วิเคราะห์สถานการณ์ Bitcoin: ต้นทุนเฉลี่ยนักลงทุนปี 2026 และสัญญาณการสะสมของกลุ่มทุนใหญ่

รายงานสถานการณ์ Bitcoin ล่าสุด พบว่านักลงทุนปี 2026 ส่วนใหญ่ยังขาดทุน แต่มีสัญญาณการสะสมของกลุ่มทุนใหญ่ และปริมาณเหรียญในกระดานเทรดลดลง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์ Bitcoin ในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่าสนใจ โดยข้อมูลจาก CoinDesk ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนที่เข้าซื้อ Bitcoin ในปี 2026 มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 77,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสถานะขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน สถานการณ์นี้แตกต่างจากนักลงทุนที่เข้าซื้อในปี 2024 และ 2025 ที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำกว่า ทำให้พวกเขามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม ระดับราคา 77,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นจุดที่สำคัญในการสังเกตการณ์ เนื่องจากเป็นระดับต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนกลุ่มใหญ่ และอาจมีแรงขายออกมาเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนี้ BeInCrypto รายงานเพิ่มเติมว่าบริเวณราคาประมาณ 85,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังกลายเป็นโซนที่มีแรงขายจำนวนมาก เนื่องจากนักลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในสถานะขาดทุนมักจะรีบขาย Bitcoin ทันทีที่ราคาปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับจุดคุ้มทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนเพิ่มเติม Bitfinex Alpha มองว่าระดับต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นในตลาดปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 78,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญ หากราคา Bitcoin สามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเร่งตัวของราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว คล้ายกับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2023 และกันยายน 2024 ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นหลังจากมีการสะสม Bitcoin มาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านแนวต้านนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายอย่าง ในขณะเดียวกัน CoinDesk ยังรายงานว่ามีการเปิดสถานะซื้อ Bitcoin แบบใช้เลเวอเรจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดใกล้จุดต่ำสุด และเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านักลงทุนกำลังเริ่มเข้าสะสม Bitcoin อีกครั้ง SpotedCrypto พบว่าปริมาณ Bitcoin ที่อยู่ในกระดานเทรดลดลงเหลือระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังนำ Bitcoin ออกจากกระดานเทรดเพื่อเก็บไว้ในกระเป๋าของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ จำนวนกระเป๋าที่ถือ Bitcoin มากกว่า 1,000 BTC ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการสะสม Bitcoin จำนวนมากในช่วง 30 วันที่ผ่านมา DEXTools ชี้ให้เห็นว่าระดับราคาปัจจุบันของ Bitcoin ยังไม่ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับรอบก่อนๆ และกลุ่มผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวยังคงถือเหรียญในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ช่วงที่ร้อนแรงหรือเกิดภาวะฟองสบู่ ผู้เขียนบทวิเคราะห์มองว่าการที่ Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของนักเทรดปี 2026 พร้อมกับปริมาณ Bitcoin ในกระดานเทรดที่ลดลง และการสะสม Bitcoin ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เป็นชุดสัญญาณที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือมีโอกาสที่ราคา Bitcoin จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่แตกต่างจากรอบปี 2024 คือสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ยังคงตึงเครียด ทั้งนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Bitcoin และทำให้การปรับตัวขึ้นของราคามีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้น การทะลุผ่านระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเป็นจุดสำคัญที่อาจเปลี่ยนโครงสร้างตลาดให้กลายเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริง หาก Bitcoin สามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้ ก็จะส่งสัญญาณบวกให้กับนักลงทุนและอาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาด Bitcoin ยังคงมีความเสี่ยงสูง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนใน Bitcoi.
