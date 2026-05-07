วิกฤติเศรษฐกิจจีนขั้นรุนแรง: เมื่อกำไรบริษัทจดทะเบียนดิ่งเหวติดต่อกัน 3 ปี สะท้อนรอยร้าวลึกในระบบเศรษฐกิจจริง

เจาะลึกสถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่กำลังเผชิญกับภาวะกำไรหดตัวอย่างต่อเนื่องในบริษัทนอกภาคการเงินกว่า 5,400 แห่ง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงวิกฤติอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินที่ลุกลามสู่ภาคธุรกิจจริงและผู้บริโภค
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ท้าทายและเปราะบางที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ โดยสัญญาณเตือนภัยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ผ่านผลประกอบการของภาคธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงการถดถอยอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นิกเคอิ เอเชีย ซึ่งได้วิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทนอกภาคการเงินจำนวนกว่า 5,400 แห่งที่จดทะเบียนใน ตลาดหุ้นจีน แผ่นดินใหญ่ โดยอ้างอิงฐานข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินอย่าง Wind พบว่าบริษัทจำนวนมากกำลังเผชิญกับสภาวะกำไรหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ความต่อเนื่องของการลดลงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความผันผวนชั่วคราวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่หยั่งรากลึกในระบบเศรษฐกิจของจีน หากพิจารณาในรายละเอียดของตัวเลขทางการเงิน จะพบว่ากำไรสุทธิรวมของบริษัทเหล่านี้ในรอบปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2025 มีมูลค่าอยู่ที่ 2.
54 ล้านล้านหยวน ซึ่งตัวเลขนี้ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือจำนวนบริษัทที่ประสบภาวะขาดทุนสุทธิ ซึ่งพุ่งสูงถึง 8.85 หมื่นล้านหยวน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สภาวะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจำนวนมากในจีนกำลังเผชิญกับปัญหากระแสเงินสดอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากยอดขายที่อ่อนแอลงอย่างมาก ส่งผลให้หลายบริษัทไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจตามปกติ และต้องให้ความสำคัญกับการเจรจาขอเลื่อนชำระหนี้กับเจ้าหนี้เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจยังคงอยู่รอดได้ท่ามกลางมรสุมทางเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำ ผลกระทบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บริษัทขนาดเล็กหรือกลางเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเคยเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน พบว่ากำไรของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนลดลงถึงร้อยละ 19 โดยเหลือกำไรเพียง 3.26 หมื่นล้านหยวน ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 ปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่จีนมีความได้เปรียบในระดับโลก ก็ยังไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากกำลังซื้อภายในประเทศที่หดตัวลงได้ ในขณะเดียวกัน ภาคการค้าปลีกก็เริ่มส่งสัญญาณอันตรายเมื่อร้านค้าจำนวนมากทยอยรายงานผลขาดทุน ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนที่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต อีกหนึ่งปัจจัยที่ซ้ำเติมวิกฤติครั้งนี้คือปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว เมื่อคนรุ่นใหม่หางานทำได้ยากขึ้น กำลังซื้อในตลาดจึงลดลง เกิดเป็นวงจรเลวร้ายที่กัดกินเศรษฐกิจจริงให้ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นและแรงผลักดันสำคัญมาจากวิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเคยเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตของจีดีพีจีนมาอย่างยาวนาน เมื่อฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกออกและหนี้สินพอกพูน การลงทุนในภาคก่อสร้างหยุดชะงัก ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปยังอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การเงิน และการบริโภคในระดับท้องถิ่น แผลลึกจากหนี้สินเหล่านี้กำลังกัดกินรากฐานของเศรษฐกิจจีนรุนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเคยคาดการณ์ไว้ในตอนแรก ในมุมมองของนักวิเคราะห์ระดับโลกอย่าง เท็ตสึจิ ซาโนะ หัวหน้านักกลยุทธ์เอเชียจาก Sumitomo Mitsui DS Asset Management ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า ปัจจัยลบต่างๆ โดยเฉพาะความซบเซาในตลาดอสังหาริมทรัพย์และสภาวะเงินเฟ้อที่อ่อนแรงหรือภาวะเงินฝืด จะยังคงเป็นเมฆหมอกที่ปกคลุมเศรษฐกิจจีนต่อไปอีกระยะหนึ่ง การที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนลดลงติดต่อกันถึง 3 ปี เป็นการส่งสัญญาณว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่รัฐบาลจีนนำมาใช้ อาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจึงอาจต้องอาศัยการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อสร้างสมดุลใหม่ระหว่างการบริโภคภายในประเทศและการพึ่งพาการส่งออก พร้อมกับการจัดการหนี้เสียในระบบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ภาคธุรกิจจริงสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกครั้
