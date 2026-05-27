วิสาขบูชาอาเซียน 2569 สานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เหนือสุดแดนสยาม

กรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน ระหว่างไทย-เมียนมา วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ณ วัดพระธาตุดอยเวา และวัดพระธาตุสายเมือง เพื่อสานสัมพันธ์ทางศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรมการศาสนา เตรียมจัดงาน วิสาขบูชา อาเซียน สานสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา เสริมสร้างพลังศรัทธาพุทธศาสนา 2 แผ่นดิน นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดี กรมการศาสนา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวัน วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วัน วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก สะท้อนถึงความสำคัญของ พระพุทธศาสนา ที่มีต่อสันติภาพ ในปี พ.
ศ. 2569 กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาภายใต้ชื่อ วิสาขบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เหนือสุดแดนสยาม พลังศรัทธาพุทธศาสนา 2 แผ่นดิน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และวัดพระธาตุสายเมือง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดีในภูมิภาคอาเซียนในมิติศาสนา ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ กิจกรรมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ วัดพระธาตุดอยเวา ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ เส้นทางบุญ เหนือสุดแดนสยาม พลังศรัทธาพุทธศาสนา 2 แผ่นดิน การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจุดประทีป 1,000 ดวง และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยเวา ส่วนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ผู้ร่วมงานจะเดินทางข้ามพรมแดนไปยังวัดพระธาตุสายเมือง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เพื่อร่วมพิธีตักบาตรสองแผ่นดิน พิธีทอดผ้าป่า และถวายข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมสักการะพระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง และเยี่ยมชมอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง กิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนสองประเทศ อธิบดีกรมการศาสนากล่าวเพิ่มเติมว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านสติ เมตตา กรุณา และการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร อันเป็นรากฐานสำคัญของสันติสุขและความสมานฉันท์ในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน สะท้อนคุณค่าแห่งพระพุทธธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคสมัย เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เกิดความสงบสุขยั่งยืน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานพลังศรัทธา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเมียนมาในโอกาสวันสำคัญทางศาสนานี้โดยพร้อมเพรียงกั
วิสาขบูชา อาเซียน ไทย-เมียนมา พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา
