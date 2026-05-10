วิเคราะห์วิกฤตและโอกาสของทักษิณ ชินวัตร: จากอิสรภาพการพักโทษสู่มรสุมคดีมาตรา 112 และปมชั้น 14

เจาะลึกรายละเอียดการพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร การต่อสู้ทางกฎหมายในคดีมาตรา 112 ที่ถูกอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ และการไต่สวนของ ป.ป.ช. กรณีพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ที่อาจนำไปสู่การเอาผิดฝ่ายการเมือง
เส้นทางสู่การได้รับอิสรภาพของนาย ทักษิณ ชินวัตร กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ โดยมีกำหนดการที่จะเดินออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมหลังจากที่ต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลานานถึง 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 ตามคำสั่งของศาลฎีกาจนกระทั่งได้รับสิทธิ์ในการ พักโทษ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้เขายังคงไม่ได้มีอิสระอย่างสมบูรณ์เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการคุมประพฤติ ซึ่งตามกำหนดการแล้วจะได้รับอิสรภาพอย่างเต็มตัวในวันที่ 9 กันยายนของปีนี้ สิ่งที่น่าจับตามองในลำดับถัดไปคือความเคลื่อนไหวของทีมทนายความและตัวนายทักษิณเองที่อาจมีการยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการทบทวนเรื่องการสวมกำไล EM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตามตัว โดยจะมีการยกประเด็นความจำเป็นและเหตุผลประกอบเพื่อให้มีการพิจารณายกเลิกการติดกำไลดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ในด้านการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาและมิติทางการเมือง มีมุมมองที่น่าสนใจว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองสูงและมองว่าตนเองมีความรู้และประสบการณ์ที่เหนือกว่าผู้อื่น มักจะไม่สามารถนิ่งเฉยได้เป็นเวลานาน แม้ว่าในช่วง 2 ถึง 4 เดือนแรกหลังจากการออกมา พักโทษ อาจจะยังเห็นความสงบเรียบร้อยอยู่ แต่หลังจากนั้นมีแนวโน้มสูงว่าอาจจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากยังมีฐานแฟนคลับและผู้สนับสนุนที่คอยติดตามอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีคำแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่าหากต้องการให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักดำเนินไปได้อย่างราบรื่น นายทักษิณควรอยู่ในกรอบของการเป็นที่ปรึกษาและให้เกียรตินักการเมืองภายในพรรค โดยการให้คำแนะนำหรือการชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ไม่ควรเป็นการปรากฏตัวผ่านหน้าจอสื่อสาธารณะอย่างโจ่งแจ้ง แต่ควรเป็นการทำงานเบื้องหลังเพื่อลดแรงเสียดทานและรักษาเสถียรภาพของพรรคการเมืองเอาไว้ ขณะเดียวกัน นายทักษิณยังคงต้องเผชิญกับมรสุมทางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีความตามมาตรา 112 ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นของศาลอุทธรณ์ แม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลอาญาจะมีคำพิพากษายกฟ้องในกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนชาวเกาหลีใต้ในช่วงที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาพาดพิงสถาบันฯ และศาลได้มีคำตัดสินยกฟ้องเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดเคยมีมติเสียงส่วนใหญ่ 8 ต่อ 2 เห็นว่ารูปคดีไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อได้และเห็นควรให้ไม่อุทธรณ์ แต่ทว่าอัยการสูงสุดคนปัจจุบันซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนกันยายนปีนี้ กลับตัดสินใจคัดค้านความเห็นของคณะกรรมการและเซ็นชื่อยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อ ทำให้สถานการณ์กลับมามีความไม่แน่นอนอีกครั้ง โดยต้องรอติดตามว่าองค์คณะของศาลอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยที่ยืนตามศาลชั้นต้นหรือจะมีคำตัดสินที่แตกต่างออกไป นอกจากคดี 112 แล้ว ประเด็นการพักรักษาตัวที่ชั้น 14 ของโรงพยาบาลตำรวจ หรือที่ถูกสังคมขนานนามว่ากรณีป่วยทิพย์ ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ยังไม่จบสิ้น แม้ว่าตัวนายทักษิณจะกลับเข้าสู่เรือนจำตามคำสั่งศาลฎีกาแล้ว แต่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.
ป. ช. ยังคงดำเนินการไต่สวนเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องรวม 12 คน จากทั้งกรมราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลตำรวจ ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้เขากลับเข้าเรือนจำ ก็ได้มีการยื่นเรื่องให้ ป. ป.
ช. ไต่สวนเพิ่มเติม โดยขอให้นำคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ระบุว่ามีการช่วยเหลือให้นายทักษิณนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งที่ไม่ได้มีอาการป่วยรุนแรง มาเป็นหลักฐานในการสืบสวนเพื่อให้ทราบว่ามีการสั่งการจากฝ่ายการเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองแพทย์หรือเอกสารเท็จหรือไม่ ซึ่งหาก ป.
ป. ช. ใช้วิธีการกันเจ้าหน้าที่รัฐบางรายไว้เป็นพยานและมีการซักทอดกลับมาถึงตัวนายทักษิณ ก็มีความเสี่ยงสูงที่เขาจะถูกเรียกไต่สวนในคดีชั้น 14 นี้ด้วย ซึ่งเป็นคดีความคนละส่วนกับคำสั่งของศาลฎีกาและอาจกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายครั้งใหญ่ในอนาค
ทักษิณ ชินวัตร พักโทษ คดีมาตรา 112 ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ป.ป.ช.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วุฒิสภาสหรัฐฯ นัดโหวต Clarity Act 14 พ.ค. นี้คณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ กำหนดลงคะแนนเสียง Clarity Act วันที่ 14 พ.ค. 2026 เวลา 22:30 น. ตามเวลาไทย หลังร่างกฎหมายชะงักในวุฒิสภามาหลายเดือน
Read more »
Thai horoscope for birth dates between 13 April and 14 MayThe Thai horoscope for birth dates between 13 April and 14 May is provided. It includes information about the corresponding zodiac signs, animal signs, and the influences of the dates. Birth dates falling within this range are related to the animal signs of horse, dog, rooster, and ox.
Read more »
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในประเทศจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในประเทศจีน ในวันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้ หลังจากต้องเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน โดยสหรัฐฯ อ้างว่าต้องขอขยับออกไป 6 สัปดาห์เพราะกำลังง่วนอยู่กับสงครามอิหร่านที่เพิ่งเปิดฉากได้ไม่นานในขณะนั้น
Read more »
กรมชลฯ แจงขุดคลองชะอวดโปร่งใส คืบหน้า 92% พร้อมรับน้ำหลากกรมชลฯ แจงขุดคลองชะอวดโปร่งใส! ยันใช้งบน้ำมันตามระเบียบพัสดุฯ หลังเร่งเครื่องจักรทำงาน 14 ชม. ต่อเนื่อง ล่าสุดงานคืบหน้ากว่า 92% พร้อมรับฤดูน้ำหลาก
Read more »
ศึกเก้าอี้ประธาน กมธ. เขย่าภูมิใจไทย โผยังไม่เคาะ แต่รอยร้าวมาแล้ว?การเปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จำนวน 14 คณะ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย กลายเป็นชนวนให้เกิด
Read more »
Polymarket ให้โอกาส 74% CLARITY Act ผ่านปีนี้ วุฒิสภาโหวต 14 พ.ค.Polymarket ระบุโอกาส 74% ที่ CLARITY Act จะผ่านเป็นกฎหมายในปี 2026 หลังวุฒิสภาสหรัฐฯ นัดพิจารณาร่างกฎหมายคริปโตในวันที่ 14 พ.ค. นี้ สัญญาณบวกสำคัญต่อตลาด
Read more »