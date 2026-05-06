วิกฤตหนี้ครัวเรือนไทยปี 2569 กับดักหนี้สินที่กัดกินอนาคตและวงจรความจนข้ามรุ่น

เจาะลึกสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยที่มีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 86.8% ของ GDP ในปี 2569 พร้อมวิเคราะห์ปัญหารายได้ไม่สมดุลกับค่าครองชีพ และกับดักหนี้ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
สถานการณ์ทางการเงินของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่จุดวิกฤตที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2569 ตัวเลข หนี้ครัวเรือน ไทยจะมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับ 86.7 ถึง 86.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย โดยมูลค่าหนี้รวมทั้งหมดอาจทะลุเกิน 16 ล้านล้านบาท ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติ แต่คือสัญญาณอันตรายที่สะท้อนถึงความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก สาเหตุหลักมาจากรายได้ของประชาชนเติบโตไม่ทันกับ ค่าครองชีพ ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาระหนี้เดิมที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้แรงงานกว่า 98% ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยต้องแบกรับภาระหนี้สินล้นตัว โดยมีมูลค่าหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง 494,505 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 14.
4% เมื่อพิจารณาโครงสร้างของหนี้ จะพบว่าหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบถึง 87% ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 9.42% ต่อปี ในขณะที่หนี้ที่น่ากลัวกว่าคือหนี้นอกระบบอีก 13% ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10.72% ต่อเดือน ซึ่งเป็นวงจรที่ทำให้ลูกหนี้ไม่มีวันหลุดพ้นจากพันธนาการทางการเงินได้ สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าจำนวนหนี้คือ คุณภาพของหนี้ ที่กำลังดิ่งลงเหว ข้อมูลจากเครดิตบูโรชี้ให้เห็นว่า หนี้เสียหรือ NPL และหนี้ที่กำลังจะกลายเป็นหนี้เสีย หรือ SM ในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเจน Y และเจน Z ที่ต้องเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ กับดักหนี้มรดก ที่ส่งต่อความทุกข์ยากจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก พ่อแม่กู้เงินเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ แต่เมื่อลูกเรียนจบและเริ่มทำงาน กลับต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อนำมาใช้หนี้แทนพ่อแม่ และกู้เพิ่มเพื่อใช้ประทังชีวิตประจำวันของตนเอง วงจรนี้ทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสในการสะสมเงินออมหรือลงทุนเพื่อสร้างอนาคต โดยมีผู้มีรายได้น้อยถึง 60% ที่ไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียว ส่งผลให้กำลังซื้อในภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะประชาชนกว่า 86.7% ต้องลดการใช้จ่ายลงเพื่อนำเงินไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเดินหน้าไปได้อย่างล่าช้า เมื่อหันมาพิจารณาด้านรายได้ แม้ภาครัฐจะมีความพยายามในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น 400 บาททั่วประเทศ แต่นักวิชาการหลายท่านมองว่านั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หรือเป็นการประคองอาการให้พอหายใจได้เท่านั้น แต่ไม่ใช่การรักษาโรคที่ต้นเหตุ หากเราลองกางบัญชีรายจ่ายรายวันของแรงงานไทยที่ได้รับค่าแรง 400 บาท จะพบความจริงที่น่าตกใจว่า ค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันแทบไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเลย ในหนึ่งวัน ค่าอาหาร 3 มื้อ ในยุคที่ข้าวกะเพราจานละ 60 บาท พร้อมน้ำดื่ม จะดึงเงินออกจากกระเป๋าไปทันที 180 ถึง 210 บาท ค่าเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถไฟฟ้า จะใช้เงินอีก 60 ถึง 100 บาท และหากคำนวณค่าที่พักรวมค่าน้ำค่าไฟแบบประหยัดที่สุดที่เดือนละ 4,500 บาท จะตกวันละ 150 บาท เมื่อรวมรายจ่ายเหล่านี้เข้าด้วยกัน เงิน 400 บาทจะหมดเกลี้ยงทันทีโดยที่ยังไม่ได้คำนวณค่าของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก หรือค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งในและนอกระบบที่คอยกัดกินรายได้อยู่ตลอดเวลา บทสรุปของวิกฤตนี้ชี้ให้เห็นว่า การขยับค่าแรงขั้นต่ำเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีมาตรการควบคุมเพดานค่าครองชีพ หรือการสร้างระบบรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่อยู่อาศัย จะไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน แรงงานไทยส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในภาวะหนี้เรื้อรัง เพราะต้องกู้เงินมาเพื่อเติมส่วนที่ขาดในแต่ละวัน จนกลายเป็นดินพอกหางหมูที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากรัฐบาลยังไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและให้ความสำคัญกับค่าแรงที่สะท้อนความเป็นจริงของค่าครองชีพได้ ชะตากรรมของประชาชนไทยก็เปรียบเสมือนนักกายกรรมที่ต้องเลี้ยงตัวอยู่บนเส้นด้ายทางการเงินที่พร้อมจะขาดได้ทุกวินาที สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแนวคิดจากการเพิ่มค่าแรงเพื่อความอยู่รอด ให้เป็นการยกระดับขั้นต่ำของค่าแรงให้กลายเป็นขั้นต่ำของความเป็นคนที่สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้และกลับมามีความมั่นคงในชีวิตได้อย่างแท้จริ
หนี้ครัวเรือน ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพ วิกฤตเศรษฐกิจ หนี้เสีย
