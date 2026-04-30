วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส ประสบปัญหาค่ารักษาสูง ตัดสินใจรักษาแบบประคองอาการ

วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโสที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ประสบปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่สูงเนื่องจากโรคลิ้นหัวใจรั่วและบอลลูนขดลวดหัวใจเสื่อม ทำให้ต้องเลือกวิธีการรักษาโดยการกินยาแทนการผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 5-8 แสนบาท ทางมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับเขา และแฟนๆ ได้ส่งกำลังใจให้กับเขาอย่างมากมาย
ค่ารักษาพยาบาล ที่สูงส่งผลให้ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโสที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ต้องประสบปัญหาเรื่องการรักษาโรคหัวใจและ โรคไต ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่หมอวินิจฉัยว่าเป็น โรคลิ้นหัวใจรั่ว และบอลลูนขดลวดหัวใจเสื่อม ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้ ค่ารักษาพยาบาล จำนวนมาก โดยทางครอบครัวไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่สูงได้ ทำให้ต้องเลือกวิธีการรักษาโดยการกินยาเพื่อประคองอาการแทนการผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 5-8 แสนบาท ทางด้าน มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ เพื่อช่วยเหลือในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทางไปโรงพยาบาล โดยมี น.
ส.
ณัฐนี สิทธิสมาน หรือ พี่หน่อย กรรมการบริหารมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง เป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งทำให้แฟนๆ ของวิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ได้ส่งกำลังใจให้กับเขาอย่างมากมาย สำหรับการรักษาต่อเนื่องของวิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นั้น หมอได้แนะนำให้ตรวจสอบอาการลิ้นหัวใจรั่วโดยใช้วิธีอัลตราซาวด์หรือส่องกล้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น หลังจากนั้นจะต้องทำ MRI อีกครั้งเพื่อยืนยันจุดที่รั่วของลิ้นหัวใจ โดยปกติแล้วลิ้นหัวใจควรจะเปลี่ยนทุก 10 ปี แต่ในกรณีของวิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นั้นลิ้นหัวใจเสื่อมเร็วกว่าปกติ โดยเสื่อมในเวลาเพียง 7 ปี ทำให้ร่างกายทรุดลงเร็วขึ้น ทางวิศิษฐ์ ยุตติยงค์ จึงเลือกที่จะรักษาโดยการกินยาแทนการผ่าตัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูง โดยหมอได้นัดตรวจหัวใจอีกครั้งในอีก 3 เดือนข้างหน้า แต่ต้องมาตรวจทุกเดือน ส่วนโรคไตนั้นต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงเพื่อช่วยให้เลือดดีขึ้น โดยวิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ต้องจ่ายค่าฉีดยาเอง และต้องฉีดเดือนละ 2 ครั้ง เนื่องจากเลือดขาวเยอะและเลือดน้อยซีด ทำให้ต้องใช้ยาฉีดเพื่อช่วยให้เลือดดีขึ้น ปัจจุบันวิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ได้รับการฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงไปแล้ว 18 เข็ม และโรคไตของเขายังคงอยู่ในระดับ 3-4 และ 4-5 ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก โดยเฉพาะค่ารถแท็กซี่ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปโรงพยาบาล ทำให้วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ต้องลดการใช้จ่ายโดยการนั่งรถเมล์แทน แต่ก็ยังไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่สูงได้ เนื่องจากอายุที่มากถึง 84 ปี และภรรยาเองก็อาวุโสเช่นกัน ทำให้ชีวิตของเขาเข้าสู่ขั้นลำบากมากขึ้
United States Latest News, United States Headlines
