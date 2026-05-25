วิกฤตตลาดประกันสุขภาพ ACA: บริษัทประกันถอนแผนและผลกระทบต่อผู้บริโภคโคโลราโด

ตลาดประกันสุขภาพ ACA เผชิญวิกฤตเมื่อบริษัทใหญ่ถอนแผนในโคโลราโด ส่งผลกระทบต่อ 96,000 คนและเชื่อมโยงกับการล้มเหลวของสภาคองเกรสในการขยายเครดิตภาษีและกฎความสมบูรณ์ของตลาดที่ทำให้การสมัครยากขึ้น
สภาวะของ ตลาดประกันสุขภาพ ในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน เมื่อบริษัทประกันหลายแห่งเริ่มถอนแผนการขายตามมาตรฐานของ Affordable Care Act (ACA) กลับมาด้วยความเต็มใจ บริษัทประกันใหญ่เช่น Rocky Mountain และ Anthem ได้เผยแผนการยุติการให้บริการแผนสุขภาพในหลายพื้นที่ของรัฐ โคโลราโด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรในรัฐจำนวนประมาณเก้าหกพันคน การยุติแผนเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแล โคโลราโด ได้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณและขอบเขตของการยกเลิกแผนสุขภาพนั้นสูงกว่าที่เคยเป็นมาตรฐานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคหลายพันคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น การหยุดชะงักของแผนสุขภาพเหล่านี้มีสาเหตุหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความล้มเหลวของสภาคองเกรสในการขยาย เครดิตภาษี พรีเมี่ยมที่ได้รับการปรับปรุงให้มีอายุการใช้งานต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ โดยเครดิตดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ในระดับที่สามารถรับได้ อีกทั้งยังมีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของบริษัทประกันในการรักษากำไรและเสถียรภาพของตลาด ทั้งนี้ การขาด เครดิตภาษี ทำให้หลายบริษัทต้องประเมินใหม่ว่าแผน ACA ยังเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าหรือไม่ และในหลายกรณีก็เลือกที่จะยุติการให้บริการในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากปัจจัยด้านการเงินแล้ว นโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นภายใต้การบังคับใช้กฎ “ความสมบูรณ์ของตลาด” ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ยังเพิ่มภาระการรายงานและตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมแผน ACA อย่างละเอียด ทำให้ขั้นตอนการสมัครและต่ออายุแผนเป็นเรื่องซับซ้อนและใช้เวลานานขึ้น ผู้สมัครหลายรายจึงพบว่าการเข้าถึงแผนประกันสุขภาพกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่เคยเป็นมามาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีความต้องการพิเศษ การบังคับใช้กฎเหล่านี้ยังทำให้ศาลต้องพิจารณาการคัดค้านและฟ้องร้องหลายคดี ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลระดับสูง ทำให้ความมั่นคงของตลาด ACA ยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนย้ำว่าการแก้ไขกฎระเบียบและการฟื้นฟู เครดิตภาษี เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ตลาดกลับมามีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงในอนาค.
