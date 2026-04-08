วิสัยทัศน์ CSE Thailand 2030: ปฏิรูปพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2573 ผ่าน 7 มาตรการหลัก
ขอเสนอวิสัยทัศน์ CSE (Comprehensive Sustainability Energy) Thailand 2030 เพื่อปรับประเทศไทยไปสู่การใช้ พลังงาน ทางเลือกอย่างสมบูรณ์ (ให้ได้เกือบทั้งหมดหรืออย่างน้อยร้อยละ 90) ในปี 2573 โดยผลักดันมาตรการต่างๆ เข้าไปอยู่ในแผนงานของรัฐบาลที่กำลังจะแถลงต่อรัฐสภา เพื่อปฏิรูปโครงสร้าง พลังงาน ไทยสู่ความยั่งยืน 2573 ผ่าน 7 มาตรการหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนกระแสรักษ์โลกให้เป็นความรู้สึกคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ\มาตรการแรกคือ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนำเข้าสำหรับอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งปรับระบบ Net
Billing เป็น Net Metering (1:1) เพื่อให้ประชาชนสามารถฝากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ใช้ได้โดยไม่เสียส่วนต่างใดๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำ Green Tax มาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอนจากผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อนำเงินทุนมาสนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินก้อนหรือกู้ยืมได้ยาก มาตรการนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินและส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างทั่วถึง\มาตรการที่สอง มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้านการเงิน โดยเสนอให้มีสินเชื่อ Green Loan ที่มีอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งรัฐบาลจะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการลดความเสี่ยงของสินเชื่อพลังงานสะอาด นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมโครงการ Community Solar ในพื้นที่เปราะบาง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีการปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P Energy Trading หรือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนผ่านเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ประชาชนกลายเป็น 'ผู้ผลิตและผู้ค้า' พลังงาน พร้อมทั้งสร้างแพลตฟอร์มที่รวบรวมคาร์บอนเครดิตของครัวเรือนเพื่อแลกเป็นเงินสดหรือส่วนลดค่าไฟฟ้า\มาตรการที่สาม มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยเร่งลงทุนในระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าทั้งสองทิศทาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่พลังงานสะอาด (REZ) ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรม และติดตั้งแบตเตอรี่ระดับประเทศ (BESS) เพื่อสำรองพลังงานสะอาดไว้ใช้ในช่วงที่มีความต้องการสูง\มาตรการที่สี่ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากร โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนช่างเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นช่างเทคนิคโซลาร์เซลล์และผู้เชี่ยวชาญระบบ EV เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด\มาตรการที่ห้า มุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบซากแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ พร้อมส่งเสริมตลาด Second-life Battery เพื่อนำแบตเตอรี่ EV ที่เสื่อมสภาพมาใช้สำรองไฟฟ้าในบ้านและภาคเกษตรกรรม\มาตรการที่หก กำหนดให้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์และจุดชาร์จ EV ในอาคารสร้างใหม่ขนาดใหญ่ รวมถึงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์ IoT และโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย เพื่อป้องกันการโจมตีระบบไฟฟ้าของประเทศ\มาตรการที่เจ็ด เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการพลังงานยั่งยืนสมบูรณ์ 2573 (CSE 2030 Board) ที่มีอำนาจสั่งการข้ามกระทรวงและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมตัดสินใจ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว\ผู้เขียนเน้นย้ำว่า ช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับความผันผวนนี้เป็น 'โอกาสทอง' ที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น การปรับตัวอย่างขนานใหญ่ในช่วงเวลานี้จึงเป็นการ 'เจ็บแต่จบ' เพื่อเริ่มต้นใหม่บนรากฐานที่มั่นคง หากรัฐบาลมีความกล้าหาญที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปบรรจุไว้ในแผนแถลงการณ์ของรัฐบาลและจัดสรรงบประมาณอย่างจริงจัง รัฐบาลจะกลายเป็น 'พระเอก' ที่สามารถกู้วิกฤตภาพลักษณ์และสร้างคะแนนนิยมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว นี่คือ “ชัยชนะทางการเมือง” ที่ยิ่งใหญ่ การที่รัฐบาลกล้าทบทวนแผนพลังงานเดิมและทุ่มเททรัพยากรเพื่อเปลี่ยนประเทศสู่พลังงานทางเลือกสมบูรณ์ จะถูกจารึกว่าเป็นผู้ทิ้ง 'อนุสรณ์แห่งความมั่งคั่งสีเขียว' ไว้ให้แก่แผ่นดิน จากเดิมที่เคยพึ่งพา 'น้ำมันสกปรก' สู่การพึ่งพา 'พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน' ความกล้าหาญในการตัดสินใจวันนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตชาติในระยะยาว แต่จะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลถูกจารึกในฐานะ “พระเอกของประเทศไทย ผู้พลิกโฉมระบบพลังงานของประเทศ” ผู้นำพาประเทศไทยสู่ยุคแห่งอธิปไตยพลังงานที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริ
พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Net Metering Smart Grid EV
บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในศึก Virtual Bundesliga International Series Thailand Finalบาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ แชมป์ฟุตบอลโลกปี 2014 เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ ในศึก VBL International Series Thailand Final 2026
Read more »
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ Omnicom Media Thailand ประกาศก้าวสู่ Creative Ecosystem ระดับสากล เปิดหลักสูตร Global Creator and Influencer Branding รับโลกคอนเทนต์ยุค AIมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (Creative University) ผนึกกำลังกับ Omnicom Media Thailand พันธมิตรเอเจนซี่สื่อชั้นนำระดับโลก
Read more »
NVIDIA เปิดตัว NTC เทคโนโลยี AI ลดใช้ VRAM การ์ดจอ ได้ถึง 85% แต่ภาพยังคมชัดเหมือนเดิมThe First Android Community in Thailand
Read more »
ม้ามืดผงาด ศึกเจ็ตสกีหนองคายเดือด เปิดฤดูกาลสุดมันส์Independent News Network Thailand
Read more »
“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่งIndependent News Network Thailand
Read more »