วิกฤตพลังงานโลก: สงครามตะวันออกกลางส่งผลกระทบมหาศาลต่ออุปทานน้ำมันดิบ

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกว่า 50 วัน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานโลก ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบหายไปจากระบบกว่า 500 ล้านบาร์เรล สร้างความเสียหายทางรายได้ประมาณ 1.65 ล้านล้านบาท ถือเป็นการช็อกอุปทานพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และสร้างความปั่นป่วนต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบมานานกว่า 50 วัน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรงต่อ ตลาดพลังงาน โลก ปริมาณ น้ำมันดิบ ที่หายไปจากระบบการผลิตและการขนส่งทั่วโลกมีจำนวนมหาศาลถึงกว่า 500 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้เกิดความเสียหายทาง เศรษฐกิจ ในรูปของรายได้ที่สูญเสียไปเป็นมูลค่าประมาณ 1.
65 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์บ่งชี้ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการช็อกด้านอุปทานพลังงานที่หนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาในประวัติศาสตร์ ปริมาณน้ำมันที่ขาดหายไปนี้มีจำนวนเทียบเท่ากับปริมาณความต้องการใช้น้ำมันของทั้งโลกเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือใกล้เคียงกับปริมาณการบริโภคน้ำมันทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในหนึ่งเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดและความรุนแรงของวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์นี้คือความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันทางทะเลที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 20% ของการค้าน้ำมันทางทะเลทั่วโลก การปิดกั้น การโจมตี และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากต้องระงับการเดินเรือ ชะลอการขนส่ง หรือต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นที่ยาวไกลและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการส่งออกน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ในแถบอ่าวอาหรับให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าแหล่งผลิตบางแห่งยังคงสามารถผลิตน้ำมันได้ตามปกติ แต่ข้อจำกัดในการขนส่งและการรักษาความปลอดภัยทำให้ไม่สามารถส่งน้ำมันออกสู่ตลาดโลกได้ตามแผนที่วางไว้ ในช่วงที่สถานการณ์ความตึงเครียดแตะระดับสูงสุด มีรายงานว่ากำลังการผลิตน้ำมันในภูมิภาคนี้หายไปหลายล้านบาร์เรลต่อวัน อันเป็นผลมาจากการหยุดดำเนินงานของแหล่งผลิตบางแห่ง การอพยพของแรงงานเพื่อความปลอดภัย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ ปัญหายังลุกลามไปถึงโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในหลายประเทศ ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั้งระบบเกิดการชะงักงันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้น้ำมันบางส่วนอาจไม่ได้สูญหายไปทางกายภาพ แต่การที่ไม่สามารถดำเนินการผลิต การขนส่ง และการส่งออกได้อย่างราบรื่น ย่อมส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้มหาศาลสำหรับผู้ผลิต โดยประเมินจากราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่สูงถึงประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ยิ่งตอกย้ำถึงขนาดของความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น วิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ปริมาณน้ำมันดิบที่หายไป แต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาพลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ การขาดแคลนและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันได้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่อาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผลกระทบนี้อาจลุกลามไปยังภาคการขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าและส่งออกปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การชะลอตัวของการผลิต หรือแม้กระทั่งการลดกำลังการผลิตลงเพื่อลดผลขาดทุน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของอุปทานพลังงานยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาคธุรกิจทั่วโลก ทำให้การวางแผนระยะยาวและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งขึ้น ภาครัฐบาลในหลายประเทศจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงาน อาจผ่านกลไกการอุดหนุนราคา การบริหารจัดการคลังสำรองน้ำมัน หรือการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่อมต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจโลกให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์พลังงานครั้งสำคัญนี้ไปให้ได
สงครามตะวันออกกลาง ตลาดพลังงาน น้ำมันดิบ วิกฤตอุปทาน ช่องแคบฮอร์มุซ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กรมชลฯไม่อนุมัติแบบก่อสร้าง! บ.สยามพันธุ์วัฒนา แจงต้นเหตุถูกเลิกสัญญาเขื่อน 1.65 พัน ล.ฟังความอีกด้าน บ.สยามพันธุ์วัฒนา ผู้รับจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำ 'น้ำปี้' 1.65 พันล้าน ยันไม่ได้ทิ้งงาน แต่กรมชลประทานไม่ยอมอนุมัติแบบก่อสร้างของบริษัท จนเป็นเหตุทำให้เวลาผ่านไปนานจนต้องยกเลิกสัญญา
Read more »
ไทยพาณิชย์เปิดตัวเงินฝากประจำ ชูดอกเบี้ยสูง 1.65%'ไทยพาณิชย์' ส่งบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจเอาใจคนรักการออม รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65%ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
Read more »
เงินบาทเปิด 34.54 บาท/ดอลลาร์ เริ่มกลับด้านอ่อนค่า หลังตลาดคลายกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่างกลับมาทยอยเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หนุนให้ ดัชนี S&P500 พุ่งขึ้นแรง +1.65% หลังความกังวลต่อเสถียรภาพระบบธนาคารสหรัฐฯ เริ่มลดลง เนื่องจากยังไม่พบการปิดตัวเพิ่มเติมของธนาคารขนาดเล็ก-กลางในสหรัฐฯ จากปัญหาสภาพคล่อง
Read more »
ดาวโจนส์ปรับขึ้น 500 จุด หลังแอปเปิ้ลเปิดผลกำไร-หุ้นกลุ่มธนาคารฟื้นตัววันที่ 6 พ.ค.66 ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ปิดวันศุกร์ (5 พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 546 จุด หลังจากบริษัทแอปเปิ้ล อิงค์ เปิดเผยกำไรและรายได้ที่สูงกว่าคาดในไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2566 และหุ้นกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคก็ดีดตัวขึ้นหลังร่วงหนักก่อนหน้านี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dowjones เพิ่มขึ้น 546.64 จุด หรือ 1.65% ปิดที่ 33,674.38 จุด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 75.03 จุด หรือ 1.85% ปิดที่ 4,136.25 จุด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 269.01 จุด หรือ 2.25% ปิดที่ 12,235.41 จุด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 546.64 จุด หรือ 1.65% ปิดที่ 33,674.38 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 75.03 จุด หรือ 1.85% ป
Read more »
BDMS หุ้นขึ้น 2.86% ครึ่งเช้าเทรด 1.65 พันล้านบาท คาดไตรมาส 3 ดีสุดของปีหุ้น BDMS ของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ปิดตลาดภาคเช้า +2.86% มูลค่าซื้อขาย 1.65 พันล้านบาท สูงสุดในตลาด โบรกฯคาดผลประกอบการไตรมาส 3 จะเติบโตดีสุดของปี จากฤดูท่องเ...
Read more »
หุ้นน้องใหม่ TERA เปิดฟอร์มสวย เทรดวันแรกเหนือจอง 94.29%หุ้นน้องใหม่ TERA เปิดเทรดวันแรกเหนือจองพุ่ง 94.29% หรือเพิ่มขึ้น 1.65 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 3.40 บาท จาก IPO ที่ 1.75 บาท
Read more »