วิสัยทัศน์เศรษฐกิจไทยจากมุมมองเครือสหพัฒน์: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและกลยุทธ์การปรับตัวในยุคทุนจีน

วิเคราะห์มุมมองของนายบุณยสิทธิ์ต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย โดยเน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ปัญหาค่าเงินบาทที่กระทบการส่งออก และการเปลี่ยนผ่านของเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นสู่จีน พร้อมกลยุทธ์การอยู่รอดของภาคธุรกิจ
นายบุณยสิทธิ์ ผู้บริหารระดับสูงจาก เครือสหพัฒน์ ได้ออกมาแบ่งปันวิสัยทัศน์และมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเขามองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างงานและการกระตุ้นการใช้จ่ายในวงกว้าง รวมถึงการสร้างห่วงโซ่การลงทุนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน หากประเทศไทยละเลยการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน ในระยะยาว จะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงและเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเขาได้ยกตัวอย่างบทเรียนจากในอดีต เช่น การตัดสินใจสร้างสนามบินสุวรรณภูมิและการก่อสร้างทางด่วนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะนั้นมีเสียงคัดค้านเป็นจำนวนมาก แต่หากลองพิจารณาในปัจจุบันจะพบว่าหากไม่มีโครงการเหล่านี้ ประเทศไทยคงต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่มาก อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ในส่วนของการประเมินการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน นายบุณยสิทธิ์ให้คะแนนที่ระดับ 6 เต็ม 10 โดยมองว่าผลงานไม่ได้ด้อยไปกว่ารัฐบาลชุดก่อนหน้า ซึ่งหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่เขานำมาใช้ประเมินคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่สะท้อนผ่านตลาดทุน โดยสังเกตได้จากดัชนีหุ้นที่เคยอยู่ในระดับ 1,300 จุด และขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1,400 ถึง 1,500 จุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อประเทศไทย แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาลไม่ใช่เพียงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่คือความกล้าหาญในการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่จะกลายเป็นรากฐานของการเติบโตในอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหา ค่าเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเมื่อ ค่าเงินบาท อยู่ในระดับ 32 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกไทย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอย่างเวียดนามได้ โดยเขาเสนอว่าระดับ ค่าเงินบาท ที่เหมาะสมสำหรับภาคการส่งออกควรจะมากกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยพยุงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในตลาดโลก เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายปล่อยให้เงินอ่อนค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก สำหรับประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก หรือที่เรียกว่า สึนามิต้นทุน นายบุณยสิทธิ์มองว่าเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงคราม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบในกลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เขามองว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่าบางประเทศในยุโรปหรือญี่ปุ่น เนื่องจากมีการพึ่งพาวัตถุดิบเหล่านี้ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า และเชื่อว่าผู้ประกอบการควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้รวดเร็วกว่าผู้อื่นหลังสงครามสิ้นสุดลง ในส่วนของ เครือสหพัฒน์ นั้นมีนโยบายที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของผู้บริโภค และจะพิจารณาปรับราคาเฉพาะในกรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่กระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นที่เริ่มลดบทบาทลงและถูกแทนที่ด้วยกลุ่มทุนจากจีน ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนจีนให้ความสนใจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือขนาดของการลงทุน โดยนักลงทุนญี่ปุ่นในอดีตมักลงทุนในพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 10 ถึง 20 ไร่ แต่สำหรับนักลงทุนจีนมักมองหาโครงการขนาดใหญ่ระดับ 100 ถึง 300 ไร่ขึ้นไป ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของเม็ดเงินและการลงทุนที่มหาศาลกว่าเดิมมาก ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ไทยช่วยไทย พลัส เขามองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในระยะสั้นเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และเป็นโอกาสให้รัฐบาลรวบรวมฐานข้อมูลประชาชนเพื่อนำไปออกแบบนโยบายในอนาคต แต่ต้องระวังไม่ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมเสพติดการรอรับความช่วยเหลือจากรัฐจนเกินไป ท้ายที่สุด นายบุณยสิทธิ์ได้กล่าวถึงปัญหาความไม่แน่นอนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานการณ์ในเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน ทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและแสวงหาตลาดใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น การขยายตลาดไปยังจีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ สำหรับแนวโน้มผลประกอบการของ เครือสหพัฒน์ ในปีนี้ เขายอมรับว่าอาจจะไม่เติบโตเท่าปีก่อนเนื่องจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก แต่ด้วยกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารยังคงเติบโตได้ดี แม้กลุ่มสินค้าแฟชั่นจะชะลอตัวลง โดยเขาทิ้งท้ายด้วยปรัชญาในการทำธุรกิจว่า ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสามารถในการอยู่รอด เพราะธุรกิจมีขึ้นมีลง การมีความอดทนและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จะทำให้ธุรกิจสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลที่สุดเมื่อโอกาสกลับมาอีกครั้.
นายบุณยสิทธิ์ ผู้บริหารระดับสูงจากเครือสหพัฒน์ ได้ออกมาแบ่งปันวิสัยทัศน์และมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเขามองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างงานและการกระตุ้นการใช้จ่ายในวงกว้าง รวมถึงการสร้างห่วงโซ่การลงทุนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน หากประเทศไทยละเลยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว จะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงและเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเขาได้ยกตัวอย่างบทเรียนจากในอดีต เช่น การตัดสินใจสร้างสนามบินสุวรรณภูมิและการก่อสร้างทางด่วนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะนั้นมีเสียงคัดค้านเป็นจำนวนมาก แต่หากลองพิจารณาในปัจจุบันจะพบว่าหากไม่มีโครงการเหล่านี้ ประเทศไทยคงต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่มาก อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ในส่วนของการประเมินการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน นายบุณยสิทธิ์ให้คะแนนที่ระดับ 6 เต็ม 10 โดยมองว่าผลงานไม่ได้ด้อยไปกว่ารัฐบาลชุดก่อนหน้า ซึ่งหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่เขานำมาใช้ประเมินคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่สะท้อนผ่านตลาดทุน โดยสังเกตได้จากดัชนีหุ้นที่เคยอยู่ในระดับ 1,300 จุด และขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1,400 ถึง 1,500 จุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อประเทศไทย แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาลไม่ใช่เพียงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่คือความกล้าหาญในการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่จะกลายเป็นรากฐานของการเติบโตในอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเมื่อค่าเงินบาทอยู่ในระดับ 32 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกไทย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอย่างเวียดนามได้ โดยเขาเสนอว่าระดับค่าเงินบาทที่เหมาะสมสำหรับภาคการส่งออกควรจะมากกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยพยุงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในตลาดโลก เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายปล่อยให้เงินอ่อนค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก สำหรับประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก หรือที่เรียกว่า สึนามิต้นทุน นายบุณยสิทธิ์มองว่าเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงคราม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบในกลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เขามองว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบน้อยกว่าบางประเทศในยุโรปหรือญี่ปุ่น เนื่องจากมีการพึ่งพาวัตถุดิบเหล่านี้ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า และเชื่อว่าผู้ประกอบการควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้รวดเร็วกว่าผู้อื่นหลังสงครามสิ้นสุดลง ในส่วนของเครือสหพัฒน์นั้นมีนโยบายที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของผู้บริโภค และจะพิจารณาปรับราคาเฉพาะในกรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่กระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นที่เริ่มลดบทบาทลงและถูกแทนที่ด้วยกลุ่มทุนจากจีน ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนจีนให้ความสนใจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือขนาดของการลงทุน โดยนักลงทุนญี่ปุ่นในอดีตมักลงทุนในพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 10 ถึง 20 ไร่ แต่สำหรับนักลงทุนจีนมักมองหาโครงการขนาดใหญ่ระดับ 100 ถึง 300 ไร่ขึ้นไป ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของเม็ดเงินและการลงทุนที่มหาศาลกว่าเดิมมาก ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ไทยช่วยไทย พลัส เขามองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในระยะสั้นเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และเป็นโอกาสให้รัฐบาลรวบรวมฐานข้อมูลประชาชนเพื่อนำไปออกแบบนโยบายในอนาคต แต่ต้องระวังไม่ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมเสพติดการรอรับความช่วยเหลือจากรัฐจนเกินไป ท้ายที่สุด นายบุณยสิทธิ์ได้กล่าวถึงปัญหาความไม่แน่นอนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานการณ์ในเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน ทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและแสวงหาตลาดใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น การขยายตลาดไปยังจีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ สำหรับแนวโน้มผลประกอบการของเครือสหพัฒน์ในปีนี้ เขายอมรับว่าอาจจะไม่เติบโตเท่าปีก่อนเนื่องจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก แต่ด้วยกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารยังคงเติบโตได้ดี แม้กลุ่มสินค้าแฟชั่นจะชะลอตัวลง โดยเขาทิ้งท้ายด้วยปรัชญาในการทำธุรกิจว่า ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสามารถในการอยู่รอด เพราะธุรกิจมีขึ้นมีลง การมีความอดทนและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จะทำให้ธุรกิจสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลที่สุดเมื่อโอกาสกลับมาอีกครั้
เศรษฐกิจไทย เครือสหพัฒน์ โครงสร้างพื้นฐาน ค่าเงินบาท การลงทุนจากจีน