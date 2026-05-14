วิกฤตเงินไหลออก Spot Bitcoin ETF สหรัฐฯ ทะลุ 630 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางมรสุมเงินเฟ้อพุ่ง

เจาะลึกเหตุการณ์เงินทุนไหลออกจากกองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ สูงที่สุดในรอบ 3 เดือน นำโดย IBIT ของ BlackRock ซึ่งมีสาเหตุมาจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ที่พุ่งสูงขึ้น จนทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของ Fed
สถานการณ์ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญ เมื่อกองทุน Spot Bitcoin ETF ต้องเผชิญกับภาวะเงินทุนไหลออกสุทธิอย่างรุนแรง โดยในวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา มียอดเงินไหลออกสูงถึง 630.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นสถิติการเทขายรายวันที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าสามเดือน เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการยุติช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่เคยมีเงินไหลเข้าติดต่อกันยาวนานถึงห้าสัปดาห์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนเหล่านี้สามารถดึงดูดเม็ดเงินสะสมได้สูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์จนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม การพลิกผันของกระแสเงินทุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาในรายละเอียดรายกองทุน จะพบว่ากองทุน IBIT ของ BlackRock ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุด ต้องรับภาระหนักที่สุดด้วยยอดเงินไหลออกถึง 284.7 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยกองทุน ARKB ของ ARK Invest ที่มีเงินไหลออก 177.1 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กองทุน FBTC ของ Fidelity และ BITB ของ Bitwise มียอดเงินไหลออก 133.2 ล้านดอลลาร์และ 35.4 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง แต่เป็นแนวโน้มการเทขายในวงกว้างของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งหากย้อนกลับไปดูสถิติในอดีต ยอดการไหลออกครั้งนี้ถือว่าใกล้เคียงกับระดับวิกฤตเมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่เคยมียอดเงินไหลออกสูงถึง 817.8 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin ต้องปรับตัวลดลงและเผชิญกับความผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุหลักที่ผลักดันให้เกิดการเทขายครั้งมโหฬารนี้มาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะตัวเลข เงินเฟ้อ ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนเมษายนออกมาอยู่ที่ 3.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 และซ้ำเติมด้วยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่พุ่งขึ้นไปถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ข้อมูลเหล่านี้ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Federal Reserve อาจจะไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือร้ายกว่านั้นคืออาจต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้เพื่อสยบ เงินเฟ้อ ซึ่งโดยปกติแล้ว สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Bitcoin จะได้รับผลกระทบเชิงลบโดยตรงเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า นอกเหนือจากปัจจัยด้าน เงินเฟ้อ แล้ว Illia Otychenko หัวหน้านักวิเคราะห์จาก CEX.
IO ยังได้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณเตือนจากตลาดอนุพันธ์ที่เริ่มส่งสัญญาณเป็นขาลงอย่างชัดเจน ทั้งการลดสถานะ Long ของเหล่านักเก็งกำไร และการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน Put Options ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคา นอกจากนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวแปรสำคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณช่องแคบ Hormuz ที่มีความตึงเครียด หากเกิดการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอีกระลอก และกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อตลาดคริปโต รวมถึงการพิจารณาร่างกฎหมาย Clarity Act ที่อาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนทางกฎหมายและการกำกับดูแลในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิเคราะห์บางส่วนอย่าง Peter Chung จาก Presto Labs มองว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่สัญญาณของการเสื่อมถอยในระยะยาว แต่เป็นเพียงการปรับพอร์ตการลงทุนตามปกติ โดยเขากล่าวว่านักลงทุนสถาบันมีความหลากหลายในกลยุทธ์การลงทุน เมื่อราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง นักลงทุนบางกลุ่มจะเลือกที่จะล็อกกำไรหรือ Take Profit เพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ต ซึ่งถือเป็นกลไกการปรับฐานของตลาดเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลจากตลาดคาดการณ์ล่วงหน้า Myriad ที่ระบุว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่กว่า 84 เปอร์เซ็นต์ยังคงเชื่อมั่นว่าในท้ายที่สุดแล้ว Bitcoin จะสามารถพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 84,000 ดอลลาร์ได้ มากกว่าที่จะร่วงลงไปถึง 55,000 ดอลลาร์ แม้ว่าในระยะสั้นจะมีความผันผวนและมีโอกาสเพียง 41 เปอร์เซ็นต์ที่จะปิดเหนือ 80,000 ดอลลาร์ภายในวันศุกร์นี้ก็ตาม ปัจจุบันราคา Bitcoin จึงเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 79,540 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เคยทำจุดสูงสุดที่ 82,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านม
Bitcoin ETF เงินเฟ้อ Federal Reserve คริปโตเคอร์เรนซี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
XRP ETF ดึงเงินเข้า $25.8 ล้าน สูงสุดในรอบ 4 เดือน สวนทาง ETH ETFกองทุน Spot XRP ETF ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้า $25.8 ล้านวันที่ 11 พ.ค. 2569 สูงสุดในรอบกว่า 4 เดือน นำโด่งโดย Franklin Templeton ขณะ Ethereum ETF เจอเงินออกเกือบ $17 ล้านพร้อมกัน
Read more »
กองทุน Spot XRP ETF ดึงดูดเม็ดเงินไหลเข้าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมสรุปข่าว กองทุน Spot XRP ETF ในสหรัฐอเมริกามีเม็ดเงินไหลเข้าสูงถึง 25.8 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม บริษัท
Read more »
หุ้น Strategy พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ของปี 2026 รับอานิสงค์ Bitcoin ยืนเหนือ $80,000สรุปข่าว หุ้น Strategy (MSTR) ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของปี 2026 หลังราคา Bitcoin ฟื้นตัวเหนือระดับ $80,000 บริษัทกลับมาเดินหน้าสะสม Bitcoin อีกครั้ง
Read more »
ความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอัตราส่วน Copper-to-Gold ในการเปิดรับความเสี่ยงบทความเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอัตราส่วน Copper-to-Gold ในการเปิดรับความเสี่ยงในโลกการเงิน อัตราส่วนนี้ถูกใช้เป็นตัววัดทิศทางเศรษฐกิจและความกล้าเสี่ยงของนักลงทุน เมื่อตัวเลขสูงขึ้นแปลว่าตลาดกำลังเปิดรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin การที่อัตราส่วน Copper-to-Gold พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินในตลาดโลกกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่เติบโตตามเศรษฐกิจ และนักลงทุนก็พร้อมจะรับความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งสภาวะนี้เป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่จะส่งผลดีต่อรอบขาขึ้นของ Bitcoin ในระยะยาว
Read more »
JPMorgan เพิ่มถือหุ้น Bitcoin ETF ของ BlackRock พุ่ง 175% ใน Q1 ปี 2026JPMorgan เพิ่มการถือครองหุ้น BlackRock IBIT Bitcoin ETF ไปที่ 8.3 ล้านหุ้นใน Q1 ปี 2026 เพิ่มขึ้น 175% สัญญาณสำคัญที่ธนาคารยักษ์ใหญ่หันมาสะสม Bitcoin ETF อย่างจริงจัง
Read more »
สวนทางกับการรุกตลาด Ether ETF ที่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเกือบเท่าตัวบทความรายงานถึงการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Ether ETF โดยเฉพาะกองทุนของ BlackRock และ Fidelity และการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานคริปโตอย่าง Galaxy Digital และ Coinbase ในช่วงที่พอร์ตของบริษัท Jane Street ลดการถือครองกองทุน Bitcoin ETF และหันไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน Ether ETF
Read more »