Head Topics

ธุรกิจ News

วิศวะจุฬาฯ สู่ธุรกิจเครื่องประดับสายมู Harmenstone: เมื่อความเชื่อผนวกกับข้อมูล
📆4/10/2026 9:28 PM
📰Thairath_News
206 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 103% · Publisher: 63%

เรื่องราวของบัณฑิตวิศวะ จุฬาฯ ที่เลือกเส้นทางธุรกิจเครื่องประดับสายมู Harmenstone ผสานความเชื่อส่วนบุคคลเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูล สู่ความสำเร็จอย่างงดงาม

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เด็ก วิศวะ จุฬาฯ ผู้ปฏิเสธการเข้าสู่วิชาชีพที่เล่าเรียนมา หันเหไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แผ้วถางเส้นทางจนประสบความสำเร็จใน Business on my way ได้อย่างน่าทึ่ง แต่เรื่องราวของ บุ๊ค-หัสวีร์ วิรัลสิริภักดิ์ และ เคน-นันท์ธร พรกุลวัฒน์ ในวัย 30 ต้นๆ กลับมีมุมที่แตกต่างออกไป พวกเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นเพียงพ่อค้าตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเลือกทำ ธุรกิจ เครื่องประดับ แนว สายมู เตลู ที่ทำจากหินซึ่งเชื่อว่าช่วยกระตุ้นพลังชีวิต

พร้อมทั้งเครื่องรางของขลังเพื่อเสริมสิริมงคลในการสวมใส่และบูชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการและเหตุผลที่ได้ร่ำเรียนมาในรั้วมหาวิทยาลัย\“พวกเราเติบโตในครอบครัวคนจีน การไหว้เจ้าและการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องปกติ ทำแล้วสบายใจ ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เราใช้ความเชื่อและความชอบส่วนตัวเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ แต่หลังจากนั้น การตัดสินใจทั้งหมดล้วนอยู่บนพื้นฐานของตรรกะ ประเมินตลาด วิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีโอกาส” Harmenstone เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2560 ในขณะที่คุณบุ๊ค-หัสวีร์ กำลังศึกษาจบจากคณะวิศวะ จุฬาฯ สาขาคอมพิวเตอร์ และคุณเคน-นันท์ธร กำลังศึกษาอยู่ที่คณะเดียวกัน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งคู่เป็นพี่น้องร่วมคณะและเป็นสมาชิกวงดนตรี CU Band คุณบุ๊คซึ่งมีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล เริ่มต้นทำธุรกิจ Dropshipping ขายเสื้อยืดผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก เจาะตลาดในอเมริกา ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 หลังจากเรียนจบและลองทำงานประจำระยะสั้นๆ ก็ตัดสินใจกลับมาทำธุรกิจค้าขายอีกครั้ง “จากการดูข้อมูลจาก Google Trends พบว่าคำค้น “หินมงคล” ติดอันดับ และด้วยความชอบส่วนตัว ผมกับเคนจึงตัดสินใจเริ่มธุรกิจ คำว่า Harmenstone มาจากคำว่า Harmony (ความกลมกลืน) และ Stone (หิน)”\ในช่วง 6 เดือนแรก ยอดขายยังไม่สูงเท่าที่ควร โดยเน้นขายหินสีดำเป็นหลัก นำหินที่หาซื้อได้ทั่วไปมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือ พร้อมตัวห้อย H ซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์ “ตอนนั้นเรายึดติดกับแบรนด์มาก อยากนำเสนอความเป็นตัวเอง ตัวห้อยต้อง H เท่านั้น ทำให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร” คุณเคนกล่าว หลังจาก 6 เดือนแรก พวกเขาเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ศึกษาเรื่องหินและพลังของหินอย่างจริงจัง ติดต่อซัพพลายเออร์นำเข้าหินเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศ เช่น แอฟริกา บราซิล และมาดากัสการ์ มีการตรวจสอบความแท้จริงของหินด้วยระบบเทสต์แล็บ เริ่มขายผ่านเฟซบุ๊กและไอจี ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าที่ต้องการให้ทำสร้อยตามความต้องการของพวกเขา จึงได้ออกคอลเลกชัน 12 ราศี นอกจากนี้ยังเริ่มออกบูธเพื่อพบปะลูกค้า และเปิดสาขาแรกที่ห้างสยามเซ็นเตอร์ในปี 2561 จากยอดขายในปีแรกที่ประมาณ 1 ล้านบาท เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 100,000-200,000 บาท และทำยอดขายเกิน 1 ล้านบาทในปีที่ 2 หลังจากสร้อย 12 ราศี คุณบุ๊คและคุณเคนได้เปิดตัวกำไลองค์เทพ เริ่มจาก Charm ปี่เซียะในปี 2563 ที่นำมาประกอบกับหินธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุด ขายในราคาอันละ 2,250 บาท และทำยอดขายได้ถึงเดือนละ 2 ล้านบาท เมื่อเริ่มทำ Charm องค์เทพ คุณบุ๊คและคุณเคนตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จึงนำไปประกอบพิธีปลุกเสกเพื่อเสริมพลังงานที่ดี ขยายฐานลูกค้าสู่วงกว้างขึ้น จากในช่วงเริ่มต้นที่ลูกค้าผู้ชายคิดเป็น 80% ปัจจุบันมีลูกค้าผู้หญิงมากกว่าแล้ว กลุ่มอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25-45 ปี รายได้และฐานลูกค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับเชิญให้เข้าไปขายบนแพลตฟอร์ม Lazada ซึ่งในปีแรก 2562 ยอดขายเติบโตถึง 50% และกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องประดับที่มีรายได้สูงสุดในระดับหลักล้านบาทต่อเดือน “สินค้าที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มต้องมีความหลากหลาย ใช้วัสดุที่มีแสงเงา เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงาม และต้องออกแบบให้สามารถปรับขนาดได้ด้วย”\ความสำเร็จยังคงดำเนินต่อไปในปี 2564 ด้วยผลตอบรับจากลูกค้าที่ต้องการให้ทำพระพุทธรูปดีไซน์ทันสมัยสำหรับบูชาที่บ้าน Harmenstone จึงได้เปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Karava (คารวะ) โดยเริ่มจากองค์พระพิฆเนศในคอลเลกชัน Modern Poligon ผลิตเพียง 300 องค์ และขายหมดภายใน 5 นาที ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดสินค้าลักชัวรีในระดับราคา 6,000-10,000 บาท นอกเหนือจากพระพิฆเนศ ยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดเขาตะแบก จ.ชลบุรี และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดนาคปรก เป็นต้น ในปี 2568 Harmenstone ปิดยอดขายได้ถึง 180 ล้านบาท และปี 2569 เริ่มต้นได้อย่างงดงามจากการร่วมมือกับ Jujutsu Kaisen (มหาเวทย์ผนึกมาร) การ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับพลังไสยเวท ที่ขายหมดภายในสัปดาห์แรกของการวางจำหน่าย จากจุดเริ่มต้นเพียง 2 คน ปัจจุบัน Harmenstone ในนามบริษัท คารวะ โกลบอล จำกัด มีสำนักงาน 2 แห่ง มีพนักงาน 60 คน และมี 3 สาขาที่ห้างสยามเซ็นเตอร์ ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อพูดถึง Business on my way ของทั้งคู่ คุณบุ๊คอธิบายว่า พวกเขาใช้ข้อมูลเป็นแนวทางหลัก ไม่ว่าต้องการขายอะไร พวกเขาจะไม่ทำตามความต้องการส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาความต้องการของตลาดด้วย การศึกษาข้อมูลยังช่วยให้พวกเขาได้รับทราบสิ่งใหม่ๆ และทำให้ไอเดียไม่ตัน นอกจากนี้ การดูแลลูกค้าที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานก็เป็นสิ่งสำคัญ “เรามีลูกค้าประจำที่อยู่กับเรามานาน ธุรกิจของเราเติบโตได้เรื่อยๆ ก็เพราะลูกค้าเหล่านี้ เราจะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุด

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_News /  🏆 8. in TH

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-11 17:24:56