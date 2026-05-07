วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การกู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจและปฏิรูปโครงสร้างพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน

เจาะลึกมุมมองของ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง ต่อการออก พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการวางหมากทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเงินกู้ออกเป็นสองส่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในระยะยาว
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกมาให้ทัศนะและวิเคราะห์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.
มีมติเห็นชอบในการออกพระราชกำหนด ซึ่งเป็น พ. ร. ก. ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเป็นวงเงินสูงถึง 400,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่ง ผศ.
ดร.
วันวิชิต มองว่าการตัดสินใจกู้เงินในครั้งนี้หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าเป็นการกู้เพื่ออนาคตของประเทศ แม้ว่าในมุมมองทางบัญชีและการคลัง การกู้เงินย่อมส่งผลให้เกิดภาระหนี้สาธารณะที่รัฐบาลต้องแบกรับในระยะยาว ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืน แต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากปล่อยให้เศรษฐกิจดิ่งเหวโดยไม่มีมาตรการรองรับ การกู้เงินครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการประคับประคองสถานการณ์และวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ในรายละเอียดของการบริหารจัดการเงินกู้ ผศ.
ดร.
วันวิชิต ระบุว่าการออกแบบการกู้เงินภายใต้การกำกับดูแลของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีลักษณะของการกู้แบบมีชั้นเชิงทางยุทธศาสตร์ ไม่ใช่การกู้เงินก้อนเดียวมาใช้จ่ายแบบเหมาเข่ง แต่มีการแบ่งสัดส่วนเงินออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยเงินกู้ส่วนแรกจำนวน 200,000 ล้านบาท จะถูกนำมาใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เช่น โครงการในลักษณะร่วมจ่าย หรือ Co-payment เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ สำหรับเงินกู้อีก 200,000 ล้านบาทที่เหลือ จะถูกนำไปใช้ในเชิงรุกเพื่อการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะการผลักดันระบบโซลาร์เซลล์และการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปตามอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรการนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนเนื่องจากเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทรนด์โลกในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผศ.
ดร.
วันวิชิต ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เริ่มมีสัญญาณการคลี่คลาย โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากที่รัฐบาลเริ่มลดการตรึงราคาและเปิดให้ภาคขนส่งสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ก็ได้ส่งคำเตือนไปยังประชาชนและผู้ประกอบการให้เตรียมความพร้อมและเร่งปรับตัวรับมือกับราคาสินค้าที่มีแนวโน้มจะขยับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในขณะนี้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสู
