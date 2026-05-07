วิกฤตการรุกรานที่ดินและปัญหาต่างชาติพำนักผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน

เปิดโปงเครือข่ายชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชาวอิสราเอลที่เข้ามาตั้งรกรากและถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน พร้อมจี้หน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างผู้พำนักเกินกำหนดเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ
ปัญหาการเข้ามาของชาวต่างชาติเพื่อสร้างอาณาจักรบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ในปัจจุบันเราได้เห็นการกระจายตัวของกลุ่มทุนและกลุ่มประชากรจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีนกลุ่มสีเทา หรืออินเดีย ที่เข้ามาฝังรากลึกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขาดคุณภาพ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากนโยบายฟรีวีซ่าในยุครัฐบาลของนายกฯ เศรษฐา ที่มุ่งเน้นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยว แต่กลับละเลยการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาแล้วไม่ยอมเดินทางกลับตามกำหนด กลายเป็นกลุ่มผู้พำนักเกินวีซ่า หรือ Overstay ที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทย และบางส่วนได้รวมตัวกันตั้งแก๊งมิจฉาชีพ ค้ายาเสพติด และประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างความเสื่อมทรามให้กับสังคมและศีลธรรมของบ้านเมืองอย่างรุนแรงถึงปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ฝ่ายความมั่นคง สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครอง จะต้องร่วมมือกันดำเนินการกวาดล้างกลุ่มคนเหล่านี้ครั้งใหญ่เพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย หากพิจารณาเจาะลึกไปที่พื้นที่ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอำเภอขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ 122 ถึง 168 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรตามทะเบียนราษฎรอยู่เพียง 17,000 ถึง 18,500 คน กลับพบความผิดปกติอย่างรุนแรงในการเข้ามาพำนักของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่มีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ บ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ต วิลล่าหรู รวมถึงการสร้างบ้านเพื่อขายและให้เช่า นอกจากนี้ยังมีการสร้างชุมชนของตนเอง เปิดโรงเรียน ร้านอาหาร และธุรกิจเช่ารถ ตลอดจนการจัดปาร์ตี้รื่นเริงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม ข้อมูลระบุว่ามีชาวต่างชาติพำนักระยะยาวบนเกาะนี้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คน แต่เมื่อตรวจสอบตัวเลขการลงทะเบียนทำธุรกิจหรือการพำนักระยะยาวของชาวอิสราเอล กลับพบว่ามีเพียง 987 คนเท่านั้น ซึ่งความแตกต่างของตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เพราะหากมีการคาดการณ์ว่ามีชาวอิสราเอลอาศัยอยู่จริงกว่า 4,000 คน นั่นหมายความว่ามีผู้พำนักผิดกฎหมายสูงถึง 3,013 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงจนน่าสงสัยว่ามีการปล่อยปละละเลยจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือไม่ ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นถูกเปิดเผยโดย พลโทนรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่ามีเด็กสัญชาติอิสราเอลจำนวนถึง 89 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 12 ปี พำนักอยู่บน เกาะพะงัน การพบเด็กจำนวนมากขนาดนี้เป็นหลักฐานชั้นดีที่ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มชาวอิสราเอลได้เข้ามาฝังรากสร้างครอบครัวและตั้งรกรากอยู่บนเกาะอย่างผิดกฎหมายมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว คำถามสำคัญที่สังคมต้องการคำตอบคือ เด็กเหล่านี้เป็นเด็กเถื่อนที่ไม่มีเอกสารใดๆ หรือมีการแจ้งเกิดกับนายทะเบียนอำเภอโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และที่สำคัญคือ กรมการปกครองเคยได้รับรายงานความผิดปกติของประชากรแฝงเหล่านี้จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในพื้นที่บ้างหรือไม่ เพราะการที่ชาวต่างชาติสามารถสร้างศาสนสถาน โรงเรียน และวิลล่าได้อย่างโอ่อ่าเช่นนี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้หากปราศจากการสนับสนุนหรือการหลับตาข้างหนึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐ สถานการณ์บน เกาะพะงัน ในขณะนี้เข้าข่ายการยึดครองพื้นที่โดยกลุ่มทุนต่างชาติอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากทั้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เช่น โรงเรียนและศาสนสถาน ตกอยู่ในมือของชาวอิสราเอลเกือบทั้งหมด สิ่งที่น่าเวทนาคือการที่มีส่วนราชการไทย ทั้งที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และเทศบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่กลับไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นขี้ข้าของกลุ่มทุนต่างชาติหรือไม่ ในขณะที่ยังคงรับเงินเดือนจากภาษีของคนไทย การกระทำเช่นนี้แม้จะไม่ได้เรียกว่าเป็นการขายชาติในเชิงนิตินัย แต่อาจเป็นการทำให้เสียแผ่นดินในเชิงปฏิบัติ ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออธิปไตยและทรัพยากรของชาติอย่างมหาศาล การที่ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารโดยพลการนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเลิกเพิกเฉยและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ เกาะพะงัน หรือพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยต้องตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวต่างชาติในอนาค.
