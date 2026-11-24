วิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏจันทร์ทรงกลมและจันทรุปราคา 8 ต.ค. 2576
ไทยพีบีสแจงวิทยาศาสตร์จันทร์ทรงกลมและจันทรุปราคา 8 ต.ค. 2576 ระยะใกล้โลกสุดและไกลสุดชัดเจน พร้อมเปรียบเทียบขนาดกับวัตถุขอบฟ้า
สำนักงาน ไทยพีบีเอส และนัก วิทยาศาสตร์ ชี้แจงว่า ปรากฏการณ์ที่เห็น ดวงจันทร์ มีขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นเรื่องธรรมชาติที่อธิบายได้ตามหลัก วิทยาศาสตร์ โดยสมบูรณ์
อธิบายวงโคจรวงรีดวงจันทร์ใกล้ไกลโลก
ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน ทำให้ในทุก ๆ เดือนจะมีทั้งช่วงที่เข้าใกล้โลกที่สุด และช่วงที่อยู่ไกลโลกที่สุดAlso readการบินไทยวางแผนขยายฝูงบิน 150 ลำภายในปี 2576
ระยะห่างเฉลี่ยในช่วงที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดเรียกว่า เปริจี มีระยะห่างเฉลี่ย 356,400 กิโลเมตร ส่วนช่วงที่อยู่ไกลโลกที่สุดเรียกว่า อะโปจี หรือ Apogee มีระยะห่างเฉลี่ย 406,700 กิโลเมตร
แม้ดวงจันทร์จะเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่ไม่ได้ตรงกับคืนวันเพ็ญเสมอไป จันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดจึงเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย ทุก ๆ 13 เดือน
จันทรุปราคาเต็มดวง 8 ตุลาคม 2576
หากจังหวะการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในแนวเดียวกันพอดีโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง ก็จะเกิดปรากฏการณ์ จันทรุปราคา ควบคู่ไปด้วย
เหตุการณ์ครั้งนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2576 ซึ่งประเทศไทยสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงขาออกของดวงจันทร์
ปัจจัยเปรียบเทียบขนาดกับวัตถุขอบฟ้า
สาเหตุที่สมองตีความว่าดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ เพราะบริเวณขอบฟ้ามีวัตถุต่าง ๆ เป็นฉากเปรียบเทียบขนาด เช่น ภูเขา ต้นไม้ หรืออาคารบ้านเรือน
สิ่งนี้ต่างจากช่วงที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าอันว่างเปล่าซึ่งไม่มีวัตถุใดให้เปรียบเทียบ จึงทำให้เรารู้สึกว่าดวงจันทร์ดูเล็กลงกว่าปกตินั่นเอง
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