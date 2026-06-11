วิพากษ์โครงการ TH-AI Passport กับความท้าทายด้านความคุ้มค่าและยุทธศาสตร์ AI ชาติ

เจาะลึกข้อถกเถียงเรื่องงบประมาณและความโปร่งใสของโครงการ TH-AI Passport พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงสัญญาและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี AI ปัจจุบัน
โครงการ TH-AI Passport ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งถูกนำไปเปรียบเทียบกับโครงการขนาดใหญ่ระดับล้านล้านบาทอย่างแลนด์บริดจ์เสียด้วยซ้ำ ล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้จัดเวที TH-AI Passport Forum เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ โดยนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ได้ยอมรับว่าทางกระทรวงได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลดความเสี่ยงจากข้อครหาด้านงบประมาณ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีมีนโยบายให้ปรับแนวทางการเจรจากับคู่สัญญา โดยจะยึดหลักการ 'ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น' เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐต้องเสียเปรียบในกรณีที่จำนวนผู้ใช้งานจริงไม่ถึงเป้าหมาย 5 ล้านคนตามที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะสรุปการแก้ไขสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ในมุมมองทางวิชาการ รศ.
ดร.
ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระบุว่าตนได้ทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการอิสระในการวิเคราะห์โครงการนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชน ประเด็นสำคัญที่นำเสนอคือการนำเอกสาร TOR หรือข้อกำหนดขอบเขตงานมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าโครงการนี้ไม่ใช่การจัดซื้อซอฟต์แวร์เวอร์ชัน Pro ที่มีความสามารถสูง แต่เป็นการพัฒนา Gen-AI App ซึ่งในทางเทคนิคแล้วแทบไม่ต่างจาก AI Chatbot รุ่นเดิมเมื่อ 6-7 เดือนก่อน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้ก้าวล้ำไปไกลกว่านั้นมาก นอกจากนี้ยังพบจุดอ่อนใน TOR บางข้อที่อาจสร้างความสับสนและขัดกับหลักวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาในขั้นตอนการตรวจรับงานในอนาคต ดร.
ธนชาติยังตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างแอปพลิเคชัน AI เพื่อแจกฟรีให้กับคน 5 ล้านคนนั้นอาจไม่มีความคุ้มค่า เพราะฟังก์ชันการทำงานไม่ต่างจากเวอร์ชันฟรีที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่มีการกำหนดจำนวน Token หรือปริมาณการประมวลผลต่อคนให้ชัดเจน ด้วยงบประมาณที่จำกัด ผู้ใช้งานแต่ละคนอาจใช้งานได้เพียงเล็กน้อยจนไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.
ธนชาติได้เสนอแนวทางปรับปรุง โดยแนะนำให้มุ่งเน้นการพัฒนา Gen-AI App สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการทำแอปพลิเคชันทั่วไป และในกรณีที่สัญญาถูกเซ็นไปแล้วจนหลายฝ่ายเชื่อว่าแก้ไขไม่ได้ ท่านได้ชี้ช่องทางทางกฎหมายผ่านข้อ 15 ของ TOR เรื่องการสงวนสิทธิ์ และมาตรา 97 ตาม พ. ร.
บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.
ศ. 2560 เพื่อใช้ในการปรับปรุงสัญญาให้เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลระงับการดำเนินการชั่วคราว เพื่อให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ AI ของชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้าน AI อย่างแท้จริง มาศึกษาความคุ้มค่าและปรับเงื่อนไขสัญญาให้สอดคล้องกับ AI Master Plan ของประเทศ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เนื่องจากสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค บทสรุปของเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติที่ต้องมีแผนแม่บทที่ชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่โครงการแบบ One stop project ของหน่วยงานเดียว การที่โครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากส่วนหนึ่งมาจากตัวบุคคลอย่างรัฐมนตรีไชยชนก ชิดชอบ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบที่กว้างขวางขึ้น รัฐบาลจึงควรเปิดใจรับฟังความเห็นจากนักวิชาการที่ไม่อิงการเมือง เพราะหากโครงการมีความโปร่งใสและคุ้มค่าอย่างแท้จริง ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะกลายเป็นแนวร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ในขณะที่ฝ่ายค้านก็ควรทำหน้าที่ตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลควรเลือกรับข้อมูลที่มีประโยชน์มาปรับปรุงการทำงานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาพลักษณ์ แต่ควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและงบประมาณของแผ่นดินเป็นหลั
TH-AI Passport กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Generative AI งบประมาณภาครัฐ AI Master Plan
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