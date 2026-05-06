วิเคราะห์เจาะลึกแลนด์บริดจ์ภาคใต้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่อาจไม่เป็นตามเป้าและปัจจัยเสี่ยงที่รัฐต้องระวัง

การวิเคราะห์ความท้าทายของโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ ทั้งในด้านระยะเวลาการขนส่งที่อาจนานขึ้น ต้นทุนต่อตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมบทเรียนจากโครงการในอดีต
ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แลนด์บริดจ์ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในมิติของโครงสร้างการค้าโลกและพฤติกรรมการเดินเรือ ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีการค้าขายนำเข้าและส่งออกกับกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันออกในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 73.9 โดยมีคู่ค้าหลักคือ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการค้าภายในเอเชียหรือ Intra-Asia ยกเว้นเพียงเมียนมาที่ตั้งอยู่ฝั่งอันดามัน ดังนั้น เรือสินค้าขนาดใหญ่รวมถึงเรือฟีดเดอร์ที่ขนส่งสินค้าในเส้นทางเหล่านี้มักจะไม่เลือกใช้เส้นทาง แลนด์บริดจ์ เนื่องจากสามารถเดินเรือผ่านอ่าวไทยมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกได้โดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่ผู้กำหนดนโยบายต้องนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการคือใคร และจะสามารถดึงดูดเรือสินค้าให้เปลี่ยนเส้นทางได้จริงหรือไม่ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม การขนส่งทางเรือ ระดับโลก เมื่อพิจารณาถึงจุดขายหลักของโครงการคือ การประหยัดต่อเวลาหรือ Time Economy ซึ่งโครงการระบุว่าสามารถร่นระยะเวลาการเดินทางผ่าน ช่องแคบมะละกา ได้มากกว่า 4 วัน แต่จากการศึกษาเชิงลึกพบว่าข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น โดยปกติการเดินทางผ่าน ช่องแคบมะละกา เมื่อคำนวณปัจจัยด้านการจราจรทางเรือและสภาพอากาศจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 48 ชั่วโมง ในขณะที่การใช้ระบบ แลนด์บริดจ์ ซึ่งมีลักษณะเป็น One Port Two Side หรือการขนถ่ายสินค้าข้ามลำเรือจากท่าเรือหนึ่งไปยังอีกท่าเรือหนึ่ง และต้องมีการขนส่งทางบกเชื่อมต่อ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 54 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าการใช้ แลนด์บริดจ์ อาจใช้เวลามากกว่าเดิมถึง 6 ชั่วโมง ส่งผลให้ข้อได้เปรียบเรื่องเวลาหายไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีภาระด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายหน้าท่าในการยกตู้สินค้าขึ้นและลงซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่า เมื่อเทียบเคียงกับท่าเรือแหลมฉบังพบว่ามีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวเรือสูงถึง 16.325 ล้านบาท และยังมีค่าขนส่งทางบกหรือ Landbridge Shift Mode ผ่านรถบรรทุกหรือรถไฟในระยะทาง 90 กิโลเมตร ซึ่งประเมินว่าจะมีต้นทุนสูงกว่าการใช้เส้นทางเดิมใน ช่องแคบมะละกา ประมาณ 252.3 เหรียญสหรัฐต่อตู้สินค้า ในด้านการบริหารจัดการและความเสี่ยงของโครงการ ดร.
ธนิต ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ที่นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่าไม่ควรดำเนินโครงการในลักษณะที่ปักธงคำตอบไว้ล่วงหน้า แต่ควรใช้เวลา 90 วันในการศึกษาเชิงลึกถึงความคุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยไม่พึ่งพาเพียงข้อมูลทางวิชาการด้านเดียว แต่ควรเชิญบริษัทเรือเดินเรือรายใหญ่ระดับโลกมาให้ความเห็นว่าหากสร้างแล้วจะเข้ามาใช้บริการจริงหรือไม่ หากผลการศึกษาพบว่าไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ รัฐบาลไม่ควรเป็นผู้ลงทุนหลักเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลัง โดยอาจลงทุนเพียงส่วนน้อยเพื่อเข้าถึงข้อมูลภายในเท่านั้น นอกจากนี้ สิ่งที่น่ากังวลคือภาระการลงทุนมหาศาล ทั้งค่าเวนคืนที่ดินจำนวนหลายหมื่นไร่ ค่าก่อสร้างมอเตอร์เวย์ และระบบราง ซึ่งหากการทำสัญญาไม่รัดกุมอาจเกิดปัญหาซ้ำรอยโครงการรถไฟ 3 สนามบิน หรือโครงการโฮปเวลล์ในอดีตที่ทิ้งซากตอม่อไว้โดยไม่สามารถใช้งานได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศทางทะเล แนวปะการัง และอาชีพประมงรวมถึงการท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เป็นปัจจัยที่ประเมินค่าไม่ได้และต้องถูกนำมาชั่งน้ำหนักกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับอย่างรอบคอบที่สุ
