วิกฤตซ้อนวิกฤตจากภัยธรรมชาติสู่มรสุมการเมืองและข้อกังขาโครงการแลนด์บริดจ์

วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ วิกฤตพลังงานโลก และความตึงเครียดทางการเมืองจากการกู้เงินก้อนโต รวมถึงประเด็นความโปร่งใสในโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์
สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน เริ่มต้นจากสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนเฝ้าระวังความแปรปรวนของ สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวอยู่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและปัญหาน้ำรอการระบายในเขตเมืองใหญ่ แม้ว่าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ซึ่งช่วยให้อากาศคลายความร้อนลงบ้าง แต่ในภาพรวมกลับมีความน่ากังวลอย่างยิ่งจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่กำลังทรงอิทธิพล ส่งผลให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสภาวะร้อนแล้งสุดขั้ว ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เหนือการคาดการณ์และสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนเป็นวงกว้าง ความผันผวนของ สภาพอากาศ นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่ยังเกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตการณ์ระดับโลก โดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เป็นตัวจุดชนวนความไม่แน่นอนทางพลังงาน เมื่อสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีประเด็นขัดแย้งที่รุนแรงจนนำไปสู่การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งน้ำมันโลก การปะทะกันระหว่างมหาอำนาจและกลุ่มอิทธิพลในภูมิภาคนั้นส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างรุนแรง จนลุกลามไปถึงอุตสาหกรรมการบินที่หลายสายการบินต้องลดจำนวนเที่ยวบินหรือบางแห่งถึงขั้นเสี่ยงต่อการล้มละลาย กลายเป็นคลื่นสึนามิทางเศรษฐกิจที่พัดเข้าหาประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางมรสุมทั้งทางธรรมชาติและเศรษฐกิจโลก รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล จึงต้องเร่งหาทางออกเพื่อประคองปากท้องของประชาชน โดยได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้ ดร.
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่เป็นหัวหอกในการผลักดันพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อนำมาเป็นงบประมาณสำรองในการรับมือกับวิกฤตพลังงานและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากถูกจับตามองจากฝ่ายค้าน ทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ ที่ร่วมกันยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับความเร่งด่วนของการออก พ.
ร. ก.
ฉบับนี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกเช็คเปล่าที่ขาดความโปร่งใสและอาจมีการนำเงินไปใช้ในโครงการที่หวังผลทางการเมือง เช่น โครงการไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งถูกมองว่าเป็นการแจกเงินเพื่อแลกแต้มต่อทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ขณะที่มุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์คนกลางอย่าง ดร.
กอบศักดิ์ ภูตระกูล เห็นด้วยในหลักการของการกู้เงินเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจที่กำลังซบเซา แต่เน้นย้ำว่าต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเสนอให้แบ่งการใช้เงินเป็นสองส่วน คือการตรึงราคาน้ำมันเพื่อลดภาระค่าครองชีพในระยะสั้น และการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไปสู่พลังงานทางเลือกในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ นอกจากประเด็นการกู้เงินแล้ว รัฐบาลยังต้องเผชิญกับแรงต้านอย่างหนักในโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมหาศาลนับล้านล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แต่งตั้งให้ ดร.
เอกนิติ เข้ามาคุมบังเหียนเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใส หลังจากที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว. คมนาคม ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการ โดยคุณลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ สส.
บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน ได้ออกมาแฉข้อมูลการซื้อที่ดินกว่า 500 ไร่ผ่านบริษัทนอมินีที่ชาวบ้านรู้จักในนามอาม่า ซึ่งสร้างความเคลือบแคลงใจว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ ประเด็นนี้ทำให้โครงการแลนด์บริดจ์ที่เคยถูกวาดฝันว่าจะพลิกโฉมเศรษฐกิจภาคใต้ กลับกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งที่เปราะบาง ทั้งในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งคุณวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
อุตสาหกรรม เองก็เคยตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไป การเดินหมากของรัฐบาลในครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงสูง หากไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความโปร่งใสและการกระจายผลประโยชน์ให้ถึงมือประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับความล้มเหลวทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ยากจะฟื้นฟูได้ในอนาค
