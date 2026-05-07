วิกฤตศรัทธาและสงครามอิหร่าน: ทรัมป์เผชิญกับความล้มเหลวและความท้าทายที่เพิ่มขึ้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาที่รุนแรงที่สุดในช่วงการดำรงตำแหน่งของเขา สงครามกับอิหร่านที่เคยประกาศว่าจะจบลงอย่างรวดเร็ว กลับกลายเป็นหลุมลึกที่ดึงรั้งเศรษฐกิจและคะแนนนิยมของเขาให้ตกต่ำลงอย่างมาก ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงสร้างสถิติและความสับสนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว จนทำให้พันธมิตรต่างประเทศระอาใจ ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศ หากชัยชนะสามารถตัดสินได้ด้วยวาทกรรมเพียงอย่างเดียว ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านคงจบลงไปนานแล้วด้วยชัยชนะของวอชิงตัน แต่ในความเป็นจริง สงครามที่ทรัมป์เคยประกาศกร้าวว่าใช้เวลาเพียงเดือนเศษกลับล่วงเลยเข้าสู่สัปดาห์ที่ 10 และกลายเป็นสมรภูมิที่บดขยี้ทั้งงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ และอนาคตทางการเมืองของตัวเขาเอง ชั้นแรกคือกับดักทางภูมิรัฐศาสตร์ อิหร่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซคืออาวุธร้ายแรงที่สามารถสยบมหาอำนาจได้ การปิดช่องแคบส่งผลกระทบต่อการลำเลียงพลังงานโลกโดยตรง ทำให้อิหร่านมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าที่ทรัมป์เคยคาดการณ์ไว้ ส่วนชั้นที่สองคือกับดักทางการเมืองในบ้าน คะแนนนิยมของทรัมป์ดิ่งลงมาอยู่ที่ตัวเลขร้อยละ 30 กว่า ๆ ขณะที่ราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงเกิน 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอน สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกัน ความสับสนในเชิงยุทธศาสตร์กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลชุดนี้ โลกได้เห็นการเปลี่ยนชื่อปฏิบัติการจาก Operation Epic Fury ไปสู่ Project Freedom ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยที่เป้าหมายสุดท้ายยังคงขุ่นมัว มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามสื่อสารว่าสงครามใกล้จบลงแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ปฏิบัติการคุ้มกันเรือขนส่งน้ำมันกลับถูกระงับหลังจากเริ่มไปได้เพียงครู่เดียว ยุทธศาสตร์ที่นักวิเคราะห์เรียกว่า กระสุนเงิน หรือการพยายามทำลายล้างด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ด้วยการสังหารอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด หรือการถล่มฐานทัพอากาศกลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะโครงสร้างอำนาจของอิหร่านถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการสูญเสียผู้นำ และมองว่าการอยู่รอดคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือท่าทีของทรัมป์เอง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เขากล่าวต่อหน้ากลุ่มครอบครัวของทหารหาญที่ทำเนียบขาว โดยเรียกสงครามครั้งนี้ว่าเป็นเพียงการปะทะเล็กน้อย และนำไปเปรียบเทียบกับปฏิบัติการสายฟ้าแลบในเวเนซุเอลาที่จบลงในวันเดียว การปฏิเสธความจริง และพยายามลดขนาดของความรุนแรงในพื้นที่ที่มีทหารสหรัฐอเมริกานับพันนายเสี่ยงชีวิตอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดีกำลังอยู่ในสภาวะหลงลืมความเป็นจริง หรือไม่ก็กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อรักษาฐานเสียง ในด้านการทูต ความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือบันทึก 1 หน้า ที่กำลังมีการเจรจาผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน เอกสารนี้ตั้งเป้าที่จะหยุดยิง และให้เวลา 30 วันในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แต่นักวิเคราะห์มองว่าความซับซ้อนของโครงการนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ และเครือข่ายตัวแทนของอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียว ที่เน้นความเรียบง่ายตามสไตล์ทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออิหร่านได้รับบทเรียนแล้วว่าพวกเขาสามารถสั่นคลอนเศรษฐกิจโลกได้เพียงแค่ปิดวาล์วน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ความเสียหายในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอิหร่านเท่านั้น แต่ธุรกิจและบริษัทสัญชาติอเมริกันกำลังทุกข์ทรมานจากต้นทุนพลังงานที่สูงลิ่ว การประกาศชัยชนะล่วงหน้าของทรัมป์หลายต่อหลายครั้งกลายเป็นเพียงลมปาก เมื่อคู่ต่อสู้ที่เขาเรียกว่าศัตรูที่อ่อนแอกลับยืนหยัดอย่างมั่นคงและใช้กลยุทธ์สงครามนอกรูปแบบ โต้กลับจนมหาอำนาจต้องชะงัก หากทรัมป์ยังไม่สามารถหาทางลงที่สง่างามได้ สงครามสั้น ๆ ในจินตนาการของเขาอาจกลายเป็นบาดแผลฉกรรจ์ที่รักษาไม่หาย และอาจส่งผลให้เขาต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบในสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง สรุปแล้ว สงครามอิหร่านครั้งนี้คือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้ทรัมป์รู้ว่าความแข็งแกร่งทางการทหารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสยบความขัดแย้งที่รากลึกได้ หากปราศจากยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและการประเมินคู่ต่อสู้อย่างเป็นธรรม วันนี้ทรัมป์ไม่ได้สู้กับแค่อิหร่าน แต่เขากำลังสู้กับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและแรงกดดันจากคนในชาติของเขาเอง ซึ่งเป็นศัตรูที่น่ากลัวกว่าขีปนาวุธใด ๆ ในตะวันออกกลา
