วิสาขบูชาโลก 2569: ศรัทธาเนืองแน่น 1 ล้านดวง Örneği "จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายพุทธบูชา"

กระทรวงวัฒนธรรม จัด Footprint เยี่ยมวันวิสาขบูชาโลก 31 พฤษภาคม 2569 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภายใต้แนวคิด "จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายพุทธบูชา" ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สืบสานวัฒนธรรมและมรดกทางพระพุทธศาสนา
ศรัทธาเนืองแน่นทั่วไทย เวclairiant จัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวัน วิสาขบูชาโลก ชูแนวคิด " จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายพุทธบูชา" พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสพ เรียงเงิน ปลัด กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้กิจกรรม " จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายพุทธบูชา วันวิสyczajบูชาโลก" โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น นายประสพ เรียงเงิน ปลัด กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกที่องค์การสหประชาชาติรับรองตั้งแต่ปี พ.
ศ. 2542 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการในพระพุทธประวัติ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและภูมิปัญญาของมนุษยชาติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายในงาน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล อาทิ ถวายไม้ค้ำโพธิ์ ถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณสัตตมหาสถาน สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมาร พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลอง อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลต์สำคัญอีกมากมาย อาทิ การเปิดให้ประชาชนร่วมชมและบันทึกภาพความงดงามของ "สวนแสงประทีปแห่งศรัทธา" ณ บริเวณโพธิมณฑล สัตตมหาสถาน ซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตา พร้อมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญภาวนา พิธีเวียนเทียน และจุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัย และฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดราตรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน อีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนกิจกรรม "จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายพุทธบูชา วันวิสาขบูชาโลก" ในพื้นที่สำคัญ 9 จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ 1.
วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. วัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่ 3. วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา 4. วัดผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ 5.
วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร 6. วัดต้นเลียบ จังหวัดสงขลา 7. วัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย 8. วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี 9.
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้าง "สัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธา" ให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมในปีนี้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย ผ่านการรณรงค์เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเครื่องแต่งกายท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม "ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน" เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความงดงามทางวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรม "จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ ถวายพุทธบูชา วันวิสาขบูชาโลก" ในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่พร้อมใจกันสืบสานพระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ผ่านแสงประทีปแห่งศรัทธา ซึ่งการจุดประทีป เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ช่วยขจัดความมืดในจิตใจ ก่อให้เกิดอานิสงส์นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ปัญญาแจ่มใส ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เป็นการฝึกจิตใจให้สงบ มีสติ ลดความฟุ้งซ่าน ก่อให้เกิดปัญญาและความเข้มแข็งทางจิตใจ อันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะได้เกิดขึ้นพร้อมกันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างงดงาม ในค่ำคืนของวันวิสาขบูชา สะท้อนถึง "ความศรัทธา ปัญญา และความสามัคคี" ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยื
วิสาขบูชาโลก จุดประทีป 1 ล้านดวง สวดมนต์ 1 ล้านจบ กระทรวงวัฒนธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘สายสีแดง’ เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40เริ่ม 1 มิ.ย. 69รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ชำระผ่านแอป “เป๋าตัง” เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
Read more »
MEA ห่วงใยประชาชน ผนึก กทม. ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ รับมือฤดูฝน ปี 2569MEA ห่วงใยประชาชน ผนึก กทม. ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ รับมือฤดูฝน ปี 2569
Read more »
OpenAI เตรียมเพิ่มซิตี้กรุ๊ปและเจพีมอร์แกนร่วมทีมดูแล IPO มูลค่า 852,000 ล้านดอลลาร์OpenAI กำลังเจรจาเพิ่ม Citigroup และ JPMorgan Chase เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ร่วมกับ Goldman Sachs และ Morgan Stanley โดยมีแผนยื่นเอกสารลับต่อ SEC ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 และจดทะเบียนในเดือนกันยายน 2569 ด้วยมูลค่าบริษัท 852,000 ล้านดอลลาร์ หลังการระดมทุน 122,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
Read more »
เศรษฐกิจภูมิภาคเม.ย.69 เงินเฟ้อพุ่ง 2.89% รายได้เกษตรกรหดทุกภาครายงานเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนเมษายน 2569 แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันที่ทำให้รายได้QFIS accounts กstays โดยรายได้从เกษตรกรทุกภาคหดตัวลงอย่างรุนแรงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง
Read more »
พุทธศาสนิกชนแน่นวัดเบญจมบพิตรฯ ร่วมตักบาตร ‘วันวิสาขบูชา 2569’ สืบสานมหาบารมีโลกพุทธศาสนิกชนแน่นวัดเบญจมบพิตรฯ ร่วมตักบาตร ‘วันวิสาขบูชา 2569’ สืบสานมหาบารมีโลก
Read more »
เตือนภัยฝนหนัก 60% ทั่วไทย พร้อมคลื่นลมแรงทะเลอันดามันกรมอุตุนิยมวิทยาออกแถลงการณ์เตือนประชาชนถึงฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศตั้งแต่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 พร้อมคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดที่เสี่ยงสูงรวมถึงภูเก็ต, กระบี่, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ตาก และกำแพงเพชร
Read more »