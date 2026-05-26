วิเคราะห์จุดเปลี่ยนความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน: จากความเป็นหุ้นส่วนสู่สันติภาพที่เหน็บหนาว

เจาะลึกยุทธศาสตร์ใหม่ระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิง ภายใต้นิยาม เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ และการใช้ระยะเวลา 3 ปีในการปรับตัวเพื่อลดการพึ่งพากันทางเทคโนโลยีและทรัพยากร
การเดินทางเยือนประเทศจีนของโดนัลด์ ทรัมป์ ในครั้งนี้ เผยให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงพฤติกรรมทางการทูต โดยเฉพาะความระมัดระวังในการใช้คำพูดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการพบปะผู้นำโลกคนอื่นๆ ซึ่งปกติแล้วทรัมป์มักจะพูดจาโผงผางและออกนอกสคริปต์อยู่เสมอ แต่ในขณะที่อยู่ต่อหน้าสีจิ้นผิงและในพื้นที่สำคัญอย่างหอฟ้าเทียนถาน เขากลับเลือกที่จะนิ่งเงียบและไม่ตอบคำถามของสื่อมวลชนในประเด็นที่เปราะบางอย่างเรื่องไต้หวัน จนกระทั่งเดินทางออกนอกพรมแดนจีนจึงเริ่มมีการกล่าวถึงเรื่องดังกล่าว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสาระสำคัญของการพบกันครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขทางการค้า การตกลงซื้อเครื่องบินโบอิ้ง หรือการเจรจาเรื่องภาษีนำเข้าเพียงอย่างเดียว แต่คือการพยายามสร้างนิยามใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจ โดยคำว่า หุ้นส่วน ที่เคยถูกใช้มาอย่างยาวนานได้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทั้งสองฝ่ายไม่สามารถกลับไปเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจกันได้อย่างเต็มที่เหมือนในอดีต เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ไม่บานปลายกลายเป็นสงครามที่ทำลายล้างทั้งสองฝ่าย จีนจึงได้นำเสนอแนวคิดที่เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของมหาอำนาจให้เป็นเหมือน การแข่งขันกรีฑา ซึ่งหมายถึงการที่แต่ละฝ่ายต่างวิ่งอยู่ในลู่ของตนเอง สามารถแข่งขันกันอย่างเต็มที่หรือพยายามแซงหน้ากันได้ แต่มีข้อแม้สำคัญคือต้องไม่เหยียบข้ามลู่มาชนกันจนทำให้สนามแข่งขันพังทลายลงทั้งระบบ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงข้ามกับการชกมวยที่มุ่งเน้นการทำลายล้างอีกฝ่ายให้ล้มลง แม้ว่าในความเป็นจริงการแย่งชิงความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการลดการพึ่งพา ห่วงโซ่อุปทาน จะยังคงดำเนินต่อไป แต่ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามสร้าง รั้วกั้น และ กลไกตัดไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตเล็กน้อยลุกลามจนเกินควบคุม โดยเฉพาะการกำหนดกรอบเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นปริศนาที่น่าสนใจ หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลทรัมป์ แต่หากวิเคราะห์ให้ลึกลงจะพบว่า 3 ปี คือช่วงเวลาเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายประเมินว่าตนเองยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข สหรัฐฯ ต้องการเวลาอย่างน้อย 3 ปีในการสร้างซัพพลายเชนแร่หายากที่ไม่ต้องพึ่งพาจีน ในขณะที่จีนเองก็ต้องการเวลา 3 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ให้พึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นการจับมือกันในขณะนี้จึงไม่ใช่การกลับมาไว้ใจกัน แต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในจุดที่ตนเองยังเสียเปรียบ สถานการณ์ปัจจุบันจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของ Cold Peace หรือ สันติภาพที่เหน็บหนาว ซึ่งแตกต่างจาก Cold War ในอดีต คือเป็นสภาวะที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจกัน แต่ยังไม่สามารถแตกหักกันได้ในทันทีเพราะยังมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยการผลิตที่ต้องพึ่งพากันอยู่ การแสดงออกถึงความรักและการให้เกียรติกันผ่านพิธีการทางการทูตจึงเป็นเพียงฉากหน้าหรือละครระยะสั้นเพื่อพักรบ แต่เบื้องหลังคือการเร่งดำเนินยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงและกระจาย ห่วงโซ่อุปทาน ออกจากกันอย่างดุเดือด โดยมี คมดาบ ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวันที่เป็นเส้นแดงสูงสุดของปักกิ่ง หรือเรื่องชิป AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นไพ่ตายของสหรัฐฯ รวมถึงแร่หายากที่จีนใช้เป็นอาวุธกดดัน ซึ่งในระยะสั้นสหรัฐฯ ยิ่งจำเป็นต้องพึ่งพาแร่เหล่านี้มากขึ้นเพื่อผลิตอาวุธในสภาวะที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากปัจจัยด้านความมั่นคงแล้ว แรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทรัมป์ต้องลดท่าทีแข็งกร้าวลง ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ ต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้น และความเหนื่อยล้าของภาคธุรกิจสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก สงครามการค้า ทำให้เขาต้องการเสถียรภาพในระยะสั้นและกลางมากกว่าการสร้างความปั่นป่วนในหลายสมรภูมิพร้อมกัน ในขณะที่จีนเองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ทั้งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และปัญหาหนี้สินท้องถิ่น ทำให้ปักกิ่งไม่ต้องการเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม ความสมดุลที่เปราะบางนี้อาจพังทลายได้ง่ายจาก อุบัติเหตุ ทางการเมืองหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากประเด็นความขัดแย้งในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทั่วโลก ดังนั้น การที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังคงมีกำหนดการพบปะกันอีกหลายครั้งในปีนี้ ทั้งที่ทำเนียบขาว การประชุมเอเปค และการประชุม G20 จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารเส้นแดงของแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนนำไปสู่การแตกหักของระบบโล.
ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน สงครามการค้า Cold Peace เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ ห่วงโซ่อุปทาน