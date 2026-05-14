วิเคราะห์ศึกมหาอำนาจ สหรัฐฯ พบ จีน ท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลางและสงครามการค้า

เจาะลึกการเดินทางเยือนปักกิ่งของโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อเจรจาการค้าและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน พร้อมสำรวจการขับเคี่ยวทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก
สถานการณ์โลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อสองมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน ต้องโคจรมาพบกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการชิงไหวชิงพริบ การเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อเข้าพบ สี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของ จีน ไม่ใช่เพียงแค่การเยี่ยมเยือนทางการทูตตามปกติ แต่เป็นการเดินทางที่มีนัยสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ท่ามกลางสมรภูมิความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ทั่วโลกต้องจับตามองว่าการเผชิญหน้ากันของ พญาอินทรี และ มังกรผงาด ในครั้งนี้จะนำไปสู่ทางออกของวิกฤตการณ์โลก หรือจะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งลุกลามไปมากกว่าเดิม ในด้านของวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ ทางรัฐบาลสหรัฐฯ พยายามนำเสนอว่าการเดินทางครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า โดยมีการนำคณะผู้แทนระดับสูงซึ่งประกอบไปด้วยนักธุรกิจชั้นนำ นายธนาคารผู้ทรงอิทธิพล และเจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุนที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งทางรัฐบาล จีน ได้แสดงท่าทีตอบรับด้วยความยินดีและพร้อมที่จะพิจารณาช่องทางการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มากขึ้น เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ให้ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ภายใต้หน้ากากของการเจรจาการค้า กลับมีวาระซ่อนเร้นที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือเรื่องของสงครามใน ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดเปราะบางที่ทั้งสองประเทศต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับประเทศ จีน นั้น ความต้องการที่แท้จริงคือการผลักดันให้สหรัฐฯ ยุติการทำสงครามใน ตะวันออกกลาง โดยเร็วที่สุด เนื่องจากความไม่สงบในภูมิภาคดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงทางพลังงาน จีน เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเป็นจำนวนมาก หากเกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งน้ำมัน จีน จะตกอยู่ในภาวะวิกฤตทันที ดังนั้น จีน จึงต้องใช้เวทีการเจรจานี้ในการกดดันให้สหรัฐฯ ลดระดับความรุนแรงลง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการขนส่งพลังงานของตนเองให้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ จีน จะพบว่าทั้งคู่เปรียบเสมือนเบอร์หนึ่งของแต่ละค่ายที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันจนยากที่จะตัดสินว่าใครเหนือกว่ากัน โดนัลด์ ทรัมป์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพิชิต จีน ซึ่งเขาถือว่าเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง ทรัมป์ได้ใช้มาตรการทางภาษีเป็นอาวุธหลักในการบีบบังคับ จีน โดยการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก จีน ในอัตราที่สูงที่สุดเพื่อลดการขาดดุลการค้า แต่ทางด้าน จีน เองก็มีความแข็งแกร่งและไม่ยอมก้มหัวให้ง่ายๆ โดยได้ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ ในลักษณะเดียวกัน ทำให้เกิดเป็น สงครามการค้า ที่ยืดเยื้อและไม่มีใครได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด มีเพียงคำขู่และการประชันหน้าทางนโยบายที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดโลก ไม่เพียงแต่ด้านการค้าเท่านั้น แต่การขับเคี่ยวนี้ยังลุกลามไปถึงการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ จีน ได้ผลักดันกลุ่มบริกส์ ซึ่งประกอบด้วยประเทศมหาอำนาจเกิดใหม่อย่าง รัสเซีย อินเดีย และบราซิล เพื่อสร้างขั้วอำนาจใหม่ขึ้นมาคานอำนาจกับกลุ่มจี 7 และนาโตของสหรัฐฯ รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป การรวมตัวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการเมือง แต่ยังรวมถึงการพยายามเปลี่ยนระเบียบการเงินโลก โดย จีน พยายามผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนในการค้าขายระหว่างประเทศแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจุดนี้เองที่สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐฯ อย่างรุนแรง เพราะการสูญเสียความเป็นใหญ่ของดอลลาร์หมายถึงการสูญเสียอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจโลก ในมิติของความมั่นคง ทั้งสองประเทศต่างครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า การป้องปราม ซึ่งไม่มีฝ่ายใดกล้าที่จะล้ำเส้นจนนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องอิหร่าน สหรัฐฯ กลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เนื่องจากไม่สามารถเอาชนะอิหร่านได้โดยง่ายในขณะที่ จีน คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง สหรัฐฯ จึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก จีน ให้ช่วยกดดันอิหร่าน โดยเฉพาะในเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐฯ ต้องการให้ จีน ใช้อิทธิพลบีบให้อิหร่านยอมรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ ด้วยเงื่อนปมที่พันกันยุ่งเหยิงเช่นนี้ ทำให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเดินทางมาปักกิ่งเพื่อเจรจาอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าในใจจะมีความขัดแย้งเพียงใด แต่เมื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและความอยู่รอดของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นเดิมพัน ทรัมป์จึงต้องยอมลดทิฐิและเดินทางมาพบสี จิ้นผิง เพื่อหาจุดสมดุลที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการค้าขาย แต่เป็นการเดิมพันทางการเมืองครั้งใหญ่ของทรัมป์ เพื่อให้เขาสามารถประคองสถานการณ์และรักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศของตนเองเอาไว้ได้ในระยะยา.
