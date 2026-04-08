วิเคราะห์ตลาด Polymarket: นักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุน, Bot คว้ากำไรมหาศาล

รายงานเผยข้อมูลสุดช็อก! นักเทรด Polymarket กว่า 84% ขาดทุน ขณะที่ Bot ทำกำไรมหาศาล แม้ตลาดเติบโตอย่างก้าวกระโดด
รายงานข้อมูลบนบล็อกเชนล่าสุดในเดือนเมษายน 2026 เผยให้เห็นภาพที่น่าตกใจของตลาดการทำนายผลบนแพลตฟอร์ม Polymarket โดยมีการวิเคราะห์กระเป๋าเงินกว่า 2.5 ล้าน Address พบว่านักเทรดส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก ข้อมูลดังกล่าวเน้นย้ำถึงความท้าทายที่นักลงทุนรายย่อยต้องเผชิญในตลาด คริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มที่มีการแข่งขันสูงอย่าง Polymarket จากการวิเคราะห์พบว่ามีนักเทรด Polymarket ถึง 84.1% ที่อยู่ในสภาวะขาดทุน ในขณะที่มีเพียง 1.
25% เท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้เกิน 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน นอกจากนี้ กลุ่มมหาเศรษฐี หรือผู้ที่ทำกำไรได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ มีเพียง 840 ราย คิดเป็น 0.033% ของทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการกระจายผลกำไรอย่างมากในตลาดแห่งนี้ รายงานระบุว่ากำไรส่วนใหญ่ถูกกวาดไปโดย Arbitrage Bot และระบบเทรดอัตโนมัติความเร็วสูง ทำให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเพิ่มความยากลำบากสำหรับนักเทรดรายย่อยในการทำกำไร\แม้ว่าตัวเลขผู้ขาดทุนจะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย แต่ Polymarket ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด มูลค่าบริษัทสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวเหรียญ Polymarket USD รวมถึงการอัปเกรดระบบเทรดใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนจำนวนมหาศาลจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ข้อมูลการขาดทุนจำนวนมากของนักลงทุนรายย่อยอาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตลาดทำนายผลในฐานะเครื่องมือในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม มูลค่าพื้นฐานและการเติบโตของแพลตฟอร์มยังคงแข็งแกร่ง จากการวิเคราะห์โดย Andrey Sergeenkov เผยให้เห็นถึงความจริงที่ “เจ็บปวด” มากกว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ โดยมีการนำปัจจัยเรื่องการแยกและการรวมเหรียญ (Token Split/Merge) มาวิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ในโลกคริปโตปี 2026 มีนักลงทุนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการทำกำไร\งานวิจัยจาก IMDEA Networks Institute ยังชี้ให้เห็นว่า ผู้ชนะตัวจริงในตลาดคือ Bot และอัลกอริทึม โดย Arbitrage Bot และ Market Making Bot สามารถทำกำไรรวมกันได้กว่า 40 ล้านดอลลาร์ กระเป๋าเงินอันดับหนึ่งสามารถทำกำไรได้ถึง 2 ล้านดอลลาร์ จากการเทรดกว่า 4,000 ครั้ง ซึ่งเป็นการเน้นความถี่และความแม่นยำในการเทรด สวนทางกับนักเทรดรายย่อยที่มักจะเข้าสู่ตลาดช้าเกินไป หลังจากที่ราคาของเหตุการณ์นั้นๆ ได้สะท้อนความเป็นจริงไปแล้ว Polymarket กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักเทรดส่วนใหญ่จะประสบภาวะขาดทุนก็ตาม ปัจจุบัน Polymarket มีปริมาณการเทรดสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน และมีการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับลีกกีฬาระดับชั้นนำ เช่น MLB, NHL, MLS และ UFC เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านโปรแกรมแนะนำเพื่อน ซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมให้อินฟลูเอนเซอร์สูงถึง 30% อย่างไรก็ตาม รายงานเตือนว่ากลยุทธ์นี้อาจเป็นการดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาด และอาจนำไปสู่การขาดทุนหากนักลงทุนไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับตลาดและกลไกการเทร
Polymarket การเทรด คริปโตเคอร์เรนซี การขาดทุน Arbitrage Bot Market Making Bot ตลาดทำนายผล Defi
United States Latest News, United States Headlines
