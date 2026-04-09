วิเคราะห์บอลกระชับมิตร โบโลญญ่า ปะทะ แอสตัน วิลล่า: การกลับมาของแม็คกินน์ และความพร้อมของทั้งสองทีม

บทวิเคราะห์เจาะลึกเกมกระชับมิตรระหว่าง โบโลญญ่า และ แอสตัน วิลล่า พร้อมเจาะประเด็นการจัดทัพ, ข่าวร้าย-ข่าวดีของทั้งสองทีม, ความพร้อมของนักเตะ และสถิติการพบกัน
โบโลญญ่า (อิตาลี) เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ แอสตัน วิลล่า (อังกฤษ) ในศึก ฟุตบอล กระชับมิตร ณ สนาม สตาดิโอ เรนาโต้ ดัลลาร่า โดยมีกำหนดการแข่งขันในเวลา 02.00 น. และถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 1.
ความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทัพและการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเนื่องจากสภาพความฟิตและอาการบาดเจ็บต่างๆ ของนักเตะ\สำหรับ โบโลญญ่า ภายใต้การนำของ วินเชนโซ่ อิตาเลียโน่ จะต้องเผชิญหน้ากับการขาดหายไปของ มาร์ติน วิติค เซ็นเตอร์แบ็กชาวเช็กที่ติดโทษแบน อย่างไรก็ตาม พวกเขามีข่าวดีเมื่อ ฆวน มิรานด้า แบ็กซ้ายชาวสเปนพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้ นอกจากนี้ ยังต้องลุ้นความฟิตของ เบนจามิน โดมิงเกซ, คาราลัมปอส ลีโคจานนิส, ไธส์ ดัลลิงก้า และ เยนส์ อ็อดการ์ด ซึ่งพลาดการลงสนามในเกมล่าสุด ส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงเป็นปัญหาเนื่องจาก ลูคัส สโกรุปสกี้ ผู้รักษาประตูมือหนึ่งยังคงมีอาการบาดเจ็บ ทำให้ เฟเดริโก้ ราวาย่า ต้องทำหน้าที่ต่อไป ในส่วนของระบบการเล่น คาดว่า โบโลญญ่า จะยังคงใช้ระบบ 4-3-3 โดยมี เฟเดริโก้ ราวาย่า ลงเฝ้าเสา แนวรับประกอบด้วย ชูเอา มาริโอ, จอน ลูกูมี่, ทอร์บียอร์น เฮ็กเก้ม และ ฆวน มิรานด้า แดนกลางมี นิโกล่า โมโร่, เรโม ฟรอยเลอร์ และ ลูอิส เฟอร์กูสัน คอยบัญชาเกมรุก โดยมี เฟเดริโก้ แบร์นาร์เดสคี่, ซานติอาโก้ กาสโตร และ โจนาธาน โรว์ เป็นสามประสานในแดนหน้า\ด้าน แอสตัน วิลล่า ภายใต้การนำของ อูไน เอเมรี่ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และพร้อมจัดทัพใหญ่ลงสนาม ยูริ ตีเลอมันส์ มีลุ้นที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในรอบหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมีปัญหาในแดนกลางเมื่อ บูบาการ์ กามาร่า ยังไม่พร้อมลงสนาม และ รอสส์ บาร์คลีย์ ไม่มีชื่อในลิสต์ยูฟ่า นอกจากนี้ เจดอน ซานโช่ ปีกตัวยืมจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะพลาดลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บหัวไหล่จากเกมอุ่นเครื่องกับ เอลเช่ แต่ข่าวดีคือ จอห์น แม็คกินน์ กัปตันทีม กลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนช่วงเบรกทีมชาติ แม็คกินน์เคยทำประตูใส่ โบโลญญ่า ได้ในสองเกมหลังสุด และยิงไป 9 ประตูในเวทียุโรป ทำให้มีลุ้นเป็นนักเตะวิลล่าคนแรกที่ยิงถึง 10 ประตูในรายการทวีป คาดว่า แอสตัน วิลล่า จะใช้ระบบ 4-4-2 โดยมี เอมิเลียโน่ มาร์ตีเนซ ลงเฝ้าเสา แนวรับประกอบด้วย แม็ตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์ และ ลูกาส์ ดีญ แดนกลางมี อมาดู โอนาน่า และ ดั๊กลาส ลุยซ์ คอยคุมเกม โดยมี จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส และ โอลลี่ วัตกินส์ เป็นตัวเลือกในแนวรุก\จากสถิติการพบกัน 2 นัดหลังสุด โบโลญญ่า ยังไม่เคยเอาชนะ แอสตัน วิลล่า ได้เลย และในฤดูกาลนี้ โบโลญญ่าเก็บแต้มเกมเยือนได้มากกว่าเกมในบ้านถึง 11 คะแนน ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ วิลล่า จะบุกมาเก็บผลเสมอได้เป็นอย่างน้อ
โบโลญญ่า แอสตัน วิลล่า กระชับมิตร วินเชนโซ่ อิตาเลียโน่ อูไน เอเมรี่ จอห์น แม็คกินน์ ยูริ ตีเลอมันส์