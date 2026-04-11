วิเคราะห์ผลงานผู้เล่น อาร์เซน่อล ปะทะ บอร์นมัธ: ฟอร์มที่ไม่น่าประทับใจ และจุดเด่นที่ยังคงอยู่

การวิเคราะห์ผลงานผู้เล่น อาร์เซน่อล ในเกมปะทะ บอร์นมัธ โดยเน้นไปที่ฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจของผู้เล่นบางราย รวมถึงจุดเด่นที่ยังคงอยู่ของนักเตะบางคน
ยังคงเป็นตัวอันตรายจากลูกตั้งเตะ โดยเฉพาะลูกเตะมุมครั้งหนึ่งที่สร้างปัญหาให้แนวรับ บอร์นมัธ พอสมควร ใช้เวลาส่วนใหญ่ในครึ่งแรกไปกับหน้าที่เกมรับ แต่ก็ไม่เคยหยุดพยายามกระตุ้นเพื่อนร่วมทีม ฟอร์มน่าหงุดหงิด เล่นแบบระมัดระวังเกินไปเวลาได้บอล แถมครองบอลไม่ดี ความแม่นยำในการจ่ายเพียง 76% เท่านั้น อีกทั้งยังดูเหมือนจะหยุดวิ่งหาพื้นที่รับบอล และไม่ได้ช่วยหยุดเกมสวนกลับของ บอร์นมัธ เลย สัมผัสบอลน้อยมากในครึ่งแรก ฟอร์มไม่น่าจดจำเลย จังหวะการกระชากบอลแทบไม่ผ่านแนวรับของ บอร์นมัธ
ดูเหมือนเขาเหมาะที่จะเป็นซูเปอร์ซับมากกว่าตัวจริง ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของแข้งทีมชาติเยอรมนี เสียบอลหลายครั้ง และพลาดโอกาสโหม่งโล่งๆ ไปหนึ่งครั้ง ไม่สามารถสร้างอิมแพ็คในเกมรุกได้เลย ฟอร์มไม่จัดจ้านเหมือนที่เคย และไม่สามารถหาจังหวะเข้ากับเกมได้ ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกให้ดาวรุ่งอย่าง ดาวแมน ลงมาแทน เป็นตัวอันตรายที่สุดของอาร์เซน่อล แม้มาตรฐานจะไม่ได้สูงมากนักก็ตาม ยิงจุดโทษได้อย่างเด็ดขาด และวิ่งทำทางได้ดีมาก ดูอันตรายในจังหวะสอดเข้าไปด้านหลังแนวรับ เกือบทำประตูตีเสมอ 2-2 ได้ แต่ยิงระยะเผาขนไปติดบล็อก และยังพลาดโอกาสทองช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกด้วย เลอันโดร ทรอสซาร์ (กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ น. 54) : 4
