถิติ, ฟอร์มการเล่น, รายชื่อผู้เล่น และช่องทางรับชมสด
อัพเดทโปรแกรม ฟุตบอล บุนเดสลีกา ล่าสุด พร้อมตารางคะแนน ผลการแข่งขัน และสถิติที่น่าสนใจสำหรับคู่บิ๊กแมตช์ ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค รวมถึงวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังเยอรมัน คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่าง บาเยิร์น มิวนิค ซึ่งเป็นเกมที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งสองทีมต่างมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะบาเยิร์น
มิวนิคที่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง\มาดูกันที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในช่วงหลัง ฮอฟเฟ่นไฮม์ และ บาเยิร์น มิวนิค ผลงานการพบกันในอดีต บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของทัพเสือใต้ บาเยิร์น มิวนิค ที่สามารถเอาชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ ไปได้แบบขาดลอยในการแข่งขันหลายนัดที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น ผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 บาเยิร์น มิวนิค เปิดบ้านถล่ม ฮอฟเฟ่นไฮม์ ไป 5-0 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บาเยิร์น มิวนิค ก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นด้วยการเอาชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ ไปได้ 3-0 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมบาเยิร์น มิวนิค ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน นอกจากนี้หากพิจารณาถึงฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีม ฮอฟเฟ่นไฮม์ มีสถิติ ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 1 จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ยิงได้ถึง 23 ประตู และเสียเพียง 6 ประตู ในขณะที่ บาเยิร์น มิวนิค ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะ 6 เสมอ 0 แพ้ 0 จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ยิงได้ถึง 22 ประตู และเสียเพียง 6 ประตู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเกมรุกและเกมรับของทั้งสองทีม\สำหรับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ คาดว่าจะมาในระบบ 3-4-1-2 นำทัพโดย โอลิเวอร์ เบามันน์ ในตำแหน่งผู้รักษาประตู พร้อมด้วย อาร์ตูร์ ชาเวส, เลโอ ออสติการ์ด, และ เควิน อัคโพกูม่า ในแผงกองหลัง ส่วนกองกลางจะมี พาเวล คาเดอราเบ็ค, ทอม บิสชอฟ, อันทอน ชตัค, และ มาริอุส บืลเตอร์ คอยควบคุมเกมตรงกลางสนาม โดยมี อันเดร ครามาริช เป็นตัวปั้นเกมรุก และคู่กองหน้า บาซูมาน่า ตูเร่ กับ อดัม ฮโลเซ็ค ในขณะที่ บาเยิร์น มิวนิค คาดว่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นำทัพโดย มานูเอล นอยเออร์ กัปตันทีม ในตำแหน่งผู้รักษาประตู พร้อมด้วย คอนราด ไลเมอร์, ดาโย่ต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, และ โจซิป สตานิชิช ในแผงกองหลัง โจชัว คิมมิช และ อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช จะเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวรับ โดยมี ไมเคิ่ล โอลีเซ่, แซร์ช กนาบรี้, และ ลุยส์ ดีอาซ คอยปั้นเกมรุก สนับสนุนกองหน้าตัวเป้า แฮร์รี่ เคน ซึ่งเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้ การแข่งขันระหว่าง ฮอฟเฟ่นไฮม์ และ บาเยิร์น มิวนิค จะเริ่มขึ้นในเวลา 20.30 น. พร้อมกันนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคือ เอาก์สวร์ก พบ ไมนซ์ ในเวลาเดียวกัน สำหรับแฟนบอลที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถติดตามได้ทาง beIN SPORTS
