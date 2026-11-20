วิญญัติ ค้านรัฐจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนกรณีหุ้นชินคอร์ป ชี้ทักษิณจ่ายแพงสุดในโลก
ทนายความคดีทักษิณ ยื่นอุทธรณ์ศาลภาษีอากรกลาง คัดค้านคำสั่งยึดทรัพย์หุ้นชินคอร์ป ชี้เป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนขัดหลักกฎหมาย และอ้างสิทธิคืนเงินต้นทุนจาก คตส.
นาย วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของ นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เพื่อคัดค้านคำสั่งของ ศาลภาษีอากรกลาง ที่ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ ภ.59/2569 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเด็นกฎหมายการเก็บภาษีซ้ำซ้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้น
นายวิญญัติ ระบุชัดเจนว่ากรณีนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ นายทักษิณ ชินวัตร อาจกลายเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ต้องเสียภาษีจากรายได้ก้อนเดียวกันถึง 2 ครั้ง โดยอ้างถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (2) ที่ระบุว่าบุคคลดังกล่าวมิใช่โจทก์ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นบุคคลที่กรมสรรพากรใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ในการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภาษีตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร คดีหมายเลขแดงที่ 6890/2568Also readพอล โคนิงแฮม ความสำเร็จวัคซีน mRNA รักษาโรคมะเร็งสุนัขโรซีด้วย AI
ทนายความส่วนตัวของ อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นในชั้นบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งไม่สามารถนำหมวดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวในภาค 4 ลักษณะ 1 มาใช้บังคับได้ อย่างไรก็ตาม นายวิญญัติ ให้ความเห็นว่าแม้คำสั่งศาลจะยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว แต่ประเด็นข้อพิพาทเรื่องการประเมินภาษี 17,000 ล้านบาท จากการขายหุ้น ชินคอร์ปฯ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิพากษาว่าชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 นั้น ยังไม่ตัดประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องวิธีการบังคับชำระหนี้ที่อาจซ้ำซ้อนกับกระบวนการก่อนหน้านี้
ย้อนรอยการยึดทรัพย์ของ คตส. และเงินคืนต้นทุน
ในประเด็นรายละเอียดย้อนหลัง นายวิญญัติ ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับคดีหมายเลขแดงอม อม.1/2553 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า นายทักษิณ ไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติ เนื่องจากรายได้ทั้งหมดรวมถึงส่วนที่ต้องนำมาชำระภาษีนั้น ถูก คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ยึดอายัดและนำส่งแผ่นดินไปหมดแล้วตั้งแต่ปี 2549
ทั้งนี้ คตส. ได้ดำเนินการยึดทรัพย์จำนวนเงินสูงถึง 76,261 ล้านบาท โดยไม่ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อหักล้างส่วนที่เป็นภาษีเข้าคลัง ซึ่งถือเป็นรัฐหน่วยงานเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ซ้ำซ้อน เมื่อต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้คืนเงินจำนวน 30,247 ล้านบาท แก่ นายทักษิณ ศาลวินิจฉัยว่าเงินและทรัพย์สินดังกล่าวเป็นมูลค่าหุ้นหรือกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมก่อนเข้ารับตำแหน่ง และไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในตำแหน่ง จึงไม่เข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติ
นายวิญญัติ ตั้งข้อสังเกตว่ามีการบิดเบือนความจริงโดยอ้างว่าศาลเมตตาคืนเงินให้บางส่วน ทั้งที่ความจริงคือศาลไม่ได้ยึดเงินต้นทุนนั้นของรัฐ แต่เมื่อมีการยึดและอายัดทรัพย์เพื่อชำระภาษีค้าง จึงเท่ากับเป็นการยึดทรัพย์ซ้ำซ้อนซึ่งขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ที่ระบุว่าผู้ถูกโต้แย้งสิทธิย่อมมีสถานะเป็นคู่ความในคดีที่ชอบด้วยกฎหมาย
จุดยืนทางกฎหมายและการเตรียมต่อสู้คดี
นายวิญญัติ อธิบายว่า คำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของศาลภาษีอากรกลาง ยังมีข้อโต้แย้งจากฝ่ายโจทก์ว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายและอาจเป็นการละเมิดสิทธิของ นายทักษิณ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน โดยอ้างว่า กรมสรรพากร จำเลย จงใจออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อโจทก์
ทนายความส่วนตัวของ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นคุ้มครองชั่วคราว มิใช่ชั้นบังคับคดีอย่างแท้จริง และชี้ว่าการที่เจ้าหน้าที่สรรพากรไม่ปฏิบัติตามกระบวนการหักล้างภาษีที่ถูกต้อง ย่อมทำให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเคยมีกรณีการประชุมหารือเมื่อเดือนมีนาคม 2560 แล้ว โดยเห็นว่าศาลยุติธรรมเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายในการผดุงความยุติธรรม
ดังนั้น นายวิญญัติ จึงเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง โดยยืนยันว่า คำพิพากษาที่รับรองการประเมินภาษี ไม่ได้ทำให้ข้อพิพาทเรื่องวิธีการบังคับชำระหนี้หมดไปโดยอัตโนมัติ และประเทศไทยไม่ควรมี precedents ในการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนที่ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระทางภาษีจากเงินได้ก้อนเดียวมากกว่าหนึ่งครั้ง
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