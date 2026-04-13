วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นสุดผิดหวัง: จุดอ่อนในเกมรับและฟอร์มที่ไม่เข้าฝัก

บทวิเคราะห์เจาะลึกฟอร์มการเล่นของทีมในเกมล่าสุด ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในเกมรับ การประสานงานที่ไม่ราบรื่น และฟอร์มการเล่นของนักเตะบางรายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น
ฟอร์มการเล่น ในเกมนี้ต้องบอกว่าน่าผิดหวังอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันที่ทำได้อย่างย่ำแย่ในจังหวะที่ทีมเสียประตูแรก และประตูที่สองก็เกิดจากการที่บอลแฉลบเข้าประตูไปเอง การประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง ลัมเมนส์ ก็ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จนเกือบทำให้ทีมเสียประตูจาก อาโอะ ทานากะ ในช่วงท้ายครึ่งแรก นอกจากนี้ยังรับมือกับลูกกลางอากาศของ คัลเวิร์ต-ลูวิน ได้ไม่ดีนัก แม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ แต่ก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อย ทำให้การตัดสินใจบางครั้งผิดพลาด ส่งบอลเสี่ยงให้ กาเซมีโร่ จนนำไปสู่การเสียประตูที่สอง อย่างไรก็ตาม จังหวะที่ดีที่สุดของเขาคือการสกัดบอลในวินาทีสุดท้าย ก่อนที่ ทานากะ จะยิงประตูได้ แต่ก็สมควรโดนตำหนิอย่างมากที่เล่นนอกเกม ด้วยการดึงผมของ คัลเวิร์ต-ลูวิน จนได้รับใบแดง ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้ โนอาห์ โอคาฟอร์ ได้โอกาสยิงประตูขึ้นนำ นอกจากนี้ ยังปล่อยให้ เจย์เดน โบเกิ้ล มีพื้นที่ในการเล่นตลอดครึ่งแรก ถึงแม้ว่าจะมีจังหวะสกัดบอลได้ดีบ้าง และเปิดบอลยาวที่เป็นอันตรายได้ แต่ก็พลาดที่ปล่อยให้คู่แข่งตัดบอลได้หน้าประตู จนนำไปสู่การเสียประตูที่สอง
ในครึ่งหลัง เขาถูกจับไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กชั่วคราว แต่ก็ยังขยันขึ้นมาเติมเกมรุก และสามารถทำประตูตีไข่แตกได้อย่างยอดเยี่ยม ที่สำคัญเกือบเป็นฮีโร่ตีเสมอได้สำเร็จ แต่ลูกโหม่งของเขาถูก คัลเวิร์ต-ลูวิน สกัดบนเส้นอย่างน่าเสียดาย การวิ่งที่ช้ากว่า โบเกิ้ล และการสกัดบอลที่ไม่ค่อยดี ทำให้ไม่สามารถควบคุมเกมในแดนกลางได้เลย บางจังหวะก็ผ่านบอลพลาด ถูกจับไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กแทน กาเซมีโร่ ในช่วงท้ายเกม แต่ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรมากนัก ได้รับใบเหลืองจากการพุ่งล้ม พยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการช่วยเกมรุก แต่ก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีโอกาสยิงประตูสองครั้ง แต่ก็ถูก คาร์ล ดาร์โลว์ เซฟไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เขายังคงเป็นหัวใจสำคัญในการปั้นเกมรุกของทีม แต่ในเกมนี้ฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าฝักเท่าที่ควร การเปิดบอลทำได้ไม่ดีเท่ากับเกมอื่นๆ แต่จังหวะเปิดบอลให้ กาเซมีโร่ โหม่งตีไข่แตกถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยม ในช่วงท้ายเกมมีอาการขาอ่อนแรง ทำให้เปิดบอลไม่ขึ้น ที่สำคัญกลับมาบ่นไม่หยุดอีกครั้ง
มีโอกาสลุ้นทำประตูในช่วงต้นเกม แต่ถูกเซฟไว้ได้ นอกจากนี้ ยังผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมให้ เชสโก้ ได้ยิงประตู แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้สร้างผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน ทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลัง ในช่วงครึ่งแรกแทบไม่ได้แสดงผลงานอะไรมากนัก ในครึ่งหลังมีโอกาสทำประตู แต่ถูก เจมส์ จัสติน สกัดออกจากเส้นได้อย่างหวุดหวิด หลังจากนั้นก็ได้โหม่งเต็มศีรษะ แต่ถูก ดาร์โลว์ เซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อ นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าจดจำ การดวลตัวต่อตัวทำได้ดี มีโอกาสยิงประตู แต่ติดบล็อก โบเกิ้ล เปิดบอลได้อย่างแม่นยำให้ เชสโก้ ได้โหม่ง แต่ก็ถูกเซฟจากผู้รักษาประตูของลีดส
