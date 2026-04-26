วิเคราะห์คดีสังหาร สส.นราธิวาส: เกมการเล่นกับสื่อและแรงจูงใจที่แท้จริง

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา วิเคราะห์กลยุทธ์การเล่นกับสื่อของเรือเอกวิโรจน์ ผู้ต้องหาในคดีสังหาร สส.นราธิวาส ชี้ว่าจุดประสงค์หลักคือการลดทอนความผิดและสร้างความเห็นใจจากสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคำอ้างเรื่องอุดมการณ์
ปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในคดีสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรหรือผู้ต้องหาในคดีใหญ่โตนั้น มักพบว่าผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกกล่าวหามีความสามารถในการเล่นกับสื่อได้อย่างชาญฉลาด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สื่อมวลชนให้ความสนใจและสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่อง ช่องทางนี้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแส บิดเบือนประเด็น และชี้นำความคิดเห็นของสาธารณชนได้เป็นอย่างดี การสัมภาษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏออกมานั้น ส่วนใหญ่มักไม่ได้สะท้อนถึงคำให้การที่แท้จริงในชั้นศาล ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ คำให้การที่จะถูกนำเสนอต่อศาล ซึ่งเป็นคำพูดที่ผู้ต้องหาหวังว่าจะทำให้ตนเองมีความผิดน้อยที่สุด หรือหลีกเลี่ยงโทษที่รุนแรงได้ จากมุมมองของอาจารย์จอมเดช ผู้เชี่ยวชาญด้าน อาชญาวิทยา พบว่าแรงจูงใจหลักของ เรือเอกวิโรจน์ ในการให้สัมภาษณ์สื่ออย่างต่อเนื่อง คือการพยายามลดทอนความผิดของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่า เนื่องจากหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาจริง ก็อาจส่งผลให้ได้รับการลดโทษ อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์เจตนาต่อศาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องอาศัยหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอ นอกจากนี้ อาจารย์จอมเดชยังมองว่าเหตุผลเบื้องหลังการพยายามสังหาร สส.
ไม่ว่าผู้ต้องหาจะอ้างเหตุผลใดก็ตาม ก็ไม่น่าเพียงพอที่จะทำให้พ้นผิดได้ การเล่นกับสื่อ การให้สัมภาษณ์ที่ขัดแย้งกันไปมา และการสร้างภาพลักษณ์ผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของสังคมที่มีต่อตัวผู้ต้องหามากกว่า การที่เรือเอกวิโรจน์พยายามปกป้องหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนาวิกโยธินและกองทัพ อาจมีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี และป้องกันไม่ให้ตนเองถูกซ้ำเติมจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาในกองทัพ หากเกิดความขัดแย้งกับหน่วยงาน หรือทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง ย่อมไม่มีใครยอมรับได้ และตัวผู้ต้องหาก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าเดิม อาจารย์จอมเดชไม่ให้น้ำหนักกับคำอ้างเรื่องอุดมการณ์หรือการต่อต้านขบวนการแบ่งแยกดินแดน เนื่องจากเชื่อว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง หากผู้ต้องหามีอุดมการณ์ที่แท้จริง ควรจะมุ่งเป้าไปที่การโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มบีอาร์เอ็นมากกว่าที่จะลอบสังหาร สส.
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพรวมของการกระทำทั้งหมด ทั้งการเล่นกับสื่อและการอ้างอุดมการณ์ อาจเปรียบเทียบได้กับกรณีอาชญากรชื่อดังในอดีตที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองเป็นฮีโร่ในสายตาของประชาชน โดยอาศัยความรู้สึกของสาธารณชนและสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการชี้นำความคิดเห็นและสร้างความเห็นใ
เรือเอกวิโรจน์ ยิง สส.นราธิวาส อาชญาวิทยา กองทัพเรือ วิเคราะห์ข่าว