วิกฤตอาชีพครั้งใหญ่ของคน Gen Y: ความไม่พอใจที่กำลังเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน

รายงานสถานการณ์ความไม่พอใจในอาชีพการงานของคน Gen Y (Millennials) ที่กำลังเผชิญกับภาวะ Mid-career identity Crisis และวางแผนที่จะเปลี่ยนสายงาน รวมถึงการคาดการณ์การเลิกจ้างแรงงานในประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ
วิกฤตอาชีพ ครั้งใหญ่กำลังคุกคามคนทำงานกลุ่ม Millennials ( Gen Y ) ท่ามกลางโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดหวังให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรู้สึก Burnout หรือการทำ Quiet Quitting ที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย แต่ได้ลุกลามกลายเป็นความไม่พอใจในอาชีพการงานในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Gen Y ที่เติบโตมากับค่านิยมที่ว่า ความพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้หลายคนทุ่มเทชีวิตให้กับงานอย่างเต็มที่ แม้จะมีการเติบโตในระดับหนึ่งทั้งในด้านตำแหน่งและเงินเดือน แต่ความรู้สึกภายในกลับไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้รับ หลายคนรู้สึกว่างานยังไม่มั่นคง และการทำงานต่อไปอาจไม่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ผลสำรวจพบว่าถึง 33% ของ Gen Z และ 37% ของ Gen Y ไม่รู้สึกพึงพอใจกับงานปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ที่กำลังเผชิญกับภาวะ Mid-career identity Crisis หรือวิกฤตอัตลักษณ์ในวัยกลางอาชีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางอาชีพที่เลือกเดินมา กว่า 55% ของ Gen Y รู้สึกว่างานที่ทำยังไม่ลงตัว และยังคงค้นหาเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีถึง 25% ของ Gen Y ที่กำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนสายงานอย่างจริงจัง และน่าสนใจคือ 59% ของกลุ่มนี้ต้องการ “ข้ออ้าง” จากภายนอก เช่น การถูกเลิกจ้าง เพื่อให้สามารถออกจากงานที่รู้สึกไม่เหมาะสมได้อย่างเปิดเผย สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแส การเลิกจ้าง ปรับโครงสร้างองค์กร และลดขนาดกำลังคนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ซบเซา การแข่งขันที่รุนแรง และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ในประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมี การเลิกจ้าง แรงงานในระบบ ประกันสังคม (ม.
33) ไม่ต่ำกว่า 40,000 คนต่อเดือน ปัจจัยกดดันหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ การแข่งขันที่สูง และผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-สหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงานมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดองค์กรหรือการปิดกิจการ กฎหมายแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามระยะเวลาการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น ตั้งแต่ 90 วัน (3 เดือน) สำหรับผู้ที่ทำงาน 1-3 ปี ไปจนถึง 400 วัน (13.3 เดือน) สำหรับผู้ที่ทำงาน 20 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ หากบริษัทไม่แจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับ “ค่าตกใจ” หรือเงินทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอีก 1 งวดค่าจ้าง หรือตามที่ตกลงกับองค์กร สำหรับผู้ที่ส่งประกันสังคมอย่างต่อเนื่องภายใน 30 วันแรกหลังถูกเลิกจ้าง สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานเพื่อรับเงินทดแทนกรณีถูกเลิกจ้างในอัตรา 60% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยมีวงเงินสูงสุด 63,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคม หากยังไม่มีงานใหม่ ควรสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากงานเดิม เพื่อให้สิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเดิมยังคงอยู่ การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบั
