วิกฤต Altcoins ถล่มแรง PEPE-UNI-ENA ร่วงกว่า 25% ตาม Ether ร่วง
ตลาดคริปโทฯ ปรับฐานหนัก Ether ดิ่งแตะ 1,800 ดอลลาร์ ส่งผลให้ PEPE, Ethena, Uniswap, และ Arbitrum ปรับตัวลงรุนแรงกว่า 23-25% ในรอบ 7 วันล่าสุด
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญภาวะขาลงอย่างรุนแรงในรอบ 7 วันล่าสุด โดยกลุ่มเหรียญเหรียญมีมและโปรโตคอล Decentralized Finance (DeFi) เป็นแรงส่งหลักที่ทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่อง การเทขายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและครอบคลุมไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำบนเครือข่าย Ethereum ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
Pepe (PEPE) เป็นผู้นำขาลงที่สุดด้วยตัวเลขที่ดิ่งลง 25.37% ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยราคาปรับตัวลงมาแตะระดับ 0.000003942 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวม (Market Cap) ลดลงมาอยู่ที่ 1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 294.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุดจะมีแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามาดันราคาดีดตัวขึ้น 4.70% ก็ตาม แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงแสดงถึงความผันผวนสูงAlso readหมอสุรรัตน์ เตือนพิษสารหนูสะสม สัมพันธ์กับภาวะสมองและเส้นประสาทผิดปกติ จากกรณีน้ำแม่น้ำสาย
เหรียญ DeFi และ Layer-2 ถล่มตาม Ether
กลุ่มเหรียญสาย DeFi และโครงสร้างพื้นฐานบน Ethereum ถูกแรงเทขายเข้าใส่อย่างหนัก โดย Ethena (ENA) ร่วงลง 24.74% ในรอบสัปดาห์ ลดลงมาซื้อขายที่ระดับ 0.1157 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 1.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขาย 296.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Uniswap (UNI) ปรับตัวลดลง 24.56% มาอยู่ที่ 5.28 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุดในกลุ่มนี้ที่ 3.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขาย 351.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โปรโตคอล Liquid Restaking อย่าง ether.fi (ETHFI) ก็ไม่เว้นขาด โดยราคาร่วงลง 24.36% ในรอบ 7 วัน terakhir ลงมาอยู่ที่ 0.4812 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยมูลค่าตลาดรวม 464.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขาย 31.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เครือข่าย Layer-2 ชั้นนำอย่าง Arbitrum (ARB) ปรับตัวลดลง 23.61% ในรอบสัปดาห์ สู่ระดับ 0.1313 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 919.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขาย 64.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แรงกระเพื่อมจาก Ether และการล้างพอร์ต
สาเหตุสำคัญของการปรับตัวลงรุนแรงนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะตลาดของ Ethereum (ETH) ที่ร่วงลงแตะระดับ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อสินทรัพย์ที่พึ่งพาสภาพคล่องบนเครือข่ายดังกล่าว เมื่อราคา ETH ลดลง อัตราผลตอบแทน (Yield) และมูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (TVL) ของโปรโตคอลต่างๆ ย่อมหดตัวลงตามไปด้วย ภาวะการล้างพอร์ตในตลาดอนุพันธ์ยังกระตุ้นให้ตราสารderivatives ต้องปิดสถานะเร็วขึ้น
นอกจากกลุ่ม DeFi และ Layer-2 แล้ว เหรียญในหมวดอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน Pudgy Penguins (PENGU) เหรียญสายคอมมูนิตี้ ปรับตัวลดลง 23.83% ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ลงมาอยู่ที่ระดับ 0.004829 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 303.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายรายวัน 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางดัชนีความเชื่อมั่นที่ติดลบถึง 5.05 คะแนน
เหรียญประจำกระดานเทรด GateToken (GT) ของ GateExchange ก็ร่วงลงไป 23.38% ในรอบ 7 วัน มาอยู่ที่ระดับ 7.48 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 783.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายในรอบวันอยู่ที่ 9.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวของ GT สะท้อนให้เห็นว่าแรงเทขายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโปรโตคอลเปิด แต่ครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจากตลาดกลางอย่างกว้างขวาง
สัญญาณฟื้นตัวสั้นและมุมมองเทรดเดอร์
แม้ภาพรวมจะดูมืดมน แต่ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุดเริ่มปรากฏสัญญาณของการกลับตัวเล็กน้อยในบางเหรียญ โดย PEPE ปรับตัวขึ้น 4.70% และ UNI ดีดตัวขึ้น 2.62% หลังจากร่วงหนักกว่า 25% ในรอบสัปดาห์ การมีอยู่ของแรงซื้อระดับวอลลุ่ม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเหรียญเหล่านี้ บ่งชี้ว่ากลุ่มเทรดเดอร์ระยะสั้นเริ่มมองว่าโซนราคาลดกระหน่ำนี้เป็นจุดเข้าเก็งกำไรจังหวะรีบาวด์ (Rebound) แทนการรอขายต่อ
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในระดับนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มหลักได้ทันทีเนื่องจากแรงกดดันจาก TVL ที่หดตัวและสภาพคล่องที่ตึงตัวยังคงมีอยู่ ผู้ถือครองสินทรัพย์ประเภท DeFi และ Layer-2 ยังคงต้องติดตามการเคลื่อนไหวของ Ether อย่างใกล้ชิด เพราะทิศทางของ ETH จะเป็นตัวกำหนดความเร็วและความลึกของการฟื้นตัวในตลาด Altcoins ในระยะข้างหน้า
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