วิเคราะห์วิกฤตสงครามตะวันออกกลาง: แรงสั่นสะเทือนต่อราคาน้ำมันโลกและการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย

เจาะลึกผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกผันผวน การเดินเกมธุรกิจของโดนัลด์ ทรัมป์ กับยักษ์ใหญ่ในจีน และวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น
สถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบันได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก โดยมีทั้งกลุ่มคนที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส และกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสจากความวุ่นวายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ในมิติของพลังงาน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของโรงกลั่นน้ำมันอย่างน่าสนใจ จากเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นจำเลยสังคมและเป็นผู้ต้องหาในสายตาของประชาชนเมื่อ ราคาน้ำมัน พุ่งสูงขึ้น แต่ในวันนี้โรงกลั่นกลับต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระอันหนักอึ้งในการบริหารจัดการสั่งซื้อน้ำมันล่วงหน้า เพื่อรับมือกับความผันผวนอย่างรุนแรงของ ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลก ซึ่งปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความไม่แน่นอนนี้มาจากท่าทีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้ราคาพลังงานขยับขึ้นลงตามกระแสการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุดมีการระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนัก โดยทรัมป์ได้แสดงท่าทีปฏิเสธข้อเสนอจากทางอิหร่านอย่างรุนแรงด้วยการตราหน้าว่าเป็นเพียง ขยะ และส่งสัญญาณพร้อมที่จะกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดหักเหที่สำคัญ เพราะก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้แล้ว และผู้นำอิหร่านยินดีที่จะส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ให้แก่สหรัฐฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะอย่างสมบูรณ์ แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา สถานการณ์กลับกลายเป็นหนังคนละม้วนโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองทวีความรุนแรง กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันซึ่งได้รับผลกระทบสองเด้ง ทั้งจากภัยสงครามโดยตรงและผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง จึงตัดสินใจตั้ง ราคาน้ำมัน โดยบวกส่วนต่างให้สูงเกินกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เมื่อ ราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้น ผลกระทบจึงลุกลามไปยังภาพรวมเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนที่ต้องจ่ายแพงขึ้นในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศของสงคราม เรากลับเห็นการเดินเกมเชิงรุกทางธุรกิจที่น่าสนใจ เมื่อมีรายงานว่าทรัมป์ได้เชิญเหล่าซีอีโอจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อาทิ อีลอน มัสก์ แห่งเทสลา ทิม คุก จากแอปเปิล แลร์รี ฟิงก์ จากแบล็คร็อค และเคลลี ออร์ตเบิร์ก จากโบอิ้ง ให้ร่วมเดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อเข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยคาดว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยไม่ต่ำกว่า 20 ราย สาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจ การเจรจาเรื่องกำแพงภาษี และความร่วมมือทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ซึ่งเป็นสาขาที่อุตสาหกรรมของจีนมีความก้าวหน้าล้ำหน้ากว่าสหรัฐฯ ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าและชิปคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจของสองมหาอำนาจโลกที่ดำเนินไปควบคู่กับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ฉายภาพให้เห็นถึงฉากทัศน์ที่น่ากังวลและเน้นย้ำว่าไทยต้องเตรียมพร้อมตั้งรับและปรับตัวอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก เศรษฐกิจไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ และผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสายป่านไม่ยาวนัก ประสบความยากลำบากอย่างมากในการวางแผนต้นทุนและการกำหนดราคาขายสินค้า เครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย เริ่มมีอาการสะดุด ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวหรือการบริโภคภายในประเทศที่หดตัวลง โดยเหลือเพียงภาคการส่งออกที่ยังคงเดินหน้าได้แต่ก็มีข้อจำกัดมากมายที่ต้องเผชิญ สิ่งที่น่าตกใจคืออัตรา เงินเฟ้อ ที่กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.
9 จากเดิมที่เคยอยู่ในภาวะติดลบ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ต้นทุนด้านพลังงานนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยต้องรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในหลายมิติพร้อมกัน แม้ว่าในบางแง่มุมไทยอาจจะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกสินค้าบางประเภทที่เพิ่มขึ้นในช่วงสงคราม แต่เมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อนำเข้าน้ำมันในราคาแพงมหาศาลแล้ว ถือว่าไม่คุ้มค่าและสร้างภาระทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง คาดการณ์ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย 2 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนกับวาระการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เหลืออีก 3 ปีครึ่ง ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความอยู่รอดในยุคแห่งความผันผวนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในขณะนี
