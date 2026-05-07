วิกฤตการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกับความผันผวนของตลาดพลังงานโลกภายใต้เงาของอาวุธนิวเคลียร์

รายงานความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจ พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบเบรนต์และการเคลื่อนไหวทางทหารในช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงความกังวลของอิสราเอลต่อโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน กลับมาเป็นจุดสนใจของโลกอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดเผยถึงข้อเสนอฉบับใหม่จากทางฝั่งสหรัฐฯ ที่มุ่งหวังจะคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ความพยายามในครั้งนี้ดูเหมือนจะยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลและฝ่ายการเมืองในกรุงเตหะรานได้ โดยยังไม่มีความชัดเจนว่ารายละเอียดในข้อเสนอฉบับนี้มีความแตกต่างหรือมีความก้าวหน้าไปจากแผนการ 14 ข้อที่ทาง อิหร่าน เคยนำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างไรบ้าง ท่าทีของนักการเมืองระดับสูงของ อิหร่าน ส่วนใหญ่ยังคงเต็มไปด้วยความระแวงและไม่ไว้วางใจในเจตนาที่แท้จริงของวอชิงตัน โดยนายเอบราฮิม เรซาอี โฆษกคณะกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภา อิหร่าน ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า เอกสารที่ได้รับมานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นข้อเสนอเพื่อการประนีประนอมที่สะท้อนความเป็นจริง แต่กลับเป็นเพียงรายการความต้องการที่สหรัฐฯ อยากได้จาก อิหร่าน เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการทำความเข้าใจบริบททางการเมืองและความมั่นคงของ อิหร่าน ขณะเดียวกัน นายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา อิหร่าน ได้ใช้พื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยข้อความที่เสียดสีว่า Operation Trust Me Bro failed ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าปฏิบัติการที่ขอให้เชื่อใจนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่า พร้อมทั้งกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้โลกเห็นว่าการเจรจาใกล้จะประสบความสำเร็จ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสหรัฐฯ ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการจัดการปัญหาการเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ สัญญาณการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวจากการเจรจาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานโลก โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยในช่วงเวลาหนึ่งของวันราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่าร้อยละ 11 ก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ความผันผวนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ส่งผลโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงาน ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังว่าสงครามหรือการปะทะทางทหารที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของโลกอาจจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ความหวังดังกล่าวยังคงมีความเปราะบางสูง เนื่องจากปัจจัยทางการทหารยังคงมีความเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน โดยมีรายงานจากสื่อสหรัฐฯ ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจระงับปฏิบัติการทางเรือที่มีเป้าหมายเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากได้รับสัญญาณความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากทางซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทางซาอุดีอาระเบียได้ขู่ว่าอาจจะไม่ยินยอมให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพหรือเส้นทางน่านฟ้าของตนในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารใดๆ หากสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าแผนการที่อาจก่อให้เกิดการยกระดับความรุนแรงในภูมิภาค แม้ว่าในภาพรวมจะดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าในระดับการทูต แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแม้แต่การกล่าวถึงในข้อเสนอเบื้องต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้รวมถึงข้อเรียกร้องที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้ อิหร่าน ยุติโครงการพัฒนาขีปนาวุธโดยสิ้นเชิง รวมถึงการสั่งให้หยุดสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นตัวแทนของ อิหร่าน ในการสร้างความไม่สงบ นอกจากนี้ ประเด็นที่อันตรายที่สุดคือเรื่องของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งปัจจุบัน อิหร่าน ครอบครองยูเรเนียมที่มีระดับความเข้มข้นใกล้เคียงกับระดับที่สามารถนำไปผลิตอาวุธ นิวเคลียร์ ได้มากกว่า 400 กิโลกรัม ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากให้กับประชาคมโลก โดยเฉพาะอิสราเอลที่มองว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของชาติ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ได้เปิดเผยว่าเขาได้หารือและมีความเห็นพ้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่า วิธีการเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เตหะรานพัฒนาอาวุธ นิวเคลียร์ ได้สำเร็จคือการนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดออกจากดินแดนของ อิหร่าน อย่างเด็ดขาด ขณะที่ทางฝั่ง อิหร่าน ยังคงยืนกรานในจุดเดิมว่าโครงการ นิวเคลียร์ ของตนมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันติ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าและการแพทย์เท่านั้น และไม่มีความตั้งใจที่จะผลิตอาวุธ นิวเคลียร์ เพื่อใช้ในการทำลายล้างแต่อย่างใด สถานการณ์ในขณะนี้จึงยังคงเป็นเกมการทูตที่ผสมผสานกับการข่มขู่ทางทหาร ซึ่งโลกต้องลุ้นว่าข้อตกลงที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการประวิงเวลาเพื่อเตรียมการสำหรับความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าในอนาค.
