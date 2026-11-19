วิเคราะห์ทอง YLG กดดันเฟดแนะขายหลุด 3,890 ดอลลาร์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิเคราะห์ทองคำ压力大来自美联储政策信号。建议金价反弹至3,890美元上方做空，止损设于3,890美元，重点关注美元及美国经济数据。
รายงานบทวิเคราะห์ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 จาก บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระบุว่า ตลาดทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากทิศทางนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ซึ่งส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าชนิดนี้เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในช่วงนี้ โดยปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนในตลาดเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดหลายราย ได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
แรงกดดันจากนโยบายเฟดส่งผลต่อราคาทอง
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ตลาดอาจเผชิญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นปัจจัยลบโดยตรงต่อราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนจำเป็นต้องประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดและละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นAlso readมาดามแป้ง ได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี เอเอฟซี ระดับ钻石 เป็นปีที่ 3
สำหรับกลไกการทำงานของตลาดในขณะนี้ การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มุ่งเน้นนโยบายการเงินที่เข้มงวด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นหรือมีความน่าสนใจในการถือครองมากขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ไร้ดอกเบี้ยอย่างทองคำ สภาวะเช่นนี้จึงสร้างแรงกดดันให้ราคาทองคำต้องปรับฐานหรือเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเพื่อรอทิศทางที่ชัดเจนจากข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆ
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำเปิดสถานะขาย
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนโดยเสนอให้พิจารณาเปิดสถานะขาย (Sell) เมื่อราคาทองคำมีการดีดตัวสูงขึ้น แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 3,841 ถึง 3,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้
กรณีดังกล่าวถือเป็นจุดเข้าทำกำไรที่คุ้มค่าโดยกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่ 3,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหมายความว่าหากราคาทองคำมีการรื้อฟื้นแรงซื้อและทะลุผ่านระดับ 3,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไปได้อย่างมั่นคง นักลงทุนที่ถือสถานะขายไว้ควรปิดตำแหน่งเพื่อตัดขาดทุนทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเทรนด์ขาขึ้นใหม่ที่แข็งแกร่ง
แนวรับสำคัญและแผนการลดความเสี่ยง
ในส่วนของแนวรับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือบริเวณ 3,720 ถึง 3,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากนักลงทุนที่เปิดสถานะขายไว้สามารถเห็นราคารักษาระดับยืนเหนือแนวรับ 3,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าแรงขายยังไม่รุนแรงนัก ในสถานการณ์เช่นนี้กลยุทธ์ที่แนะนำคือให้นักลงทุนทยอยซื้อคืนตำแหน่งขายเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองในสภาวะที่ตลาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำมีการหลุดลงมายืนอยู่ใต้ระดับ 3,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้จริงๆ นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากอาจมีแรงขายเพิ่มเติมเข้าสู่ตลาดต่อเนื่อง โดยแนวรับถัดไปที่นักลงทุนควรจับตาคือระดับ 3,646 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญหากเกิดแรงเทขายหนักๆ
ปัจจัยกำหนดทิศทางระยะสั้นที่ต้องจับตามอง
สำหรับนักลงทุนที่ติดตามตลาดทองคำในปัจจุบัน สิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคือต้องติดตามทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ อย่างละเอียด
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่กำหนดทิศทางของราคาทองคำในระยะสั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ทิศทางราคาทองคำพลิกผันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจลงทุน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy