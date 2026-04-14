วิเคราะห์เกมสุดห่วยของทีมปีศาจแดง: ปัญหาแท็คติกและการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม

บทวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของทีมปีศาจแดง พร้อมวิจารณ์การจัดตัวผู้เล่น ปัญหาแท็คติก และการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมในสนาม
ใจผมอยากให้ถอย บรูโน่ แฟร์นันด์ส ลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับ กาเซมิโร่ แล้วใส่ เมสัน เมาท์ หรือ โจชัว เซิร์คซี่ ลงมาเป็นเบอร์ 10 ซะมากกว่า หรือไม่ก็จัดทั้ง มาเตอุส คุนย่า, อาหมัด ดิยัลโล่, ไบรอัน เอ็มเบอโม่ และเบนยามิน เชชโก้ ลงมาพร้อมกันแม่งเลย แต่ ไมเคิ่ล คาร์ริค ยังเลือก 'ไอ้อู๋' ลงตัวจริงตามตำแหน่ง เพราะน่าจะเสียดาย 'บรูโน่' ในตำแหน่งตัวรุกนั่นแหละ ผู้เล่นพันธุ์อสูรดันเล่นกันด้วยความเฉื่อยชาเหมือนคนเพิ่งผ่านการทำศึกหนักกับ L-ก-ฮ ในวันน้ำบาน ก่อนจะเสียประตูอย่างรวดเร็ว พอโดนนำ 1-0 นึกว่าจะตื่นจากภวังค์ก็ยังสะลึมสะลือเหมือนเดิม ต่อเมื่อถูกคู่แข่งบีบเข้าหาพลางบดบี้เร็วก็จ่ายบอลกันสะเปะสะปะเสียการครองบอลง่ายๆ ตลอดเวลาจนนำมาซึ่งประตูที่ 2 และ 3
ชัดเจนนะครับว่า มานูเอล อูการ์เต้ กับ เกเซมิโร่ เล่นด้วยกันไม่ได้ เพราะอืดอาดด้วยกันทั้งคู่ เกมจึงออกมาตะกุกตะกัก ผิดกับตอนมี 'ไอ้หนูเมนู' ที่จะขยับมาต่อบอลเชื่อมเกมให้ไหลลื่น ตรงกลางเหยาะแหยะไม่พอ แบ็คขวาอย่าง นุสแซร์ มัซราวี ก็แทบไม่ต่างจาก 'กรวยจราจร' แล้วไหนจะเซ็นเตอร์แบ็คอย่าง เลนี่ โยโร่ อีกคนที่อ่อนปวกเปียกจนเอาหน้าเป้าของคู่แข่งไม่อยู่ สถานการณ์ของปีศาจแดงย่ำแย่ยิ่งขึ้น เมื่อ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ถูกไล่ออกเพียงนาทีที่ 56 จนเหลือ 10 ตัว ไมเคิ่ล คาร์ริค ไม่ถอดตัวรุกออก เพื่อส่งกองหลังลงมาแทน แต่ใช้วิธีถอย 'พี่เกษม' ลงไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็คอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะสั่งให้ มานูเอล อูการ์เต้ ถอยไปยืนแทนดีกว่า หลังจาก กาเซมิโร่ ขึ้นมาโขกตีไข่แตกไล่มาเป็น 2-1 จึงส่งตัวสำรองอย่าง ไบรอัน เอ็มเบอโม่ กับ ดิโอโก้ ดาโลต์ ลงมาเล่นทางขวา
คำตอบคือการเอา 'ไอ้อู๋' ออกจากแดนกลางนั่นแหละ แถมยังขยับ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ลงต่ำมาเล่นเหมือนเป็น 'ควอร์เตอร์แบ็ค' คอยวางบอลยาวไปข้างหน้าอย่างเดียว ขณะเกมทางขวาก็เป็นรูปเป็นทรงมากขึ้น ประกอบกับ ลีดส์ หันมาเล่นแบบรักษาสกอร์มากกว่าจะทำประตูเพิ่ม แต่เห็นมันเป่าแล้วเกิดอาการหงุดหงิดง่ามตีนอย่างจงหนักจริงๆ ว่าแล้วก็ขอหน่อยแล้วกัน เพราะกู เอ๊ย ผมก็โทษนักเตะทีมตัวเองไปแล้ว จังหวะที่ ลีดส์ ขึ้นนำ 1-0 เลนี่ โยโร่ ถูกท่อนแขนของ ดอม คัลเวิร์ต-ลูวิน พาดเข้าที่ใบหน้าจนเสียจังหวะ คุณพี่ผู้ตัดสินปล่อยผ่าน แถม VAR แม่งก็ไม่ว่าอะไร จังหวะปะทะที่เป็นใบแดงต่างคนต่างมือไม้ออกทั้งคู่ ก่อน 'ลิช่า' จะเอามือไปจับผมหางม้าของ 'ดอม' แล้วปล่อยทันที โดยมิได้กระตุก หรือกระชากด้วยซ้ำ
