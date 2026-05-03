วินิซิอุสเหมาสอง! เรอัล มาดริดบุกดับเอสปันญ่อล เลื่อนฉลองแชมป์บาร์ซ่า

วินิซิอุส จูเนียร์ ซัดสองประตูพา เรอัล มาดริด บุกเอาชนะ เอสปันญ่อล 2-0 เลื่อนการฉลองแชมป์ของ บาร์เซโลน่า ออกไปก่อนศึกเอล กลาซิโก้
วินิซิอุส จูเนียร์ โชว์ฟอร์มสุดยอด เหมาคนเดียวสองประตู พา เรอัล มาดริด บุกไปเอาชนะ เอสปันญ่อล ด้วยสกอร์ 2-0 ในเกม ลาลีกา สเปน เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันนี้ส่งผลให้การฉลองแชมป์ของ บาร์เซโลน่า คู่ปรับตลอดกาล ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ก่อนที่ทั้งสองทีมจะเผชิญหน้ากันในศึก เอล กลาซิโก้ นัดสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเกมตัดสินแชมป์ฤดูกาลนี้ เรอัล มาดริด ยังคงมุ่งมั่นที่จะลุ้นแชมป์อย่างเต็มที่ แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยนัก ชัยชนะในนัดนี้เป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนให้ บาร์เซโลน่า ได้รู้ว่า ราชันชุดขาว ยังไม่ยอมแพ้โดยง่าย เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยความกระตือรือร้นจากทางด้าน เอสปันญ่อล เจ้าถิ่น ที่พยายามสร้างเกมรุกเพื่อหวังทำประตูขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นเกม เกือบที่จะได้ประตูในนาทีที่ 3 แต่โชคยังไม่เข้าข้าง หลังจากนั้น เรอัล มาดริด เริ่มปรับเกมเข้าที่ และเริ่มสร้างโอกาสในการทำประตูบ้าง วินิซิอุส จูเนียร์ เกือบทำประตูได้ในนาทีที่ 8 จากจังหวะยิงที่แฉลบเสาไปอย่างน่าเสียดาย ช่วงเวลาที่ 25 ของเกม เกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้น เมื่อ โอมาร์ เอล ฮิลาลี ผู้เล่นของ เอสปันญ่อล ถูกผู้ตัดสินให้ใบแดงไล่ออกจากสนาม แต่หลังจากตรวจสอบ VAR แล้วผู้ตัดสินได้ตัดสินใจลดโทษเหลือเพียงใบเหลืองเท่านั้น ทำให้สถานการณ์ในสนามยังคงตึงเครียด และจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอ 0-0 ครึ่งหลัง เรอัล มาดริด เดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่อง และความพยายามก็เป็นผลสำเร็จในนาทีที่ 55 วินิซิอุส จูเนียร์ ได้รับบอลจาก กอนซาโล่ การ์เซีย ก่อนจะหลุดเข้าไปยิงผ่านตัว มาร์โก ดมิโตรวิช ผู้รักษาประตูของ เอสปันญ่อล เข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้ เรอัล มาดริด ขึ้นนำ 1-0 เอสปันญ่อล พยายามที่จะตอบโต้ แต่ อันเดรีย ลูนิน ผู้รักษาประตูของ เรอัล มาดริด ก็โชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยม ป้องกันประตูของทีมไว้ได้หลายครั้ง จนกระทั่งนาทีที่ 65 วินิซิอุส จูเนียร์ ก็มาทำประตูที่สองของตัวเองและทีมได้สำเร็จ จากจังหวะการเล่นที่สวยงาม จู๊ด เบลลิงแฮม ทำการตอกส้นให้ วินิซิอุส ก่อนที่เจ้าตัวจะลากบอลเข้าไปยิงอย่างงดงาม เสียบสามเหลี่ยมอย่างจัง ประตูนี้เป็นประตูที่ 21 ของ วินิซิอุส ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการ และเป็นประตูที่ช่วยให้ เรอัล มาดริด บุกมาเก็บ 3 แต้มเต็มได้สำเร็จ จบสถิติการไม่ชนะนอกบ้านติดต่อกัน 3 นัดลงได้ ชัยชนะนัดนี้เป็นการเพิ่มความหวังให้กับ เรอัล มาดริด ในการลุ้นแชมป์ และเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยัง บาร์เซโลน่า ว่าการแข่งขันยังไม่จบง่ายๆ เรอัล มาดริด จะต้องรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีนี้ไว้ และหวังว่า บาร์เซโลน่า จะพลาดท่าในเกมต่อๆ ไป เพื่อที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์ ลาลีกา สเปน ในฤดูกาลนี.
