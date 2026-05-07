วิเคราะห์วิกฤตการณ์การทูตอิหร่าน-สหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดพลังงานโลก

รายงานเจาะลึกการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ผ่านตัวกลางประเทศปากีสถาน พร้อมวิเคราะห์ท่าทีของ IRGC ต่อความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซ และรายงานสถานการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จาก EIA
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน และ สหรัฐอเมริกา ได้กลับมาเป็นจุดสนใจของประชาคมโลกอีกครั้ง โดยล่าสุดทางสำนักข่าว ISNA ของ อิหร่าน ได้รายงานความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับความพยายามในการเจรจาทางการทูตที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยนายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของ อิหร่าน ได้เปิดเผยว่า ทางรัฐบาล อิหร่าน กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอที่ทาง สหรัฐอเมริกา ได้ยื่นเสนอมาอย่างละเอียด และมีแผนที่จะส่งคำตอบอย่างเป็นทางการกลับไปยังสหรัฐฯ โดยใช้ประเทศปากีสถานเป็นตัวกลางในการประสานงาน ซึ่งการเลือกใช้ปากีสถานเป็นสะพานเชื่อมทางการทูตในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงในระดับปกติ และแสดงให้เห็นว่าปากีสถานมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเพื่อลดความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามในการเจรจา แต่ภายใน อิหร่าน เองยังคงมีความเห็นที่แตกแยกอย่างเห็นได้ชัด โดยสมาชิกระดับสูงของรัฐสภา อิหร่าน ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า ข้อเสนอที่สหรัฐฯ ยื่นมานั้นมีลักษณะเป็นเพียงรายการความต้องการหรือสิ่งที่สหรัฐฯ อยากได้เพียงฝ่ายเดียว โดยขาดการคำนึงถึงความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในภูมิภาค ทำให้การบรรลุข้อตกลงที่น่าพึงพอใจสำหรับทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีความไม่แน่นอนสูงอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC ของ อิหร่าน ได้ออกแถลงการณ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดพลังงานโลก โดยระบุว่าเสถียรภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการขนส่ง น้ำมันดิบ จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภัยคุกคามจากผู้รุกรานสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิง คำแถลงนี้ถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังสหรัฐฯ และพันธมิตรในภูมิภาคว่า ความมั่นคงของการขนส่งพลังงานโลกผูกติดอยู่กับท่าทีทางการเมืองและการทหารของมหาอำนาจตะวันตก ซึ่งทางนักวิเคราะห์อาวุโสจาก Price Futures Group ได้ให้ความเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ตลาดเริ่มมีความหวังว่า ช่องแคบฮอร์มุซ อาจกลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบและปลอดภัยอีกครั้ง แม้ว่าโอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในระยะยาวจะยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยังคงยืนยันว่าในขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาการเจรจาแบบเผชิญหน้ากับตัวแทนของ อิหร่าน ซึ่งสร้างสภาวะความไม่แน่นอนให้กับราคาน้ำมันในตลาดโลกและทำให้เหล่านักลงทุนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทางด้านข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคา น้ำมันดิบ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ EIA ได้เปิดเผยตัวเลขสต็อก น้ำมันดิบ ที่น่าสนใจ โดยในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม พบว่าสต็อก น้ำมันดิบ มีการปรับตัวลดลงจำนวน 2.
3 ล้านบาร์เรล ซึ่งตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่เหล่านักวิเคราะห์ในตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะลดลงถึง 3.4 ล้านบาร์เรล การที่สต็อกน้ำมันลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ทิศทางราคาน้ำมันในระยะสั้น โดยนอกจากน้ำมันดิบแล้ว สต็อกน้ำมันเบนซินยังมีการลดลงถึง 2.5 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งครอบคลุมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล ก็มีการปรับตัวลดลง 1.3 ล้านบาร์เรลเช่นกัน ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้พลังงานภายในสหรัฐฯ และการบริหารจัดการคลังน้ำมันในสภาวะที่โลกยังคงมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูง การลดลงของสต็อกน้ำมันประเภทต่างๆ บ่งบอกถึงการบริโภคที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลว่าหากเกิดการปะทะกันทางทหารในตะวันออกกลาง จะส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงานที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง โดยสรุปแล้ว สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการต่อสู้กันทั้งในมิติด้านการทูต การทหาร และเศรษฐกิจ โดยอิหร่านใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องต่อรอง ขณะที่สหรัฐฯ พยายามใช้มาตรการกดดันและการยื่นข้อเสนอเพื่อควบคุมอิทธิพลในภูมิภาค การที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายประเภทผลิตภัณฑ์ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าความมั่นคงทางพลังงานเป็นเรื่องเปราะบาง และการเจรจาผ่านตัวกลางอย่างปากีสถานในครั้งนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของราคาน้ำมันดิบโลกในไตรมาสถัดไป หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ความผันผวนของตลาดพลังงานจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งและการผลิตสินค้าทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา ช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันดิบ ความมั่นคงทางพลังงาน
'อิหร่าน' โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในกาตาร์สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่าน เผยแพร่วิดีโอโดยระบุว่าเป็นภาพขีปนาวุธที่ยิงโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) พุ่งเป้าไปยังฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในกาตาร์ สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่าน เผยแพร่วิดีโอโดยระบุว่าเป็นภาพขีปนาวุธที่ยิงโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) พุ่งเป้าไปยังฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในกาตาร์กองทัพอิหร่าน แถลงว่า...
ไขความเสี่ยง EIA ซื้อคอนโด–บ้านจัดสรรใหม่ ต้องเช็กอย่างไร?EIA ด่านสำคัญก่อนซื้อบ้าน–คอนโด โครงการที่ไม่ผ่านเสี่ยงก่อสร้างล่าช้า ถูกฟ้องร้อง มูลค่าลด ผู้ซื้อควรรู้เกณฑ์ EIA วิธีตรวจ และสิทธิ พร้อมรับมือเมื่อเกิดปัญหา
อิสราเอลเปิดโปงบัญชีคริปโต 187 แห่ง อ้างกองทัพอิหร่านใช้รับเงิน USDT กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์อิสราเอลได้เผยแพร่รายชื่อที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตจำนวนมากเมื่อวันจันทร์ โดยกล่าวหาว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
สนามบินสุโขทัยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม “EIA Monitoring Awards 2025” ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เจ้าของ “สนามบินสุโขทัย” รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2025 ระดับ “ยอดเยี่ยม” ในงาน EIA Symposium and Monitoring Awards 2025 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.
สื่อ 'อิหร่าน' ยืนยันว่า 'ผู้นำสูงสุดอิหร่าน' เสียชีวิตแล้วสื่อ 'อิหร่าน' ยืนยันว่า 'ผู้นำสูงสุดอิหร่าน' เสียชีวิตแล้ว นอกจากนี้ 'ที่ปรึกษา-ผบ.กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน' ก็เสียชีวิตด้วย
5 เรื่องราวสะท้อนระบอบการปกครองของ 'อิหร่าน'5 เรื่องราวเกี่ยวกับระบอบการปกครองอิหร่านเผยให้เห็นอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำสูงสุด การครอบงำของ IRGC การสนับสนุนก่อการร้าย การปราบปรามสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และการขยายโครงการนิวเคลียร์ที่สร้างความกังวลทั่วโลก ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศ ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นระบบ 'เทวาธิปไตย' (Theocracy)...
