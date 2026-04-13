บทวิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในการใช้ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซและพลังงานเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางทหาร รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความขัดแย้งเบื้องหลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
การที่ สหรัฐอเมริกา หยิบยกประเด็นการกีดกัน อิหร่าน จากการเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ มาเป็นข้ออ้างในการใช้กำลังทางทหาร หลังจากที่การเจรจาสันติภาพประสบความล้มเหลว ผมมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่ชาญฉลาดในเชิงจิตวิทยาอย่างยิ่งครับ การพูดถึงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อาจจะดูห่างไกลจากชีวิตประจำวันของคนทั่วไป แต่เมื่อเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องต้นทุนการขนส่งและราคา พลังงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของผู้คนทั่วโลก มันกลับสร้างความรู้สึกร่วมและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ
ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือการบีบบังคับให้พันธมิตรที่เคยเพิกเฉยหันกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาในภาพรวม ตรรกะนี้กลับมีความขัดแย้งอย่างมาก เมื่อเราตรวจสอบต้นตอของความตึงเครียดที่แท้จริง จะพบว่ามันเกิดจากการกดดันอย่างหนักหน่วงจากสหรัฐฯ เอง ที่บีบบังคับให้อิหร่าน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายออกมาในฐานะผู้ควบคุมเกมทางภูมิศาสตร์ สำหรับผู้ที่ทำงานด้านข่าวกรองและความมั่นคง เรารู้ดีว่า 'ความจริง' มักมีหลายแง่มุมเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกสื่อสารมุมมองใดออกมา การอ้างว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของโลกในขณะที่เป้าหมายหลักคือการกำจัดศัตรูทางการเมือง และพยายามแสดงบทบาทเป็นผู้พิพากษาเพื่อลงโทษฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ยอมจำนน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา แต่ในยุคดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่นี้ ทุกถ้อยคำทิ้งร่องรอยไว้ตลอดเวลา การมองเห็น 'ความจริงที่ถูกปรุงแต่ง' จึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของวาทกรรมที่อ้างถึงมนุษยธรรม ทั้งที่เบื้องหลังคือการช่วงชิงอำนาจนำในเวทีโลก การปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งหวังสันติภาพหรือผลประโยชน์ด้านพลังงานของโลกอย่างที่กล่าวอ้าง แต่ในความเป็นจริง เมื่อชาวโลกเริ่มตระหนักว่าต้นเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย แต่กลับนำเศรษฐกิจโลกมาเป็นตัวประกัน ความน่าเชื่อถือในบทบาทผู้นำของสหรัฐฯ ย่อมเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ แม้ว่าสถานการณ์จะซับซ้อนและมีหลายแง่มุม แต่สิ่งที่ชัดเจนคือการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในขณะที่ซ่อนวาระซ่อนเร้นไว้เบื้องหลังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ การพยายามนำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและพลังงานเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางทหารนั้น เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้จิตวิทยามวลชนเพื่อโน้มน้าวให้ผู้คนคล้อยตาม การวิเคราะห์และพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเบื้องหลังวาทกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เราสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการควบคุมสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน การติดตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู
