วิเคราะห์ราคา ETH หลังเผชิญแรงต้านสำคัญที่ 2,420 ดอลลาร์ และแนวโน้มตลาดที่ยังคงมีความระมัดระวัง

ราคา ETH ปรับตัวลดลง 1.0% ลงมาอยู่ที่ 2,334.81 ดอลลาร์ หลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 2,420 ดอลลาร์ได้ สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังไม่เพียงพอในขณะที่โครงสร้างราคายังคงเป็นขาลงในภาพใหญ่ พร้อมวิเคราะห์แนวรับสำคัญและปัจจัยมหภาคจาก Fed
สถานการณ์ราคาของ Eth ereum หรือ ETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่น่าสนใจ โดยราคาได้มีการปรับตัวลดลงประมาณ 1.0% ลงมาแตะระดับ 2,334.81 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 2,420.
01 ดอลลาร์สหรัฐ แต่สุดท้ายกลับถูกแรงขายกดดันอย่างหนักจนไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นที่เริ่มจากระดับ 2,253 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องเผชิญกับอุปสรรคครั้งสำคัญที่บริเวณโซน 2,420 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นขอบบนของกรอบการแกว่งตัวที่ราคาเคลื่อนที่อยู่มาเกือบสี่สัปดาห์เต็ม สำหรับข้อมูลด้านปริมาณการซื้อขายรวมในรอบวันอยู่ที่ 2.06 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 2.82 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวังและขาดความมั่นใจในการผลักดันราคาให้พ้นจากกรอบการสะสมพลังในปัจจุบัน หากราคาไม่สามารถกลับขึ้นไปทดสอบและทะลุผ่านโซน 2,420 ดอลลาร์สหรัฐ ได้อีกครั้ง มีความเป็นไปได้สูงที่แรงขายจะกดให้ราคาย้อนกลับลงไปสู่กึ่งกลางของกรอบการแกว่งตัวหรืออาจจะต่ำกว่านั้น หากพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกของวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 จะพบว่า ETH มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรุนแรงในวันเดียว โดยแตะจุดสูงสุดที่ 2,420.01 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะร่วงลงมาแตะจุดต่ำสุดที่ 2,338.83 ดอลลาร์สหรัฐ และทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ ETH กำลังแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 2,050 ถึง 2,420 ดอลลาร์สหรัฐ มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพยายามฟื้นตัวหลังจากที่ราคาเคยร่วงลงอย่างหนักจากจุดสูงสุดที่ 4,829 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2568 โดยคิดเป็นการลดลงรวมแล้วกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ การที่ราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบขอบบนแล้วถูกปฏิเสธในทันทีสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจน และนักลงทุนที่ถือครอง ETH มาตั้งแต่ช่วงขาขึ้นในปีที่แล้วส่วนใหญ่ยังมีพอร์ตโฟลิโอที่ติดลบอยู่มาก แม้ว่าการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 1,810 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2569 จะสร้างความรู้สึกโล่งใจได้ในระยะสั้น แต่ในภาพรวมโครงสร้างราคายังคงเป็นแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อมานานเกือบแปดเดือน ทำให้นักลงทุนระยะยาวที่ทยอยสะสมเริ่มตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของการฟื้นตัวในรอบนี้ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายในช่วงขาขึ้นยังอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้มีความโดดเด่นพอที่จะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มอย่างแท้จริง ในมุมมองทางเทคนิค สิ่งที่น่าติดตามคือพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ที่อาจใช้จังหวะการดีดตัวของราคาเพื่อทยอยระบายของออก โดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์ส ความล้มเหลวในการยืนเหนือระดับ 2,420 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสัญญาณเตือนสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น เพราะเมื่อราคาถูกปฏิเสธที่แนวต้าน มักจะตามมาด้วยการล้างพอร์ตของสถานะ Long ที่เปิดไว้ในช่วงขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราเงินทุนหรือ funding rate อยู่ในแดนบวก ซึ่งหมายความว่ามีสัดส่วนของผู้ที่เก็งกำไรฝั่งขาขึ้นมากกว่าฝั่งขาลง แม้ว่าในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ETH จะทำจุดต่ำที่สูงขึ้นหรือ higher lows บนกราฟราย 4 ชั่วโมง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่าช่วงขาลงอย่างเห็นได้ชัด ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นยังไม่แข็งแกร่งพอ และการเด้งขึ้นครั้งนี้อาจเป็นเพียงการพักฐานภายในแนวโน้มขาลงใหญ่เท่านั้น สำหรับโครงสร้างราคาในปัจจุบัน โซน 2,420 ดอลลาร์สหรัฐ คือแนวต้านหลักที่ต้องผ่านให้ได้ ในขณะที่หากแรงขายเพิ่มขึ้น ตลาดจะมุ่งความสนใจไปที่แนวรับรองที่ 2,190 ดอลลาร์สหรัฐ และแนวรับสำคัญที่ฐานล่างของกรอบคือ 2,050 ดอลลาร์สหรัฐ หาก ETH ไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ โครงสร้างขาลงที่สะสมมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 จะยังคงมีผลครอบงำตลาดต่อไป โดยมีแนวต้านถัดไปที่ไกลออกไปอยู่ที่บริเวณ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ระดับจิตวิทยาสำคัญยังคงอยู่ที่ 1,810 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ปัจจัยมหภาคโดยเฉพาะนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ยังคงมีบทบาทสำคัญ หากสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่มีความชัดเจน หรือมีการคงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีจะยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป การที่ ETH พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 2,420 ดอลลาร์สหรัฐ แล้วร่วงกลับลงมาอย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องยืนยันว่ามีแรงขายดักรออยู่ที่โซนนี้จำนวนมาก และตลาดยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางในขณะนี้ สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการรักษาฐานของ higher lows หากราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำล่าสุดและทำลายโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นลง จะเป็นการส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวรอบนี้จบลงแล้ว แต่หากราคายังรักษาฐานได้และกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมพร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นขึ้น สถานการณ์จึงจะน่าสนใจและมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้จริง ในภาพรวมตลาดปัจจุบันยังอยู่ในโหมดระมัดระวังสูง ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของสินทรัพย์ที่กำลังหาทิศทาง การด่วนสรุปว่าเป็นการกลับตัวครั้งใหญ่จึงเป็นเรื่องที่เร็วเกินไป ทั้งนี้ การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน และผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจลงทุน บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใ
