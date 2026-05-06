วิปรัฐบาลชี้เหตุผลไม่ยืนยันร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เร่งแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจก่อน

พรรคร่วมรัฐบาลแจงปมไม่ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่ค้างจากสภาชุดก่อน เพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาปากท้องและวิกฤตพลังงานที่เร่งด่วน พร้อมเสนอแนวทางลดงบประมาณประชามติผ่านระบบไปรษณีย์และย้ำชัดไม่แตะหมวด 1 และ 2
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส. อ่างทอง จาก พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล ได้ออกมาให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.
ร. บ.
ที่ยังคงค้างอยู่จากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่ผ่านมา โดยระบุว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีการยืนยันร่างกฎหมายบางฉบับเพื่อให้เดินหน้าพิจารณาต่อในสมัยสภาปัจจุบัน ซึ่งตามขั้นตอนทางนิติบัญญัติจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม นายกรวีร์ยอมรับว่าในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียดทั้งหมดว่ามีร่าง พ.
ร. บ.
ฉบับใดบ้างที่ทางคณะรัฐมนตรีร้องขอให้สภาพิจารณาต่อ แต่สิ่งที่ชัดเจนคือจะไม่มีการยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนของมาตรา 256 ที่ยังค้างการพิจารณาวาระที่สองของรัฐสภาชุดก่อนหน้า ซึ่งสร้างความสนใจให้กับหลายฝ่ายเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายสูงสุดของประเทศในระยะถัดไป ทางด้านนายนิกร จำนง สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในตำแหน่งรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สอง ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อขยายความถึงสาเหตุที่คณะรัฐมนตรีตัดสินใจไม่ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ ขณะเดียวกันในส่วนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น นายนิกรอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยยืนยันว่าการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามตินั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการลำดับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อให้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นายนิกรยังได้วิเคราะห์ในมุมมองของผู้ที่ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีบทบาทในการศึกษาเรื่องการทำประชามติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่ารัฐบาลยังมีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการเรื่องนี้ แม้จะไม่ได้ยืนยันร่างเดิมที่ค้างอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางในการลดภาระงบประมาณในการทำประชามติ ซึ่งปกติจะต้องทำถึง 2 ครั้ง โดยเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
เพื่อนำระบบการลงคะแนนทางไปรษณีย์มาใช้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึง 3,500 ล้านบาท ให้เหลือเพียงประมาณ 1,000 ล้านบาท ตามที่กฎหมายประชามติฉบับแก้ไขเปิดช่องให้ทำได้ ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สำหรับขั้นตอนในอนาคต เมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันเนื้อหาเดิมกลับมา การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ต่อรัฐสภา ซึ่งนายนิกรมีความเห็นว่าสิ่งที่ควรดำเนินการก่อนการขับเคลื่อนทางกฎหมาย คือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือกลุ่มการเมืองต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น จากประสบการณ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน พบว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความราบรื่น รัฐบาลควรเขียนระบุให้ชัดเจนว่าจะไม่มีการแก้ไขในสองหมวดนี้ เพื่อลดข้อกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน โดยประเมินว่ากระบวนการแก้ไขมาตรา 256 จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการประสานงานกับฝ่ายค้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายภราดร ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานในสภาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่หลีกเลี่ยงการตอบกระทู้สดในสภาอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันในมิติของยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลได้มอบหมายให้นายเอกนิติ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลนด์บริดจ์อย่างละเอียด โดยมีการระบุว่าโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นแนวคิดที่นำเสนอมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยต่างรับทราบเป็นอย่างดี อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้รัฐบาลต้องผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการขนส่งสินค้าและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างมหาศา
