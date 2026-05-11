วิเคราะห์เจาะลึกการก้าวขึ้นสู่การเป็น Global Safe Asset ของอสังหาริมทรัพย์ไทยในยุคแห่งความผันผวนโลก

สำรวจปัจจัยบวกที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก โดยวิเคราะห์ผ่านมิติของ Soft Power ความต้องการของตลาดต่างชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์เพื่อความมั่นคงระยะยาว
ในยุคปัจจุบันที่สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจในฐานะจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในภาค อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญไม่ได้มาจากเพียงแค่เรื่องของราคาหรือทำเลที่ตั้ง แต่มาจากสิ่งที่เรียกว่า เสน่ห์ของความเป็นไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการต้อนรับที่อบอุ่น ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น ระดับความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันที่ครบครัน ปัจจัยเหล่านี้ได้หลอมรวมกันจนกลายเป็น Soft Power อันทรงพลังที่ดึงดูดให้ผู้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ จากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของสำนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับโลกที่เริ่มจัดให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน The World’s Last Safe Haven หรือเปรียบเสมือนหลุมหลบภัยสุดท้ายของโลก ท่ามกลางวิกฤตและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยและการรักษาความมั่งคั่งในระยะยาว หากพิจารณาข้อมูลเชิงสถิติจากศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC จะพบแนวโน้มที่น่าสนใจว่า แม้ว่ากำลังซื้อจากภายในประเทศจะมีการชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ความต้องการในกลุ่มคอนโดมิเนียมจากชาวต่างชาติกลับมีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยตัวเลขความต้องการได้กลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13,000 ยูนิตต่อปี หลังจากที่เคยหดตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงปี 2563 ถึง 2564 และเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา สิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งในอดีตประเทศไทยจะพึ่งพากำลังซื้อหลักจากนักลงทุนชาวจีนเพียงกลุ่มเดียว แต่ปัจจุบันฐานลูกค้าได้ขยายตัวออกไปอย่างหลากหลายมากขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ซื้อจากรัสเซีย ไต้หวัน อินเดีย อังกฤษ และกลุ่มประเทศในยุโรปเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่า อสังหาริมทรัพย์ ของไทยไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราว แต่กำลังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ระยะยาวที่มีมูลค่าและมีความมั่นคงในสายตาของนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของ แสนสิริ ซึ่งเป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ทุกแห่งจะสามารถตอบโจทย์การเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยได้จริง โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงหรือ UHNWIs ซึ่งนิยามของคำว่า Safe Asset สำหรับคนกลุ่มนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ทำเลที่ดีหรือราคาที่จับต้องได้ แต่ต้องครอบคลุมไปถึงคุณภาพของการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานสากล ระบบการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือระบบนิเวศหลังการขายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าในอีก 20 ถึง 30 ปีข้างหน้า สินทรัพย์ที่พวกเขาถือครองจะยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ ไม่เสื่อมโทรม และได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพพร้อมใช้งานได้ทันที ด้วยเหตุนี้ อสังหาริมทรัพย์ ระดับไพรม์ที่มีแบรนด์แข็งแกร่งและมีประวัติการพัฒนาที่ชัดเจน จึงเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจสูงสุด เนื่องจากสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและปลอดภัยในระยะยาว นอกเหนือจากปัจจัยด้านตัวสินค้าแล้ว บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกยังได้รับการส่งเสริมผ่านการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านบาท เมกะโปรเจกต์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างถนนหรือท่าเรือ แต่เป็นการวางยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การค้า และการลงทุนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านเส้นทางการขนส่งทางทะเลและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลก ทำให้การมีศูนย์กลางการเชื่อมต่อใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นโอกาสทองของประเทศไทย บทสรุปของการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศที่สามารถผสมผสานความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เข้ากับคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้อย่างสมดุล จะกลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในโลกที่ผันผวน แสนสิริ จึงมุ่งมั่นที่จะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็น Benchmark หรือบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม ทั้งในด้านคุณภาพโครงการและการบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มมั่งคั่งที่มองหาการดูแลทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น การที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็น Global Safe Asset จึงถือเป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงทั้งปัจจัยมหภาค การลงทุนจากภาครัฐ และการยกระดับมาตรฐานภาคเอกชน หากทุกภาคส่วนยังคงรักษาความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงระบบนิเวศของเมืองได้อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจะมีโอกาสสูงมากในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางใหม่ของการอยู่อาศัยและการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืน ท่ามกลางโลกที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในทุกมิต.
อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนจากต่างประเทศ Safe Haven แสนสิริ โครงสร้างพื้นฐาน
