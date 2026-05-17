วิเคราะห์วิกฤตพลังงานไทยปี 2569 กับดักนำเข้า 2 แสนล้านและความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงาน

รายงานจาก สนพ. เผยโครงสร้างพลังงานไทยช่วงต้นปี 2569 ยังคงน่ากังวล โดยต้องนำเข้าพลังงานมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท และพึ่งพาตนเองได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ขณะที่ความต้องการไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นและยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจและน่ากังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.
ศ. 2569 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า กับดักการนำเข้าพลังงาน อย่างรุนแรง โดยในช่วงเพียงสองเดือนแรกของปี มูลค่าการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศพุ่งสูงถึง 200,500 ล้านบาท แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะดูเหมือนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว การลดลงนี้ไม่ได้เกิดจากการที่ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น แต่เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง โดยราคาน้ำมันเบรนท์และดูไบอยู่ในระดับที่ต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคืออัตราการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานขั้นต้นของไทยที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 49.8 ซึ่งหมายความว่าพลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทยยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดยังคงเป็นไปได้อย่างล่าช้า หากเจาะลึกไปที่โครงสร้างการนำเข้าจะพบว่า น้ำมันดิบยังคงเป็นภาระหลักของประเทศ โดยมีการนำเข้าสูงถึง 1,003 พันบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.5 ของการจัดหาน้ำมันดิบทั้งหมด โดยแหล่งนำเข้าหลักยังคงกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางถึงร้อยละ 48.0 ตามมาด้วยกลุ่มประเทศอื่นๆ และตะวันออกไกล ซึ่งสร้างความเสี่ยงอย่างมากหากเกิดความไม่สงบทางการเมืองในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปยังพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 50.8 โดยมีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 5.8 ล้านลิตรต่อวัน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้โรงกลั่นในประเทศจะเดินเครื่องไปแล้วกว่าร้อยละ 85.2 ของกำลังการผลิตรวม 1,242 พันบาร์เรลต่อวัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้พลังงานที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ สถานการณ์ยิ่งน่ากังวลเนื่องจากการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 8.8 โดยเฉพาะการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29.3 ขณะที่การพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาผ่านท่อส่งก๊าซยาดานา เยตากุน และซอติก้า ยังคงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 37.7 ของการจัดหาก๊าซทั้งหมด ซึ่งเป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยไม่สามารถมองข้ามได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกพลังงานที่ทำได้เพียง 33,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.9 ยิ่งทำให้เห็นภาพการขาดดุลพลังงานที่กว้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว สำหรับภาคการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิต พบว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.7 แตะระดับ 32,164 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในบรรดาพลังงานทุกประเภท โดยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีการบันทึกค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด หรือ Peak ในระบบของการไฟฟ้าทั้งสามแห่งอยู่ที่ 32,614 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปีที่ผ่านมา โดยภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่สุดถึงร้อยละ 43 ตามด้วยภาคครัวเรือนและธุรกิจอีกร้อยละ 52 ความเปราะบางที่สำคัญที่สุดคือ การผลิตไฟฟ้าของไทยยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักสูงถึงร้อยละ 61.1 ซึ่งเมื่อประกอบกับการที่ไทยต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าจึงผูกติดกับราคาตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขอายุสำรองพลังงาน หรือ R/P ratio อยู่ในระดับวิกฤต โดยน้ำมันดิบมีสำรองเหลือเพียง 4.1 ปี และก๊าซธรรมชาติเหลือเพียง 4.5 ปี ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำมากและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความพยายามเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งรวมกันได้ประมาณร้อยละ 20 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด แต่สัดส่วนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างพลังงานอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในอนาค
