วิเคราะห์ราคาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบ ปัจจัยดอลลาร์แข็งค่าและน้ำมันพุ่งท่ามกลางความตึงเครียดโลก

เจาะลึกสาเหตุทองคำ COMEX ปิดลบจากแรงกดดันของดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวสูงจากเหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมติดตามความคืบหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-จีนที่ปักกิ่ง
สถานการณ์การซื้อขายสัญญา ทองคำ ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าราคาปิดตัวลงในแดนลบ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยกดดันหลายประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวสูงขึ้นของ ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลกและการแข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญของสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ได้สร้างแรงกดดันต่อความต้องการถือครอง ทองคำ ในระยะสั้น โดยสัญญา ทองคำ ตลาด COMEX หรือ Commodity Exchange สำหรับส่งมอบเดือนมิถุนายน มีราคาลดลงถึง 21.
40 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.45 ส่งผลให้ราคาปิดอยู่ที่ระดับ 4,685.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนต่อทิศทางเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินโลก หากพิจารณาถึงปัจจัยด้านสกุลเงิน จะพบว่าดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ 6 สกุลในตะกร้าเงิน ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่งการที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำถูกกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อดอลลาร์มีมูลค่าสูงขึ้น จะทำให้ผู้ลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ ต้องใช้เงินในสกุลของตนมากขึ้นเพื่อซื้อทองคำในจำนวนที่เท่าเดิม ส่งผลให้ความน่าดึงดูดในการลงทุนทองคำลดลงและนำไปสู่การเทขายในตลาด จนทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด ในขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานได้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ได้ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากมีรายงานข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับความไม่สงบทางทะเล โดยมีการระบุว่าเรือสินค้าสัญชาติอินเดียที่เดินทางจากทวีปแอฟริกามุ่งหน้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้ถูกโจมตีและจมลงบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศโอมาน ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษ หรือ UKMTO ยังได้ออกรายงานแจ้งเตือนว่า มีเรืออีกหนึ่งลำที่จอดทอดสมออยู่นอกท่าเรือฟูไจราห์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ายึดครองและบังคับให้มุ่งหน้าไปยังประเทศอิหร่าน เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งน้ำมันของโลก นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Zaner Metals ได้ให้ทัศนะว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซไม่เพียงแต่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยมีความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันจะกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่สูงเป็นระยะเวลานานขึ้นเพื่อควบคุมระดับราคาสินค้าและบริการ การคงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ทำให้ผู้ลงทุนหันไปให้ความสนใจในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนคงที่มากกว่า นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและพลังงานแล้ว ตลาดยังคงจับตาการประชุมสุดยอดระดับผู้นำระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง การหารือในครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพโลก ทั้งในเรื่องของสงครามการค้า การตั้งกำแพงภาษี และประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อ่อนไหวอย่างเรื่องไต้หวัน โดยรายงานระบุว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเผชิญหน้าหรืออาจลุกลามไปถึงขั้นการปะทะกันทางทหาร หากมีความผิดพลาดในการบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างสองมหาอำนาจนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วงนี
ทองคำ ดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมัน ธนาคารกลางสหรัฐ สหรัฐ-จีน
